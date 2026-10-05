સુરત સિવિલ હોસ્પિટલની કેન્ટીનમાં દરોડા, મનપાએ 10 હજારનો દંડ ફટકાર્યો
અગાઉ મળેલી ફરિયાદોના આધારે તપાસ કરાતા કેન્ટીન અને કિચનમાં ભારે ગંદકી અને અખાદ્ય ખોરાકનો જથ્થો મળી આવતા તંત્રએ તાત્કાલિક નાશ કર્યો હતો.
Published : October 5, 2026 at 5:15 PM IST
સુરત: મહાનગરપાલિકાના ફૂડ સેફ્ટી વિભાગ દ્વારા આરોગ્ય સાથે ચેડાં કરનારાઓ સામે લાલ આંખ કરવામાં આવી છે. સુરતની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ પરિસરમાં આવેલી અને નર્સિંગ એસોસિએશન દ્વારા સંચાલિત 'સાઈનાથ કેન્ટીન'માં મનપાના ફૂડ સેફ્ટી વિભાગે અચાનક દરોડા પાડતા ભારે અનિયમિતતાઓ અને ગંદકી પકડાઈ હતી.
મળતી માહિતી મુજબ, નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આવેલી શ્રી સાઈનાથ કેન્ટીન સામે અગાઉ મળેલી ફરિયાદોના અનુસંધાને ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર દ્વારા સ્થળ તપાસ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન કેન્ટીન અને તેના કિચનમાં ભારે ગંદકી તથા અખાદ્ય ખોરાકનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. તંત્ર દ્વારા તાત્કાલિક ધોરણે આ અખાદ્ય સામગ્રીનો સ્થળ પર જ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમજ ગુણવત્તા ચકાસવા માટે ખાદ્ય સામગ્રી અને તેલના કુલ 6 નમૂના લઈને લેબોરેટરીમાં મોકલવામાં આવ્યા છે.
"સુરત મહાનગરપાલિકાના ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર્સ દ્વારા નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે આવેલ શ્રી સાઈનાથ કેન્ટીનની મળેલી ફરિયાદના અનુસંધાને મુલાકાત કરવામાં આવી હતી. કેન્ટીનની તપાસ કરતા કિચનમાં ગંદકી અને અખાદ્ય ખોરાક માલૂમ પડ્યો હતો, જેનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. આ સાથે 6 નમૂના લઈને લેબોરેટરી ખાતે મોકલવામાં આવ્યા છે અને નોટિસ ઇશ્યુ કરવામાં આવી છે." - સમકિત દેસાઈ, ફૂડ સેફ્ટી ઓફિસર, સુરત
દંડ અંગે પૂછવામાં આવતાં તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, "કેન્ટીન સંચાલકને રૂ. 10,000ની પેનલ્ટી ફટકારવામાં આવી છે." આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા કેન્ટીન સંચાલકને ગંભીર બેદરકારી બદલ નોટિસ ફટકારીને 7 દિવસની અંદર યોગ્ય ખુલાસો રજૂ કરવા આદેશ કરવામાં આવ્યો છે. હોસ્પિટલ જેવા સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં દર્દીઓ અને તેમના સ્વજનોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડાં સમાન આ પ્રવૃત્તિ સામે તંત્રની લાલ આંખથી અન્ય કેન્ટીન સંચાલકોમાં પણ ફફડાટ ફેલાઈ ગયો છે.
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