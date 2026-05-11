ETV Bharat / state

સુરત: કામરેજમાં કૂટણખાના પર પોલીસનો દરોડો: 5 યુવતીઓ મુક્ત, 5 ગ્રાહકોની ધરપકડ

પોલીસના દરોડા દરમિયાન સેન્ટરમાંથી દેહવ્યાપારના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલી 5 યુવતીઓ મળી આવી હતી.

કામરેજમાં કૂટણખાના પર પોલીસનો દરોડો
કામરેજમાં કૂટણખાના પર પોલીસનો દરોડો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 11, 2026 at 7:30 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : ગ્રામ્ય પોલીસ એક્શન મોડમાં જોવા મળી રહી છે. કામરેજ પોલીસ મથકના પી.આઈ. આર.બી. ગોજીયા અને તેમની ટીમે બાતમીના આધારે કામરેજ ટાઉનના બાપા સીતારામ ચોક પાસે આવેલા એક કોમ્પ્લેક્સમાં ચાલતા દેહવ્યાપારના અડ્ડા પર દરોડા પાડી મોટી સફળતા મેળવી છે. પોલીસે સ્થળ પરથી કોલકાતાની 5 યુવતીઓને મુક્ત કરાવી છે, જ્યારે 5 ગ્રાહકોની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

મળતી માહિતી મુજબ, કામરેજના બાપા સીતારામ ચોક પાસે આવેલા એમ.જી. કોમ્પ્લેક્સ (અનમોલ વેલનેસ સેન્ટર)ના ત્રીજા માળે મસાજ પાર્લરની આડમાં કૂટણખાનું ચાલતું હોવાની ચોક્કસ બાતમી કામરેજ પોલીસને મળી હતી. બાતમીના આધારે પોલીસે શનિવારે સાંજે ઓચિંતી રેડ પાડી હતી. પોલીસની આ કાર્યવાહીથી વિસ્તારમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો.

કામરેજમાં કૂટણખાના પર પોલીસનો દરોડો (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસના દરોડા દરમિયાન સેન્ટરમાંથી દેહવ્યાપારના વ્યવસાય સાથે જોડાયેલી 5 યુવતીઓ મળી આવી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું હતું કે આ તમામ યુવતીઓ પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતાની વતની છે. પોલીસે આ તમામ યુવતીઓને સુરક્ષિત રીતે રેસ્ક્યુ કરી આગળની પ્રક્રિયા હાથ ધરી છે.

કામરેજ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.બી. ગોજીયાએ જણાવ્યું હતું કે, "બાપા સીતારામ ચોક પાસે અનમોલ વેલનેસ સેન્ટરમાં અનૈતિક પ્રવૃત્તિ ચાલતી હોવાની માહિતી મળતા રેડ કરવામાં આવી હતી. 5 યુવતીઓને છોડાવવામાં આવી છે અને 5 ગ્રાહકોની ધરપકડ કરાઈ છે. આ વિસ્તારમાં કોઈપણ પ્રકારની ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં.

રેડ દરમિયાન કૂટણખાનામાં મોજમજા કરવા આવેલા 5 જેટલા ગ્રાહકો પણ રંગેહાથ ઝડપાઈ ગયા હતા. પોલીસે તમામ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ મામલે પોલીસે ઈમોરલ ટ્રાફિકિંગ એક્ટ (PITA) મુજબ ગુનો નોંધી સંચાલકો વિરુદ્ધ કડક તપાસ શરૂ કરી છે.

આ પણ વાંચો...

  1. જામનગરમાં ટ્રાવેલ બસમાં ચાલતો દેહવ્યાપાર, જુઓ Video કેવી સુવિધાઓ હતી
  2. અમદાવાદમાં ચંડોળા તળાવ ડિમોલિશનઃ 'દીકરીઓને દેહવ્યાપાર કરાવાતો'- સંઘવી, કોંગ્રેસે કહ્યું- લલ્લા બિહારી...

TAGGED:

SURAT POLICE
KAMREJ POLICE RAID
SURAT NEWS
SURAT CRIME
KAMREJ IN PROSTITUTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.