ETV Bharat / state

સુરતની પી.પી સવાણી યુનિવર્સિટીમાં મારામારી, જુથ અથડામણમાં 4-5 વિદ્યાર્થીઓને ઇજા

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આ ઝઘડો કોઈ મોટા મુદ્દા પર નહીં, પરંતુ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં જાહેર જગ્યા પર બેસવાને લઈને શરૂ થયો હતો.

સુરતની પી.પી સવાણી યુનિવર્સિટીમાં મારામારી
સુરતની પી.પી સવાણી યુનિવર્સિટીમાં મારામારી (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 23, 2025 at 3:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત : કોસંબા નજીક ધામરોડ સ્થિત પી.પી. સવાણી યુનિવર્સિટી કેમ્પસ અચાનક મારામારીના દ્રશ્યોથી ધણધણી ઉઠ્યું હતું. નેશનલ હાઈવે નંબર-48 પર આવેલી આ પ્રતિષ્ઠિત સંસ્થામાં બિહાર અને સાઉથ (દક્ષિણ ભારતના) વિદ્યાર્થીઓના 2 જૂથો વચ્ચે માત્ર બેસવા જેવી નજીવી બાબતે ઉગ્ર ઝઘડો થતાં કેમ્પસમાં અંધાધૂંધી સર્જાઈ હતી. આ હિંસક અથડામણમાં ઓછામાં ઓછા ચારથી પાંચ વિદ્યાર્થીઓને ઇજા પહોંચી હોવાના અહેવાલ છે.

કેવી રીતે શરૂથયો વિવાદ?

પ્રાથમિક માહિતી અનુસાર, આ ઝઘડો કોઈ મોટા મુદ્દા પર નહીં, પરંતુ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં જાહેર જગ્યા પર બેસવાને લઈને શરૂ થયો હતો. પહેલા સામાન્ય બોલાચાલી અને શાબ્દિક ટપાટપી થઈ. જોકે, બંને પ્રાદેશિક જૂથોના વિદ્યાર્થીઓમાં ઉશ્કેરાટ વધતા મામલો ગણતરીની મિનિટોમાં જ મારામારી સુધી પહોંચી ગયો.

પ્રત્યક્ષદર્શીઓના જણાવ્યા અનુસાર, વિદ્યાર્થીઓ વચ્ચે લાત-ઘૂંસાનો વરસાદ થયો હતો અને કેમ્પસની શાંતિ જોતજોતામાં ડહોળાઈ ગઈ હતી.

સુરતની પી.પી સવાણી યુનિવર્સિટીમાં મારામારી (ETV Bharat Gujarat)

મારામારીના કારણે કેમ્પસમાં નાસભાગ

કેમ્પસમાં અચાનક મારામારી શરૂ થતાં યુનિવર્સિટીમાં હાજર અન્ય વિદ્યાર્થીઓમાં ભારે નાસભાગ મચી ગઈ હતી. વિદ્યાર્થીઓ પોતાનો જીવ બચાવવા સુરક્ષિત સ્થળો તરફ દોડ્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો અને સિક્યુરિટી સ્ટાફ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. તેમણે મામલો શાંત પાડવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી ચૂકી હતી.

મારામારીના કારણે કેમ્પસમાં નાસભાગ
મારામારીના કારણે કેમ્પસમાં નાસભાગ (ETV Bharat Gujarat)

ઈજાગ્રસ્તોને હોસ્પિટલ ખસેડાયા

આ જુથ અથડામણમાં ઇજાગ્રસ્ત થયેલા ચાર થી પાંચ વિદ્યાર્થીઓને તાત્કાલિક નજીકની ખાનગી હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. હાલ કોઈની પણ ઈજા ગંભીર કે જીવલેણ ન હોવાનું જાણવા મળી રહ્યું છે.

આ સમગ્ર ઘટના યુનિવર્સિટી કેમ્પસની સુરક્ષા અને વ્યવસ્થા પર ગંભીર સવાલો ઊભા કરે છે. માત્ર બેસવા જેવી નજીવી બાબતે જો વિદ્યાર્થીઓ હિંસક બની જતા હોય, તો યુનિવર્સિટી મેનેજમેન્ટની સુરક્ષા વ્યવસ્થા કેટલી સજ્જ છે?

મારામારીના કારણે કેમ્પસમાં નાસભાગ
મારામારીના કારણે કેમ્પસમાં નાસભાગ (ETV Bharat Gujarat)

"ઘટનાની જાણ થતાં જ અમારી ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી અને બંને પક્ષના વિદ્યાર્થીઓ સાથે વાતચીત કરીને સમાધાન કરાવવામાં આવ્યું છે. કોઈ પક્ષે હાલ લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી નથી." - PI, કોસંબા પોલીસ મથક

આ પણ વાંચો...

  1. ભાવનગરમાં દંપતીને માર મારવાનો મામલો, આરોપી સામે જ્ઞાતિ વિશે અપમાનીત કર્યા હોવાની ફરિયાદ નોંધાઈ
  2. નડિયાદ મનપામાં ભાજપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો વચ્ચે મારામારી: શું હતો મામલો, જાણો...

TAGGED:

PP SAVANI UNIVERSITY FIGHT
SURAT PP SAVANI UNIVERSITY
SURAT CRIME
SURAT POLICE
PP SAVANI UNIVERSITY FIGHT

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.