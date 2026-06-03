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બારડોલી બસ દુર્ઘટના: બસના ચાલકના મૃતદેહની ઓળખ થતા પરિવારને સોંપાયો, 6 મૃતદેહોના DNA રિપોર્ટની રાહ

આ સમગ્ર કેસની તપાસ બારડોલી ગ્રામ્ય પોલીસના ઇન્ચાર્જ પીઆઈ વિજય સેંગલ કરી રહ્યા છે.

બારડોલી બસ દુર્ઘટના
બારડોલી બસ દુર્ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 3, 2026 at 6:48 PM IST

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સુરત : બારડોલીના ઉવા ગામની સીમમાં સર્જાયેલી બસ દુર્ઘટનામાં તંત્ર દ્વારા તપાસનો ધમધમાટ તેજ કરવામાં આવ્યો છે. આ ભયાનક અકસ્માતમાં મોતને ભેટેલા સાત વ્યક્તિઓ પૈકી એક મૃતકની ઓળખ કરવામાં તંત્રને સફળતા મળી છે. મહારાષ્ટ્રના જલગાંવ વિસ્તારના રહેવાસી અને બસના ચાલક ઘનશ્યામ રાધો બરકલેનો મૃતદેહ પરિવારજનોને સોંપવામાં આવ્યો છે. હજુ પણ છ મૃતકોની ઓળખ બાકી હોવાથી, વહીવટી તંત્ર દ્વારા DNA મેચિંગની પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવવામાં આવી છે. સમગ્ર કેસની તપાસ બારડોલી ગ્રામ્ય પોલીસના ઇન્ચાર્જ પીઆઈ વિજય સેંગલ કરી રહ્યા છે.

સુરત જિલ્લા નાયબ નિયામક ઈનચાર્જ FSL કે.કે મોઢના જણાવ્યા મુજબ, "આગ લાગવાનું પ્રાથમિક કારણ બન્ને બસ વચ્ચે ટક્કર લાગવાથી ડીઝલ ટેન્ક ડેમેજ થયું હોય અને ટેન્કમાંથી લીક થયેલું ડીઝલ એન્જિનના અતિશય ગરમ ભાગોના સંપર્કમાં આવતા જ એક-બે મિનિટમાં આગ ફેલાઈ હોય શકે. સાથે જ, બસ પલટી મારતા લોખંડના ઘર્ષણથી જમીન પરના તણખાને કારણે પણ આગને વધુ વિકરાળ બની હોય શકે. ચોક્કસ કારણ જાણવા અમારી ટીમો તપાસ કરી રહી છે."

મૃતકના સ્વજન પ્રભાકર ભાંબરે (ETV Bharat Gujarat)

ડિસ્ટ્રિક્ટ ફાયર ઓફિસર પી. બી. ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે, "અમને રાત્રે 4:01 વાગ્યે કોલ મળ્યો હતો અને ભારે ટ્રાફિક વચ્ચે પણ ટીમ 13-14 મિનિટમાં ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. આગ પર કાબૂ મેળવ્યા બાદ બસના પતરાં અત્યંત મજબૂત હોવાથી મૃતદેહો બહાર કાઢવા માટે હાઇડ્રોલિક કટર અને સ્પેડર જેવા આધુનિક સાધનોનો ઉપયોગ કરવો પડ્યો હતો."

બારડોલી બસ દુર્ઘટના
બારડોલી બસ દુર્ઘટના (ETV Bharat Gujarat)

આ અકસ્માતની આ ઘટનાએ હાઈવે પર વાહનોની ગતિ અને સુરક્ષાના માપદંડો પર ફરી એકવાર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. હાલ પોલીસ મૃતકોની ઓળખ માટે DNA ટેસ્ટના રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહી છે, ત્યારબાદ જ સંપૂર્ણ સત્ય સામે આવી શકશે.

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