કિર્તી પટેલ કાયદાના ગાળિયામાં બરોબરની ફસાઈ, પાસા હેઠળ વડોદરા જેલમાં ધકેલાઈ

હંમેશા કોઈને કોઈ કારણોને લઈને વિવાદોમાં રહેતી સોશિયલ મીડિયા ઈન્ફ્લૂએન્સર કિર્તી પટેલ સામે કાયદાનો કડક સકંજો કસાયો છે.

કિર્તી પટેલને પાસા હેઠળ વડોદરા જેલમાં ધકેલાઈ
કિર્તી પટેલને પાસા હેઠળ વડોદરા જેલમાં ધકેલાઈ (Etv Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 9, 2025 at 12:42 PM IST

2 Min Read
સુરત: સોશિયલ મીડિયાના પ્લેટફોર્મનો દુરુપયોગ કરી લોકોને અપશબ્દો કહેવા, બદનામ કરવા અને બાદમાં ખંડણી માંગવા સહિતના અનેક ગુનાઓમાં સંડોવાયેલી અને વિવાદોના વંટોળમાં રહેલી ચર્ચાસ્પદ કીર્તિ રણછોડભાઇ પટેલ સામે સુરત પોલીસે મોટું પગલું ભર્યું છે. વારંવાર ગુના આચરવાની ટેવ અને ગુનાહિત ઇતિહાસને ધ્યાનમાં રાખીને કાપોદ્રા પોલીસે કીર્તિ પટેલની પાસા (Prevention of Anti-Social Activities Act) હેઠળ અટકાયત કરી છે અને તેને સુરતની હદમાંથી દૂર વડોદરા મધ્યસ્થ જેલમાં ધકેલી દેવામાં આવી છે.

કિર્તી પટેલ સામે પોલીસનું કડક વલણ

પોલીસ દ્વારા કીર્તિ પટેલ સામે પાસા હેઠળ કાર્યવાહી શા માટે કરવામાં આવી ? આ અંગે કાપોદ્રા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર એમ.આર. સોલંકીના માર્ગદર્શન હેઠળ કાયદાકીય પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ હતી.

પોલીસ સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, સુરત પોલીસ છેલ્લા કેટલાક સમયથી સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ગુનાહિત ધમકી અને ખંડણી આચરતા 'આદતી ગુનેગારો' સામે કડક બની છે. કીર્તિ પટેલ તાજેતરમાં કાપોદ્રામાં જ બળજબરીથી પૈસા પડાવવાના એક ગુનામાં પકડાઈ હતી. પોલીસ તપાસમાં સ્પષ્ટ થયું કે તેણી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ આચરવાની ટેવ ધરાવે છે અને જામીન પર છૂટ્યા પછી પણ તે સતત એ જ પ્રકારના ગુનાઓનું પુનરાવર્તન કરતી રહે છે.

સામાન્ય કાયદાકીય પ્રક્રિયા આવા ઈસમોને સમાજની શાંતિ અને વ્યવસ્થા માટે જોખમરૂપ બનતા રોકવામાં નિષ્ફળ નીવડી રહી હતી. આથી, સમાજની શાંતિ જાળવવાના મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય સાથે કીર્તિ પટેલને લાંબા સમય સુધી સમાજથી દૂર રાખવા માટે પોલીસ દ્વારા પાસાનું પ્રપોઝલ તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું, જેને મંજૂરી મળતા તેની અટકાયત કરવામાં આવી છે.

શું હતી કીર્તિ પટેલની મોડસ ઓપરેન્ડી?

  • કીર્તિ પટેલની ગુના આચરવાની પદ્ધતિ (મોડસ ઓપરેન્ડી) અન્ય ગુનેગારો કરતાં ઘણી અલગ હતી.
  • તેનું મુખ્ય હથિયાર સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ્સ હતા.
  • તે જાહેર મંચ પર લોકોને ધમકાવતી અને બેફામ ગાળાગાળી કરી બદનામ કરતી હતી.
  • આ બદનામીથી બચવા માટે પીડિતો જ્યારે સમાધાન કરવા તૈયાર થતા, ત્યારે તે તેનો લાભ લઈને બળજબરીથી પૈસા (ખંડણી) પડાવતી હતી.
  • તેની આ પ્રવૃત્તિ માત્ર સુરત પૂરતી સીમિત નહોતી, પરંતુ ગુજરાતના વિવિધ જિલ્લાઓમાં આ જ પદ્ધતિથી ગુના આચરતી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું હતું.
  • આખરે, સોશિયલ મીડિયાની આ 'ડોન'ને પાસા હેઠળ જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દેવામાં આવી છે.
  1. કીર્તિ પટેલે પોલીસની હાજરીમાં માર્યો દમ; કેમેરો જોતા બોલી "લઈલે બરાબર મસ્ત હો..."
  2. ટીકટોક સ્ટાર કીર્તિ પટેલના જામીન નામંજૂર, જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ

