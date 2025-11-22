ETV Bharat / state

સુરત: ઓલપાડ GIDCની અક્ષરદીપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં મોટી દુર્ઘટના; માલ ઉતારતી વખતે લિફ્ટ તૂટી પડતાં બે શ્રમિકોના મોત

કારખાનામાં કામ કરતા રિકી કુમાર અને કિશન નામના મૂળ બિહારી શ્રમિકો માલસામાન લિફ્ટમાં ઉતારી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન લિફ્ટનો ધડાકાભેર નીચે પટકાઈ હતી.

સુરત GIDCમાં લિફ્ટ તૂટી
સુરત GIDCમાં લિફ્ટ તૂટી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 22, 2025 at 10:06 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત જિલ્લાના ઓલપાડ તાલુકાના સાયણ ગામ ખાતે આવેલ GIDC વિસ્તારમાં આજે એક ગમખ્વાર ઘટના બની છે, જેમાં બે પરપ્રાંતીય શ્રમિકોએ જીવ ગુમાવ્યો છે. અક્ષરદીપ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આવેલા એક લૂમ્સના કારખાનામાં માલસામાન ઉતારતી વખતે અચાનક લિફ્ટ તૂટી પડતા આ દુર્ઘટના સર્જાઈ હતી.

લૂમ્સના માલસામાન સાથે લિફ્ટ પટકાઈ
મળતી માહિતી મુજબ, કારખાનામાં કામ કરતા રિકી કુમાર અને કિશન નામના મૂળ બિહારી શ્રમિકો માલસામાન લિફ્ટમાં ઉતારી રહ્યા હતા. આ દરમિયાન લિફ્ટનો ટેક્નિકલ ફોલ્ટ કે અન્ય કોઈ કારણોસર અચાનક લિફ્ટ ઊંચાઈએથી ધડાકાભેર નીચે પટકાઈ હતી. લિફ્ટમાં માલસામાન સાથે સવાર બંને યુવાનોને માથાના અને શરીરના અન્ય ભાગો પર ગંભીર ઇજાઓ થતાં તેઓ ગંભીર રીતે ઘાયલ થઈ બેભાન થઈ ગયા હતા.

ઘટનાને પગલે કારખાનામાં હાજર અન્ય કર્મચારીઓ અને આસપાસના લોકો તાત્કાલિક દોડી આવ્યા હતા. ગંભીર રીતે ઘાયલ થયેલા બંને કામદારોને તાત્કાલિક નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જોકે, ત્યાં હાજર તબીબે બંને યુવાનોને મૃત જાહેર કર્યા હતા.

શ્રમિકોના પરિવારમાં શોકનો માહોલ
મૃતક રિકી કુમાર અને કિશન મૂળ બિહાર રાજ્યના વતની હતા અને અહીં રોજી-રોટી માટે આવ્યા હતા. બે યુવાન પુત્રોના આકસ્મિક મોતના સમાચાર મળતા જ તેમના પરિવારમાં શોકનું મોજું ફરી વળ્યું છે. શ્રમિક સંગઠનો દ્વારા આ ઘટના અંગે કારખાનાના સંચાલકોની બેદરકારી અને લિફ્ટની જાળવણી (મેઇન્ટેનન્સ)માં થયેલી ક્ષતિઓ પર ગંભીર સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા છે. GIDC વિસ્તારમાં આવેલી કંપનીઓમાં શ્રમિકોની સલામતીના નિયમોનું કેટલું પાલન થાય છે, તે અંગે પણ સવાલો ઉઠ્યા છે.

ઓલપાડ પોલીસે આ સમગ્ર મામલે અકસ્માત મોતનો ગુનો નોંધીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસે મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ અર્થે ખસેડીને લિફ્ટ કયા સંજોગોમાં તૂટી તેની તપાસ શરૂ કરી છે. લિફ્ટની જાળવણી અને કારખાનાના સંચાલકોની ભૂમિકા અંગે પણ વધુ તપાસ કરવામાં આવશે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરતમાં લગ્નની તૈયારી વચ્ચે ફિઝિયોથેરાયી ડોક્ટરનો આપઘાત, મંગેતરને મળવા જતી તે કાફેમાં જઈને જીવન ટૂંકાવ્યું
  2. છોટાઉદેપુર: આઉટસોર્સ આસિસ્ટન્ટ એકાઉન્ટન્ટે 1.41 કરોડની સરકારી ગ્રાન્ટની ચોરી કરી, ખોટી સહીઓ કરી પોતાના ખાતામાં ઉતાર્યા

TAGGED:

TWO WORKERS DIED IN SURAT
OLPAD GIDC LIFT BREAK
SURAT NEWS
OLPAD GIDC
OLPAD GIDC LIFT BREAK

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.