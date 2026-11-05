પરિણીત પ્રેમિકાને પામવાની ઘેલછા, આફ્રિકામાં બેઠા બેઠા પ્રેમીએ પ્રેમિકાના પતિને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ
ગત 15 માર્ચના રોજ પલસાણાના વણેસા ગામ પાસે 43 વર્ષીય સાજીદ કુરેશીનું હિટ એન્ડ રનમાં મૃત્યું થયું હતું, જોકે, પોલીસ આ ઘટનાના મૂળ સુધી પહોંચી.
Published : November 5, 2026 at 6:12 PM IST
સુરતઃ પલસાણા તાલુકાના વણેસા ગામની હદમાં રમજાન માસ દરમિયાન બનેલા હિટ એન્ડ રનના બનાવમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. શરૂઆતમાં સામાન્ય અકસ્માત જણાતી આ ઘટનાની પાછળ એક સુનિયોજિત હત્યાનું ષડયંત્ર હોવાનું સામે આવ્યું છે. મૃતક સાજીદ પીરમહંમદ કુરેશીની હત્યા કરવા માટે આફ્રિકામાં બેઠા બેઠા એક લાખ રૂપિયાની સોપારી આપવામાં આવી હતી. મૃતકની પત્ની સાથે પ્રેમસંબંધ બાંધવાની લાલચ અને તેને પામવાની મનોવૃત્તિમાં સોપારી આપનાર અબ્દુલરહેમાન શેખે પોતાના જ મકાનમાં ભાડેથી રહેતા સોયેબ ઘાંચીને હત્યા કરવાની સોપારી આપી હતી. ત્યારબાદ બોલેરો પીકઅપથી સાજીદને કચડી મોતને ઘાટ ઉતારી હત્યાને અકસ્માતમાં ખપાવી દેવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
શું હતી સમગ્ર ઘટના ?
સમગ્ર મામલાની વિગત એવી છે કે, ગત તા. 15 માર્ચ 2026ના રોજ રાત્રિના આશરે 12:45 વાગ્યા પહેલાં પલસાણા તાલુકાના વણેસા ગામની સીમમાં પલસાણા-બારડોલી રોડ ઉપર સાજીદ પીરમહંમદ કુરેશી (ઉં.વ.43), જેઓ બર્ગમેન મોપેડ લઈને પસાર થઈ રહ્યા હતા, ત્યારે અજાણ્યા વાહનચાલકે તેમને અડફેટે લઈ કચડી નાખ્યા હતા અને ઘટનાસ્થળેથી ફરાર થઈ ગયો હતો. ગંભીર ઈજાઓના કારણે સાજીદનું મોત નીપજ્યું હતું. આ બનાવ અંગે પલસાણા પોલીસ મથકમાં હિટ એન્ડ રનનો ગુનો નોંધાયો હતો.
જોકે, સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક રાજેશ ગઢિયાની સૂચના અને માર્ગદર્શન હેઠળ વણશોધાયેલા શરીર સંબંધી ગુનાઓ તેમજ ફેટલ અકસ્માતના ગુનાઓ શોધી કાઢવા LCBની ટીમો સક્રિય હતી. LCB PI એન.જી. પાંચાણી અને PSI એ.એન. ચૌહાણને ખાનગી રાહે બાતમી મળી હતી કે, આ અકસ્માત નહીં પરંતુ સાજીદની પૂર્વઆયોજિત હત્યા હતી. આ હત્યા માટે બલેશ્વર ગામના અબ્દુલરહેમાન અબ્દુલમજીદ શેખે તેના મિત્ર સોયેબ ઘાંચીને એક લાખ રૂપિયાની સોપારી આપી હતી.
બાતમીના આધારે LCBએ ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સના આધારે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, સોપારી આપનાર અબ્દુલરહેમાન તાજેતરમાં સાઉથ આફ્રિકાથી પરત આવ્યો હતો, જ્યારે હત્યાને અંજામ આપનાર સોયેબ ઘાંચી બલેશ્વરથી ફરાર થઈ ગયો હતો. બંને શંકાસ્પદોની શોધખોળ કરી તેમને ઝડપી પાડ્યા બાદ સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવતાં સમગ્ર હત્યાકાંડનો પર્દાફાશ થયો હતો. પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું હતું કે, અબ્દુલરહેમાન શેખને સાજીદ કુરેશીની પત્ની સાથે પ્રેમસંબંધ હોવાની શંકા હતી અને સાજીદના કારણે તેને હેરાનગતિ થતી હોવાની માન્યતા રાખીને તેણે સાજીદને રસ્તામાંથી હટાવવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. આ માટે તેણે પોતાના મકાનમાં ભાડેથી રહેતા સોયેબ ઘાંચીને એક લાખ રૂપિયામાં હત્યા કરવાની સોપારી આપી હતી.
આફ્રિકાથી બેઠા બેઠા લોકેશન આપતો રહ્યો અને અહીં બોલેરો પીકઅપથી ખેલાયો ખૂની ખેલ!
હત્યા માટે આરોપીઓએ કડી ખાતેથી એક બોલેરો પીકઅપ વાહન ખરીદ્યું હતું. ત્યારબાદ આયોજનપૂર્વક સાજીદને પૈસાની લાલચ આપી બારડોલી બોલાવવામાં આવ્યો હતો. આ સમગ્ર સમયગાળા દરમિયાન અબ્દુલરહેમાન સાઉથ આફ્રિકામાં રહીને સાજીદ અને સોયેબ બંનેના સંપર્કમાં હતો. સાજીદનું લોકેશન અબ્દુલરહેમાન દ્વારા સોયેબને આપવામાં આવતું હતું. લોકેશનના આધારે સોયેબ બોલેરો પીકઅપ લઈને સાજીદનો પીછો કરતો હતો.
આખરે પલસાણા-બારડોલી રોડ ઉપર સાજીદે પોતાનું મોપેડ ઊભું રાખ્યું ત્યારે તકનો લાભ લઈ સોયેબે પૂરઝડપે બોલેરો પીકઅપ સાજીદ ઉપર ચઢાવી દીધું હતું. સાજીદનું મોત નીપજાવ્યા બાદ સોયેબ વાહન લઈને ફરાર થઈ ગયો હતો. આ રીતે હત્યાને સામાન્ય માર્ગ અકસ્માતનું સ્વરૂપ આપી પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
પોલીસની સઘન પૂછપરછ દરમિયાન સોપારી આપનાર અબ્દુલરહેમાન શેખે હત્યા માટે સોયેબને એક લાખ રૂપિયા ચૂકવ્યા હોવાની હકીકત પણ તપાસમાં સામે આવી છે. બંને આરોપીઓ પાસેથી ગુનામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા કુલ ત્રણ મોબાઇલ ફોન, જેની કિંમત રૂ.23 હજાર થાય છે, તે કબજે કરવામાં આવ્યા છે.આ સમગ્ર હત્યાકાંડનો પર્દાફાશ કરી સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લા LCBએ સોપારી આપનાર પલસાણાના બલેશ્વરમાં રહેતા 42 વર્ષીય અબ્દુલરહેમાન અબ્દુલમજીદ શેખ તથા હત્યાને અંજામ આપનાર અમદાવાદના સરખેજમાં રહેતા 35 વર્ષીય સોયેબ અબ્દુલકાદર ઘાંચીને ઝડપી પાડી આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે પલસાણા પોલીસને સોંપ્યા છે.
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