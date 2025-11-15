સુરત મનપાની રોડ-રસ્તા ઝુંબેશ: 34 પેચવર્ક, 12 રી-સર્ફેસિંગ શરૂ, ક્વોલિટી ચેક પર કમિશનરનો ભાર
Published : November 15, 2025 at 6:09 PM IST|
Updated : November 15, 2025 at 7:04 PM IST
સુરત: મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના આદેશને પગલે સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC) દ્વારા શહેરના રોડ-રસ્તાના સમારકામની કામગીરી મોટા પાયે ઝુંબેશરૂપે શરૂ કરવામાં આવી છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર શાલિની અગ્રવાલે આ અંગેની વિગતો આપતા ક્વોલિટી કંટ્રોલ પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું હોવાનું જણાવ્યું હતું.
કમિશનરે સ્થળ પર ચેક કર્યું ટેમ્પરેચર અને કેમ્બર
મ્યુ. કમિશનર શાલિની અગ્રવાલે લિંબાયતના ટીમ સ્કીમ નં.19 મગોબમાં મિડલ રિંગરોડથી માધવબાગ સુધી ચાલી રહેલા રોડના રિકાર્પેટીંગની કામગીરીનું જાતે નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ખાસ કરીને, કમિશનરે રોડના 'કેમ્બર' (ઢાળ)ની ચકાસણીની સાથે 'બિટ્યુમીનસ કોંક્રીટનું ટેમ્પરેચર' (તાપમાન) પણ સ્થળ પર ચેક કર્યું હતું. કોંક્રીટ ગુણવત્તાના નિર્ધારણ માટે આ તાપમાન ચકાસણી મહત્ત્વની હોય છે. કમિશનરે એજન્સીને રોડની કામગીરીની તમામ વિગતો રજિસ્ટરમાં ફરજિયાત નોંધ કરવા પણ સૂચના આપી હતી.
ઝોનવાર ઝુંબેશ: અધિકારીઓને પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણના આદેશ
કમિશનર અગ્રવાલના જણાવ્યા અનુસાર, શહેરમાં અત્યારે ઝુંબેશરૂપે:
- 34 રસ્તાઓ પર તાત્કાલિક પેચવર્કની કામગીરી.
- 12 રસ્તાઓ પર રિ-સર્ફેસીંગની કામગીરી.
પાલિકાના તમામ ઝોનલ ચીફ, ડેપ્યુટી એન્જિનિયરો અને એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયરોના નિરીક્ષણ હેઠળ કામગીરી ગુણવત્તાયુક્ત થાય તે સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહ્યું છે. આજે તમામ ડેપ્યુટી મ્યુનિસિપલ કમિશનરો અને એડિશનલ સિટી એન્જિનિયરોએ પણ રસ્તાઓ પર જઈને મરામતની કામગીરીનું પ્રત્યક્ષ નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ગુણવત્તા જાળવીને ઝડપથી રસ્તાઓનું સમારકામ પૂર્ણ કરવા પર SMC દ્વારા ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે.
