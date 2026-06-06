સુરત નાસીરનગરમાં 100 મકાનો કોણ તોડી ગયું? SMC કમિશનરે કહ્યું- અમે કોઈ ડિમોલિશન નથી કર્યું
ભાજપના ધારાસભ્ય વિનુ મોરડીયાએ પણ સ્વીકાર્યું છે કે, પાલિકાએ કોઈ અધિકૃત ડિમોલિશન કર્યું નથી.
Published : June 6, 2026 at 9:18 PM IST
સુરત: સુરત શહેરમાં એક અત્યંત ચોંકાવનારી અને ગંભીર ઘટના સામે આવી છે. કતારગામના નાસીરનગર સ્લમ વિસ્તારમાં ધોળાદિવસે 100 જેટલા મકાનો તોડી પાડવામાં આવ્યા અને સેંકડો પરિવારોને રસ્તા પર લાવી દેવાયા. પણ નવાઈની વાત એ છે કે, આ મકાનો કોણે તોડ્યા તે સ્વીકારવા કોઈ તૈયાર નથી! મહાનગરપાલિકા ઈનકાર કરી રહી છે, અને પોલીસ મૂકપ્રેક્ષક બનીને તમાશો જોતી રહી. ત્યારે સવાલ એ છે કે આટલી મોટી તોડફોડ કરનાર એ 'મિસ્ટર ઈન્ડિયા' કોણ છે?
ઘટનાસ્થળે પાલિકાની ટીમ અને પોલીસ હાજર હોવા છતાં, મનપા સત્તાવાળાઓ હવે ડિમોલિશન કર્યાનો સ્પષ્ટ ઈનકાર કરી રહ્યા છે. ભાજપના ધારાસભ્ય વિનુ મોરડીયાએ પણ સ્વીકાર્યું છે કે, પાલિકાએ કોઈ અધિકૃત ડિમોલિશન કર્યું નથી.
કતારગામના ધારાસભ્ય વિનોદ મોરડિયાએ જણાવ્યું કે, કમિશનરનું કહેવું છે કે અમે ડિમોલિશનની કોઈ કામગીરી કરી નથી. આ લાઈન દોરીમાં રસ્તો હતો તેની માપણી માટે તપાસ કરવા SMCના કર્મચારીઓ ગયા હતા. લાઈન દોરીનું માપ કેટલું આવશે તે માટે અમલગીરી કોર્પોરેશને કરાવી નથી. આ ગંભીર બાબત છે. આ મીડિયા દ્વારા મારી જાણમાં આવ્યું એટલે આજે મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન કમિશનર પાસે માહિતી મેં માગી છે. મ્યુનિસિપાલિટી કમિશનર તરફથી કહેવાયું છે કે અમે આ કોઈ કામગીરી કરી નથી. હું પોલીસને પણ પૂછીશ. આ કામગીરી કોણે કરી છે હું તપાસ કરી રહ્યો છું, આ ડિમોલિશન કર્યું કોણે? મ્યુનિસિપાલિટીએ નથી કર્યું તો અન્યની કોઈની જવાબદારી આવતી નથી તો કર્યું કોણ? એની તપાસ થશે અને જો કોઈ કાયદો હાથમાં લીધો હશે તો તેની સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
સ્ટેન્ડિંગ કમિટી ચેરમેન રાજન પટેલે સ્પષ્ટ કર્યું કે, કોર્પોરેશને પોલીસ બંદોબસ્ત માત્ર ડિમાર્કેશન માટે માંગ્યું હતું, તોડફોડમાં પાલિકાનો કોઈ રોલ નથી.
આ મામલે વિરોધ પક્ષનો આક્ષેપ
કોંગ્રેસના પૂર્વ કોર્પોરેટર અસલમ સાયકલવાળાએ પુરાવા સાથે પડકાર ફેંકતા કહ્યું છે કે, "મારી પાસે સીસીટીવી છે. તેમાં દેખાતા અધિકારીઓને બોલાવી પૂછપરછ કરો, સત્ય બહાર આવી જશે."
સ્થાનિકોનો આક્ષેપ છે કે જ્યારે જેસીબી મશીનો ફરી રહ્યા હતા, ત્યારે પોલીસ ત્યાં તૈનાત હતી. સવાલ એ છે કે, ગેરકાયદેસર તોડફોડ થતી હતી તો પોલીસે કેમ કોઈ પરવાનગી કે ઓર્ડર ન માંગ્યો?
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