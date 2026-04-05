ETV Bharat / state

સુરત મનપા ચૂંટણી: AAPએ 75 ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવા સાથે મેયર પદ પર જમાવ્યો દાવો

રવિવારે AAPના પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી મનોજ સોરઠીયાએ સુરતના વિવિધ વોર્ડ માટે કુલ 75 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરીને રાજકીય ગરમાવો લાવી દીધો છે.

સુરતના વિવિધ વોર્ડ માટે AAPના કુલ 75 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 5, 2026 at 10:25 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજની ચૂંટણીઓનો માહોલ ગરમાયો છે, ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકામાં સત્તા કબજે કરવા માટે આમ આદમી પાર્ટીએ (AAP) કમર કસી છે. રવિવારે AAPના પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી મનોજ સોરઠીયાએ સુરતના વિવિધ વોર્ડ માટે કુલ 75 ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરીને રાજકીય ગરમાવો લાવી દીધો છે. આ યાદી સાથે પાર્ટીએ સત્તાવાર હુંકાર કર્યો છે કે, આ વખતે સુરત મનપામાં આમ આદમી પાર્ટીનો મેયર સત્તા સંભાળશે.

ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરતા મનોજ સોરઠીયાએ ભાજપ પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, "સુરત ભલે ભાજપનું કેન્દ્ર રહ્યું હોય, પરંતુ વર્ષોના શાસનમાં અહીં માત્ર ભ્રષ્ટાચાર અને કુશાસન જ વધ્યું છે. ગ્લોબલ સિટી હોવા છતાં સુરત પાયાની સુવિધાઓ અને ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે સંઘર્ષ કરી રહ્યું છે." તેમણે ઉમેર્યું કે સુરતની જનતા હવે પરિવર્તન ઈચ્છે છે અને AAP એક મજબૂત તેમજ ઈમાનદાર વિકલ્પ તરીકે મેદાનમાં છે.

જ્ઞાતિગત અને શૈક્ષણિક સમીકરણો પર ભાર
AAPએ આ વખતે ઉમેદવારોની પસંદગીમાં ભારે ચોકસાઈ રાખી છે. પ્રથમ યાદીમાં નીચે મુજબના પાસાઓ જોવા મળ્યા છે:

વૈવિધ્યપૂર્ણ ચહેરા: એડવોકેટ્સ, સામાજિક અગ્રણીઓ અને શૈક્ષણિક લાયકાત ધરાવતા સભ્યો.

અનુભવ: પૂર્વ કોર્પોરેટરોને ફરી સ્થાન આપી જનસંપર્ક જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ.

સમીકરણ: જ્ઞાતિગત અને સામાજિક પ્રતિષ્ઠાને ધ્યાને રાખીને ભાજપના ગઢમાં ગાબડું પાડવાની તૈયારી.

"સુરતના લોકો આ વખતે અમને માત્ર વિપક્ષ તરીકે નહીં, પરંતુ શાસક પક્ષ તરીકે પસંદ કરશે. ભાજપના વર્ષો જૂના શાસનનો અંત હવે નિશ્ચિત છે." મનોજ સોરઠીયા (પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી, AAP)

ભાજપ-કોંગ્રેસની છાવણીમાં ચિંતા
ગયા વખતે વિપક્ષ તરીકે મજબૂત હાજરી નોંધાવ્યા બાદ, હવે AAP સીધી સત્તા કબજે કરવાના લક્ષ્ય સાથે આગળ વધી રહી છે. આ 75 ઉમેદવારોની યાદી જાહેર થતા જ ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને માટે ચિંતાના વાદળો છવાયા છે. આગામી દિવસોમાં બાકી રહેલી બેઠકો માટે પણ ઉમેદવારોના નામ જાહેર કરવામાં આવશે, જેના માટે પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓ અત્યારથી જ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર પ્રચારમાં જોતરાઈ ગયા છે.

TAGGED:

સુરત મનપા ચૂંટણી
AAP CANDIDATES
SURAT MUNICIPALITY ELECTION
SURAT AAP
SURAT MUNICIPALITY ELECTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.