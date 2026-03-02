સુરત: ભૂતપૂર્વ નેશનલ લેવલનો વેઈટલિફ્ટર ખેલાડી બન્યો સાયબર ઠગ, સુરત સાયબર સેલે જૂનાગઢથી દબોચ્યો
આરોપી બોદુભાઈ મામદભાઈ પલેજા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ જેવું ઉચ્ચ શિક્ષણ ધરાવે છે. છેલ્લા 13 વર્ષથી તે આરોગ્ય વિભાગમાં કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર ટી.બી. સુપરવાઈઝર તરીકે કાર્યરત છે.
Published : March 2, 2026 at 6:45 PM IST
સુરત: ટેક્નોલોજીના આધુનિક યુગમાં સાયબર ગઠિયાઓ દરરોજ નવી તરકીબો અજમાવી રહ્યા છે. હાલમાં સુરત સાયબર ક્રાઈમ સેલે એક એવા હાઈ-પ્રોફાઈલ શખસની ધરપકડ કરી છે જેની પૃષ્ઠભૂમિ જોઈને ખુદ પોલીસ પણ સ્તબ્ધ થઈ ગઈ છે. પકડાયેલ આરોપી બોદુભાઈ પલેજા માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરે નેશનલ લેવલના વેઈટલિફ્ટિંગ એથ્લેટ તરીકે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરી ચૂક્યો છે અને હાલ આરોગ્ય વિભાગમાં ટી.બી. સુપરવાઈઝર તરીકે ફરજ બજાવે છે.
આ સમગ્ર ઘટનાની વિગત મુજબ, સુરતના એક રત્નકલાકારને વોટ્સએપ પર 'RTO Chalan' લખેલી એક APK ફાઈલ મળી હતી. રત્નકલાકારને લાગ્યું કે તેમનું ટ્રાફિક ચલણ હશે, જેથી તેમણે ફાઈલ ડાઉનલોડ કરતાની સાથે જ તેમનો મોબાઈલ હેક થઈ ગયો હતો. આરોપીઓએ રત્નકલાકારની જાણ બહાર તેમના બેંક એકાઉન્ટમાંથી કુલ ₹70,379 ટ્રાન્સફર કરી લીધા હતા. છેતરપિંડીનો અહેસાસ થતા ભોગ બનનારે 1930 હેલ્પલાઈન અને સાયબર સેલમાં ફરિયાદ નોંધાવી હતી.
જૂનાગઢના મજેવડી દરવાજા વિસ્તારમાં રહેતો આરોપી બોદુભાઈ મામદભાઈ પલેજા પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ (M.A., M.S.W.) જેવું ઉચ્ચ શિક્ષણ ધરાવે છે. છેલ્લા 13 વર્ષથી તે આરોગ્ય વિભાગમાં કોન્ટ્રાક્ટ બેઝ પર ટી.બી. સુપરવાઈઝર તરીકે કાર્યરત છે. જોકે, વધુ પૈસા કમાવવાની લાલચે તેને સાયબર ગેંગના સંપર્કમાં લાવી દીધો હતો.
"આરોપી પોતાના ક્રેડિટ કાર્ડના બિલ ભરવા માટે ફ્રોડના પૈસાનો ઉપયોગ કરતો હતો. તેણે આશરે 1.80 લાખ રૂપિયાના બિલ આ રીતે સેટલ કર્યા હતા." - વિશાખા જૈન, DCP, સાયબર ક્રાઈમ સેલ
સુરત સાયબર ક્રાઈમની ટીમે ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે આરોપીને જૂનાગઢથી ઝડપી પાડ્યો છે. નામદાર કોર્ટે આરોપીના 4 દિવસના પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે. આ કેસમાં હજુ પણ મોટા માથાઓ સામેલ હોવાની પોલીસને આશંકા છે.
