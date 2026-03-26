ETV Bharat / state

સુરત મહાનગરપાલિકામાં પ્લાનિંગ આસિસ્ટન્ટની ભરતી, 1લી એપ્રિલથી ફોર્મ ભરી શકાશે

મહાનગરપાલિકામાં પ્લાનિંગ આસીસ્ટન્ટના 88 પદોની ભરતી કરવામાં આવશે.

સુરત મનપા કચેરીની તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 26, 2026 at 1:48 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકામાં આગામી 1લી એપ્રિલથી નવી ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ રહી છે. મહાનગરપાલિકામાં પ્લાનિંગ આસીસ્ટન્ટના 88 પદોની ભરતી કરવામાં આવશે. આ માટે નિયમ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજી મંગાવવામાં આવી છે.

સુરત મનપામાં પ્લાનિંગ આસિસ્ટન્ટની કુલ 88 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં કુલ 3 જગ્યાઓ દિવ્યાંગજન માટે અનામત ગણવાની રહેશે. ઉમેરવાદો 1 એપ્રિલ 2026થી 15 એપ્રિલ 2026 વચ્ચે https://www.suratmunicipal.gov.in/Contents/Jobs સાઈટ પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

શૈક્ષણિક લાયકાત
આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારે માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી M.Arch./M.E (Civil)/B.Arch/B.E(Civil) કરેલું હોવું જોઈએ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ/સિટી પ્લાનિંગમાં ડિપ્લોમા કોર્સ/માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી રિઝનલ પ્લાનિંગ/પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ ટાઉન પ્લાનર્સ સંસ્થામાં મેમ્બરશીપ ધરાવતા હોવા જોઈએ. ઉપરાંત તેમને બેઝિક કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.

ઉમેદવારોને પ્રથમ 3 વર્ષ માટે ફીક્સ 17,500નું તાલીમ ભથ્થુ આપવામાં આવશે. આ બાદ જે-તે ગ્રેડ મુજબના પગાર ધોરણ મુજબ પગાર મળશે. અરજી ફી બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવાર માટે રૂ.500 અને અમાનત વર્ગના ઉમેદવારો માટે રૂ.400 રહેશે.

કેવી રીતે કરશો રજીસ્ટ્રેશન અને અરજી?

  • સૌથી પહેલા યુઝર રજીસ્ટ્રેશન કરીને લોગિન કરવાનું રહેશે.
  • આ બાદ ફોન નંબર વેરિફાઈ કરીને OTP દાખલ કરો.
  • નવા એકાઉન્ટ માટે નામ, પાસવર્ડ સહિતની વિગતો દાખલ કરીને સબમિટ કરો.
  • આ બાદ ઈ-મેઈલ એડ્રેસ/ફોન નંબરથી રજીસ્ટ્રેશન કરો
  • પાસવર્ડ નાખીને લોગિન કરો
  • બાદમાં તમારી જન્મતારીખ, આધાર નંબર તથા અભ્યાસ સહિતની વિગતો ભરીને પ્રોફાઈલ સેવ કરો.
  • હોમ બટનની સામે Apply Now પર ક્લિક કરીને જે કેડર માટે અરજી કરવાની હોય ત્યાં Apply Now ક્લિક કરવું.
  • આ બાદ જરૂરી વિગતો ભરીને તમારી એપ્લિકેશન સબમિટ કરો ફીની ચૂકવણી કરો.

TAGGED:

SMC RECRUITMENT
SURAT JOBS
JOB VACANCY IN SURAT
સુરતમાં નોકરી
SURAT MUNICIPALITY

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.