સુરત નાસિરનગર વિવાદિત ડિમોલેશનનો કેસ: કમિશ્નરને યથાવત્ રાખી નિષ્પક્ષ તપાસ કેવી રીતે થશે? હાઇકોર્ટનો સરકારને વેધક સવાલ
રાજ્ય સરકાર તરફથી સરકારી વકીલ જી. એચ. વીર્કે કોર્ટને જણાવ્યું કે જે પણ અધિકારીની બેદરકારી કે જવાબદારી સામે આવશે તેની જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવશે.
Published : July 30, 2026 at 3:05 PM IST
અમદાવાદ: સુરતના નાસિરનગર ડિમોલિશન મામલે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં મહત્વપૂર્ણ સુનાવણી હાથ ધરાઈ હતી. સુનાવણી દરમિયાન રાજ્ય સરકારે કોર્ટને ખાતરી આપી કે સમગ્ર પ્રકરણની રાજ્ય સ્તરે તટસ્થ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે અને સરકાર દ્વારા નિમાયેલી ઉચ્ચ અધિકારીઓની સમિતિને 60 દિવસમાં તપાસ પૂર્ણ કરી અહેવાલ રજૂ કરવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. જોકે, સમગ્ર સુનાવણી દરમિયાન સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનરને યથાવત્ રાખવાના મુદ્દે હાઇકોર્ટે વારંવાર ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.
રાજ્ય સરકાર તરફથી સરકારી વકીલ જી. એચ. વીર્કે કોર્ટને જણાવ્યું કે જે પણ અધિકારીની બેદરકારી કે જવાબદારી સામે આવશે તેની જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવશે. તેમણે જણાવ્યું કે પોલીસની કામગીરીની પણ અલગથી તપાસ કરવામાં આવશે અને સમગ્ર રિપોર્ટ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરાશે. જી. એચ વીર્કે કોર્ટને જણાવ્યું કે રાજ્ય સરકારને સમગ્ર મામલે રાજ્ય સ્તરની તપાસ જરૂરી લાગી હતી, તેથી મ્યુનિસિપલ વહીવટમાં નિષ્ણાત બે ઉચ્ચ અધિકારીઓની તપાસ સમિતિ બનાવવામાં આવી છે. સમિતિમાં અન્ય અધિકારીઓનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે અને 60 દિવસની સમયમર્યાદામાંથી હજુ માત્ર 10 દિવસ જ પૂર્ણ થયા છે. તેમણે વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો કે તપાસ સંપૂર્ણપણે તટસ્થ રહેશે.
સુનાવણી દરમિયાન એડવોકેટ જનરલ કમલ ત્રિવેદીએ દલીલ કરી હતી કે રાજ્ય સરકાર સમગ્ર મામલે ગંભીર છે અને કાયદા મુજબ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. તેમણે કોર્ટને જણાવ્યું કે કાયદામાં કેટલીક પરિસ્થિતિમાં પૂર્વ નોટિસ વિના પણ દબાણ દૂર કરવાની જોગવાઈ છે. જોકે, કોર્ટએ નોંધ્યું કે સુરત મહાનગરપાલિકાનું શરૂઆતથી જ સ્ટેન્ડ એવું રહ્યું હતું કે સ્થળ પર ડીમાર્કેશન કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવાની હતી. જેના જવાબમાં એડવોકેટ જનરલે કહ્યું કે વર્ષોથી રોડ લાઇન અસ્તિત્વમાં હતી અને દબાણ દૂર કરી શકાય તેમ હતું. જોકે, ડીમાર્કેશન કરવા ગયેલી ટીમ દ્વારા ડિમોલિશન થઈ જતા સમગ્ર ઘટનાની તપાસ કરાવવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે.
સુનાવણી દરમિયાન અરજદારો તરફથી બે એફિડેવિટ દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં બે સેલ ડીડ રજૂ કરીને દાવો કરવામાં આવ્યો હતો કે જ્યાં ડિમોલિશન થયું તે ખાનગી માલિકીની જમીન હતી. બીજી તરફ જમીન માલિક તરફથી પણ વકીલ હાજર રહ્યા હતા. તેમણે કોર્ટને જણાવ્યું કે વર્ષો પહેલાં જ આ જમીનનો સંબંધિત ભાગ સુરત મહાનગરપાલિકાને સોંપી દેવામાં આવ્યો હતો. તેમના જણાવ્યા મુજબ વર્ષ 1981માં રોડ લાઇન નક્કી કરવામાં આવી હતી અને તે સમયે જરૂરી જમીન કોર્પોરેશનને આપવામાં આવી હતી.
આ દરમિયાન હાઇકોર્ટે જમીન માલિકને સીધો સવાલ કર્યો કે શું તેમના કહેવાથી ડિમોલિશનની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી? જેના જવાબમાં જમીન માલિકે સ્પષ્ટપણે ઇનકાર કર્યો હતો. ત્યારબાદ કોર્ટે મહત્વપૂર્ણ ટિપ્પણી કરતાં જણાવ્યું કે જો રોડ લાઇન પર દબાણ હોય તો પણ કાયદાકીય પ્રક્રિયાનું પાલન કરવું જરૂરી છે અને નોટિસ આપ્યા વિના ડિમોલિશન કરી શકાય નહીં.
કોર્ટએ વધુમાં નોંધ્યું કે હાલ કોર્ટ સમક્ષ સમગ્ર ઘટનાને લઈને જુદા-જુદા વર્ઝન રજૂ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને આ તબક્કે કોણ સાચું અને કોણ ખોટું છે તે કહેવું શક્ય નથી. તેમ છતાં કોર્ટે રાજ્ય સરકારને પૂછ્યું કે આખરે સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનર પર એટલો ભરોસો શા માટે રાખવામાં આવી રહ્યો છે? કોર્ટે યાદ અપાવ્યું કે આ જ મામલામાં એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર પોતાનો નોકરીનો હક ગુમાવી ચૂક્યા હોવા છતાં કોર્ટ સમક્ષ હાજર થયા હતા, જ્યારે કમિશનર હજુ પણ પોતાના હોદ્દા પર યથાવત્ છે. કોર્ટે ફરી સવાલ ઉઠાવ્યો કે જે અધિકારી સામે ગંભીર આક્ષેપો છે તે જ તપાસ દરમિયાન પદ પર રહે તો નિષ્પક્ષ તપાસ કેવી રીતે શક્ય બનશે?
અરજદારો તરફથી ડિમોલિશનથી પ્રભાવિત પરિવારોના પુનર્વસનની પ્રક્રિયા ઝડપથી શરૂ કરવાની પણ માંગ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે સમગ્ર મામલે આગામી સુનાવણી 10 ઓગસ્ટના રોજ નિર્ધારિત કરી છે. તે દિવસે રાજ્ય સરકાર તપાસની પ્રગતિ, જવાબદાર અધિકારીઓ સામેની કાર્યવાહી તેમજ પુનર્વસનની સ્થિતિ અંગે કોર્ટ સમક્ષ વિગતવાર અહેવાલ રજૂ કરશે.