સુરત મહાનગરપાલિકામાં પ્લાનિંગ આસિસ્ટન્ટની ભરતી, 1લી એપ્રિલથી ફોર્મ ભરી શકાશે
મહાનગરપાલિકામાં પ્લાનિંગ આસીસ્ટન્ટના 88 પદોની ભરતી કરવામાં આવશે.
Published : March 26, 2026 at 1:48 PM IST
સુરત: સુરત મહાનગરપાલિકામાં આગામી 1લી એપ્રિલથી નવી ભરતી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ રહી છે. મહાનગરપાલિકામાં પ્લાનિંગ આસીસ્ટન્ટના 88 પદોની ભરતી કરવામાં આવશે. આ માટે નિયમ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી ઓનલાઈન અરજી મંગાવવામાં આવી છે.
સુરત મનપામાં પ્લાનિંગ આસિસ્ટન્ટની કુલ 88 જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવી રહી છે. જેમાં કુલ 3 જગ્યાઓ દિવ્યાંગજન માટે અનામત ગણવાની રહેશે. ઉમેરવાદો 1 એપ્રિલ 2026થી 15 એપ્રિલ 2026 વચ્ચે https://www.suratmunicipal.gov.in/Contents/Jobs સાઈટ પર જઈને ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.
શૈક્ષણિક લાયકાત
આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવા માંગતા ઉમેદવારે માન્યતા પ્રાપ્ત યુનિવર્સિટીમાંથી M.Arch./M.E (Civil)/B.Arch/B.E(Civil) કરેલું હોવું જોઈએ અને પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ/સિટી પ્લાનિંગમાં ડિપ્લોમા કોર્સ/માન્યતા પ્રાપ્ત સંસ્થામાંથી રિઝનલ પ્લાનિંગ/પરીક્ષા પાસ કર્યા બાદ ટાઉન પ્લાનર્સ સંસ્થામાં મેમ્બરશીપ ધરાવતા હોવા જોઈએ. ઉપરાંત તેમને બેઝિક કોમ્પ્યુટરનું જ્ઞાન હોવું જોઈએ.
ઉમેદવારોને પ્રથમ 3 વર્ષ માટે ફીક્સ 17,500નું તાલીમ ભથ્થુ આપવામાં આવશે. આ બાદ જે-તે ગ્રેડ મુજબના પગાર ધોરણ મુજબ પગાર મળશે. અરજી ફી બિન અનામત વર્ગના ઉમેદવાર માટે રૂ.500 અને અમાનત વર્ગના ઉમેદવારો માટે રૂ.400 રહેશે.
કેવી રીતે કરશો રજીસ્ટ્રેશન અને અરજી?
- સૌથી પહેલા યુઝર રજીસ્ટ્રેશન કરીને લોગિન કરવાનું રહેશે.
- આ બાદ ફોન નંબર વેરિફાઈ કરીને OTP દાખલ કરો.
- નવા એકાઉન્ટ માટે નામ, પાસવર્ડ સહિતની વિગતો દાખલ કરીને સબમિટ કરો.
- આ બાદ ઈ-મેઈલ એડ્રેસ/ફોન નંબરથી રજીસ્ટ્રેશન કરો
- પાસવર્ડ નાખીને લોગિન કરો
- બાદમાં તમારી જન્મતારીખ, આધાર નંબર તથા અભ્યાસ સહિતની વિગતો ભરીને પ્રોફાઈલ સેવ કરો.
- હોમ બટનની સામે Apply Now પર ક્લિક કરીને જે કેડર માટે અરજી કરવાની હોય ત્યાં Apply Now ક્લિક કરવું.
- આ બાદ જરૂરી વિગતો ભરીને તમારી એપ્લિકેશન સબમિટ કરો ફીની ચૂકવણી કરો.
