સુરત મનપા ચૂંટણી: ભાજપે મોડી રાત્રે 107 ઉમેદવારનો નામ જાહેર કર્યા, કોણ થયું રિપીટ, કોનું પત્તું કપાયું?
Published : April 10, 2026 at 11:00 PM IST
સુરત: રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનું રણશિંગૂ ફૂંકાઈ ગયું છે. તમામ રાજકીય પાર્ટીઓ મૂરતિયા નક્કી કરવામાં લાગી છે. આ વચ્ચે સુરત મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી માટે ભાજપ દ્વારા મોડી રાત્રે ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. દિવસભર સુરતમાં ભાજપના ઉમેદવારોને લઈને ચર્ચાઓ ચાલી રહી હતી. ત્યારે મોડી રાત્રે ઉમેદવારોના નામ પર અંતિમ મહોર લાગી હતી અને 30 વોર્ડના 107 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.