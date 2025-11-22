સુરત: ઓલપાડ GIDCની અક્ષરદીપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં મોટી દુર્ઘટના; માલ ઉતારતી વખતે લિફ્ટ તૂટી પડતાં બે શ્રમિકોના મોત
Published : November 22, 2025 at 10:06 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના સાયણ ગામ ખાતે આવેલ GIDC વિસ્તારમાં આજે એક ગમખ્વાર ઘટના બની છે, જેમાં બે પરપ્રાંતીય શ્રમિકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. અક્ષરદીપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આવેલા એક લૂમ્સના કારખાનામાં માલસામાન ઉતારતી વખતે અચાનક લિફ્ટ તૂટી પડતા આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી.
લૂમ્સના માલસામાન સાથે લિફ્ટ પટકાઈ
મળતી માહિતી મુજબ, કારખાનામાં કામ કરતા રિકી કુમાર અને કિશન નામના મૂળ બિહારી શ્રમિકો માલસામાન લિફ્ટમાં ઉતારી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન લિફ્ટનો ટેક્નિકલ ફોલ્ટ કે અન્ય કોઈ કારણોસર અચાનક લિફ્ટ ઊંચાઈએથી ધડાકાભેર નીચે પટકાઈ હતી. લિફ્ટમાં માલસામાન સાથે સવાર બંને યુવાનોને માથાના અને શરીરના અન્ય ભાગો પર ગંભીર ઇજાઓ થતાં તેઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ બેભાન થઈ ગયા હતા.
ઘટનાને પગલે કારખાનામાં હાજર અન્ય કર્મચારીઓ અને આસપાસના લોકો તાત્કાલિક દોડી આવ્યા હતા. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા બંને કામદારોને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ત્યાં હાજર તબીબે બંને યુવાનોને મૃત જાહેર કર્યા હતા.
શ્રમિકોના પરિવારમાં શોકનો માહોલ
મૃતક રિકી કુમાર અને કિશન મૂળ બિહાર રાજ્યના વતની હતા અને અહીં રોજી-રોટી માટે આવ્યા હતા. બે યુવાન પુત્રોના આકસ્મિક મોતના સમાચાર મળતા જ તેમના પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. શ્રમિક સંગઠનો દ્વારા આ ઘટના અંગે કારખાનાના સંચાલકોની બેદરકારી અને લિફ્ટની જાળવણી (મેઇન્ટેનન્સ)માં થયેલી ક્ષતિઓ પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. GIDC વિસ્તારમાં આવેલી કંપનીઓમાં શ્રમિકોની સલામતીના નિયમોનું કેટલું પાલન થાય છે, તે અંગે પણ સવાલો ઉઠ્યા છે.
ઓલપાડ પોલીસે આ સમગ્ર મામલે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડીને લિફ્ટ કયા સંજોગોમાં તૂટી તેની તપાસ શરૂ કરી છે. લિફ્ટની જાળવણી અને કારખાનાના સંચાલકોની ભૂમિકા અંગે પણ વધુ તપાસ કરવામાં આવશે.
