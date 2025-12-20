સુરત: બિલ્ડરની બેદરકારી અને 4 ટાવર ખાલી કરાવાયા, અંદાજે 400 પરિવારો મુશ્કેલીમાં મુકાયા
સુરત: ભીમરાડ-અલથાણ વિસ્તારમાં આવેલી શિવ રેસિડેન્સીના રહીશો માટે છેલ્લા ત્રણ દિવસથી ચાલી રહેલી અનિશ્ચિતતા અને ભયનો આખરે અંત આવ્યો છે. બિલ્ડરની ઘોર બેદરકારીને કારણે રાતોરાત ઘર વિહોણા બનેલા સેંકડો પરિવારો આજથી (શનિવાર) પોતાના ઘરમાં સુરક્ષિત રીતે પ્રવેશ કરી શકશે.
શું હતી ઘટના?
શિવ રેસિડેન્સીની અડીને ચાલી રહેલા એક નવા પ્રોજેક્ટના ડેવલોપરે નિયમો નેવે મૂકી કરેલા ઊંડા ખોદકામને કારણે સોસાયટીની પ્રોટેક્શન વોલ અને પાર્કિંગનો શેડ ધરાશાયી થયા હતા. જમીન ધસી પડતા એપાર્ટમેન્ટના ટાવર પર જોખમ ઊભું થયું હતું. તંત્રએ તાત્કાલિક સુરક્ષાના ભાગરૂપે 4 ટાવર ખાલી કરાવતા અંદાજે 400 પરિવારો મુશ્કેલીમાં મુકાયા હતા. લોકોએ પોતાની જીવનભરની મૂડી સમાન ઘર છોડી હોટલો કે,સંબંધીઓના આશરે રહેવું પડ્યું હતું.
તંત્રનું 'મિશન પ્રોટેક્શન': આખી રાત કામગીરી
પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને પારખી મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલે આ મામલે કડક વલણ અપનાવ્યું હતું. તેમણે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી કરવા અને આખી રાત મશીનરી ચાલુ રાખવાના આદેશ આપ્યા હતા.
એન્જિનિયરોનું મોનિટરિંગ:
મનપાના 3 ટોચના એન્જિનિયરોને આખી રાત ઘટનાસ્થળે સ્ટેન્ડ બાય રખાયા હતા. ભવિષ્યમાં આવી દુર્ઘટના ન સર્જાય તે માટે SVNITના નિષ્ણાતોની દેખરેખ હેઠળ મજબૂત કોંક્રીટની દીવાલ અને માટીના પુરાણની કામગીરી કરવામાં આવી છે.મ્યુનિસિપલ કમિશનર પોતે દર 2 કલાકે કામગીરીનો રિપોર્ટ મેળવી રહ્યા હતા.
બિલ્ડરની એક ભૂલે સેંકડો લોકોના જીવ જોખમમાં મૂક્યા
ત્રણ દિવસથી હોટલમાં રહેવાની હાડમારી ભોગવતા રહીશોમાં હવે રાહતનો શ્વાસ જોવા મળી રહ્યો છે. જોકે, સ્થાનિક લોકોમાં જવાબદાર ડેવલોપર સામે હજુ પણ ભારે રોષ છે. બિલ્ડરની એક ભૂલે સેંકડો લોકોના જીવ જોખમમાં મૂક્યા હોવાથી, તેની સામે માત્ર કામગીરી જ નહીં પણ કડક શિક્ષાત્મક પગલાં લેવામાં આવે તેવી માંગણી પણ પ્રબળ બની છે.