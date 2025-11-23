સુરતની પી.પી સવાણી યુનિવર્સિટીમાં મારામારી, જુથ અથડામણમાં 4-5 વિદ્યાર્થીઓને ઇજા
Published : November 23, 2025 at 3:18 PM IST
સુરત : કોસંબા નજીક ધામરોડ સ્થિત પી.પી. સવાણી યુનિવર્સિટી કેમ્પસ અચાનક મારામારીના દ્રશ્યોથી ધણધણી ઉઠ્યું હતું. નેશનલ હાઈવે નંબર-48 પર આવેલી આ પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થામાં બિહાર અને સાઉથ (દક્ષિણ ભારતના) વિદ્યાર્થીઓના 2 જૂથો વચ્ચે માત્ર બેસવા જેવી નજીવી બાબતે ઉગ્ર ઝઘડો થતાં કેમ્પસમાં અંધાધૂંધી સર્જાઈ હતી. આ હિંસક અથડામણમાં ઓછામાં ઓછા ચારથી પાંચ વિદ્યાર્થીઓને ઇજા પહોંચી હોવાના અહેવાલ છે.
કેવી રીતે શરૂથયો વિવાદ?
પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આ ઝઘડો કોઈ મોટા મુદ્દા પર નહીં, પરંતુ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં જાહેર જગ્યા પર બેસવાને લઈને શરૂ થયો હતો. પહેલા સામાન્ય બોલાચાલી અને શાબ્દિક ટપાટપી થઈ. જોકે, બંને પ્રાદેશિક જૂથોના વિદ્યાર્થીઓમાં ઉશ્કેરાટ વધતા મામલો ગણતરીની મિનિટોમાં જ મારામારી સુધી પહોંચી ગયો.
પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે લાત-ઘૂંસાનો વરસાદ થયો હતો અને કેમ્પસની શાંતિ જોતજોતામાં ડહોળાઈ ગઈ હતી.
મારામારીના કારણે કેમ્પસમાં નાસભાગ
કેમ્પસમાં અચાનક મારામારી શરૂ થતાં યુનિવર્સિટીમાં હાજર અન્ય વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે નાસભાગ મચી ગઈ હતી. વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો જીવ બચાવવા સુરક્ષિત સ્થળો તરફ દોડ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો અને સિક્યુરિટી સ્ટાફ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. તેમણે મામલો શાંત પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી ચૂકી હતી.
ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા
આ જુથ અથડામણમાં ઇજાગ્રસ્ત થયેલા ચાર થી પાંચ વિદ્યાર્થીઓને તાત્કાલિક નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. હાલ કોઈની પણ ઈજા ગંભીર કે જીવલેણ ન હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.
આ સમગ્ર ઘટના યુનિવર્સિટી કેમ્પસની સુરક્ષા અને વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલો ઊભા કરે છે. માત્ર બેસવા જેવી નજીવી બાબતે જો વિદ્યાર્થીઓ હિંસક બની જતા હોય, તો યુનિવર્સિટી મેનેજમેન્ટની સુરક્ષા વ્યવસ્થા કેટલી સજ્જ છે?
"ઘટનાની જાણ થતાં જ અમારી ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને બંને પક્ષના વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરીને સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું છે. કોઈ પક્ષે હાલ લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી નથી." - PI, કોસંબા પોલીસ મથક
