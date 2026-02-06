ETV Bharat / state

સુરતમાં શ્વાનનો આતંક: લસકાણા વિસ્તારમાં માસૂમ પર જીવલેણ હુમલો, શરીરે 30 થી 35 ટાંકા આવ્યા

જેમાં 4 થી 5 હિંસક શ્વાનોએ સાડા ત્રણ વર્ષના બાળકને ફાડી ખાવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

સુરતમાં શ્વાનનો આતંક
સુરતમાં શ્વાનનો આતંક (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : February 6, 2026 at 1:17 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 1:25 PM IST

સુરત : શહેરમાં રખડતા શ્વાનનો ત્રાસ હવે માસૂમ બાળકો માટે જીવલેણ સાબિત થઈ રહ્યો છે. લસકાણા વિસ્તારમાં આવેલ વાલક પાટિયા પાસે વધુ એક હૃદયદ્રાવક ઘટના સામે આવી છે. જેમાં 4 થી 5 હિંસક શ્વાનોએ સાડા ત્રણ વર્ષના માસૂમને ફાડી ખાવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પિતાની સમયસૂચકતાને કારણે બાળકનો જીવ બચ્યો છે, પરંતુ તેની હાલત ગંભીર જણાવાઈ રહી છે.

સમગ્ર ઘટના શું છે?

વાલક પાટિયા પાસે આવેલ કરુણેશ હોમ ગ્રીન વેલી સોસાયટીમાં વોચમેન તરીકે ફરજ બજાવતા હિમલભાઈનો 3.5 વર્ષનો પુત્ર આજે સવારે ઘર પાસે રમી રહ્યો હતો. આ દરમિયાન અચાનક ધસી આવેલા 4 થી 5 શ્વાનોના ઝુંડે માસૂમ પર હુમલો કરી દીધો હતો. શ્વાનોએ બાળકને માથા અને શરીરના અન્ય ભાગોએ ગંભીર બચકા ભરી લોહીલુહાણ કરી નાખ્યો હતો.

માસૂમની ચીસ સાંભળી પિતા હિમલભાઈ તાત્કાલિક દોડી આવ્યા હતા. પિતાએ જણાવ્યું કે, "જો હું બે સેકન્ડ મોડો પડ્યો હોત, તો મારા બાળકનો જીવ ચાલ્યો ગયો હોત."

35 જેટલા ટાંકા અને ગંભીર ઈજાઓ

માસૂમને તાત્કાલિક નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલ અને ત્યારબાદ વધુ સારવાર માટે નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યો હતો. શ્વાનોના હુમલા એટલા ભયાનક હતા કે માસૂમના માથા અને શરીરના ભાગે 30 થી 35 જેટલા ટાંકા લેવા પડ્યા છે. હાલ સિવિલ હોસ્પિટલમાં બાળકની સારવાર ચાલી રહી છે.

"હું વહીવટી તંત્રને એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે, આ કુતરાઓનો જલ્દી કોઈ બંદોબસ્ત કરવામાં આવે, જેથી કાલે ઉઠીને કોઈ બીજા બાળક સાથે આવી દુર્ઘટના ન બને." - માસૂમના પિતા

તંત્રની કામગીરી પર સવાલ?

વારંવાર રજૂઆતો છતાં સોસાયટી પાસેના ખુલ્લા પ્લોટમાં શ્વાનોના જમેલાને કારણે બાળકોનું બહાર નીકળવું મુશ્કેલ બન્યું છે.
આ ઘટનાની જાણ થતા જ સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC)ની ટીમ દોડતી થઈ હતી અને હુમલો કરનાર શ્વાન સહિત અન્ય રખડતા શ્વાનોને પકડવાની કામગીરી હાથ ધરી હતી. સુરત શહેરમાં છેલ્લા 3 મહિનામાં 3261 લોકોને કુતરા કરડવાના કેસ નોંધાયા છે, જે વહીવટી તંત્રની કામગીરી સામે મોટા સવાલ ઉભા કરે છે.

Last Updated : February 6, 2026 at 1:25 PM IST

