સુરત મનપાના અધિકારીએ વૃદ્ધા સાથે અભદ્ર વર્તન અને અશોભનીય ટિપ્પણી કરી, મેયરે આપ્યા તપાસના આદેશ
રડતી આંખે વૃદ્ધા અને અન્ય મહિલાઓ ધારાસભ્ય કુમાર કાનાણીની ઓફિસે પોતાની આપવીતી જણાવવા પહોંચ્યા હતા.
Published : December 8, 2025 at 8:41 PM IST
સુરત : મહાનગરપાલિકાના દબાણ ખાતાના અધિકારીઓ દ્વારા ગરીબ શ્રમિકો સાથે કરવામાં આવતા તોછડા વર્તનનો વધુ એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. વરાછામાં શાકભાજી વેચતી એક વૃદ્ધ મહિલા સાથે દબાણ ખાતાના અધિકારી રિતેશ બ્રહ્મભટ્ટે કરેલી અશોભનીય ટિપ્પણી અને અભદ્ર વર્તનને કારણે સમગ્ર પંથકની મહિલાઓમાં ભારે આક્રોશ જોવા મળી રહ્યો છે. શનિવારે રડતી આંખે વૃદ્ધા અને અન્ય મહિલાઓ ધારાસભ્ય કુમાર કાનાણીની ઓફિસે પોતાની આપવીતી જણાવવા પહોંચ્યા હતા.
"આપણું કોણ સાંભળશે?" - વૃદ્ધાની હૃદયદ્રાવક આપવીતી
વરાછાના બરોડા પ્રેસ્ટીજ પાસે વર્ષોથી શાકભાજી વેચી ગુજરાન ચલાવતા હીનાબેને રડતા રડતા જણાવ્યું કે, "દબાણ ખાતાના અધિકારી રિતેશ બ્રહ્મભટ્ટ પાછળ દોડીને મારો માલ પકડી ગયા હતા. મેં તેમને વિનંતી કરી કે સાહેબ હું તમારી માની ઉંમરની છું, મારો માલ છોડી દો, ત્યારે તેમણે અત્યંત ગંદી ભાષામાં કહ્યું કે, મારા બાપને એક જ બૈરી બરોબર છે, બીજી નથી કરવી. આ શબ્દો સાંભળી મારા દિલમાં ખૂબ લાગી આવ્યું. મારો દીકરો અશક્ત છે, તેણે મને કહ્યું કે મમ્મી આપણે ગરીબ છીએ, આપણું કોણ સાંભળશે?" આ નિવેદને તંત્રની માનવીય સંવેદનાઓ સામે ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે.
મેયર દક્ષેશ માવાણીએ તાત્કાલિક તપાસના આદેશ આપ્યા
આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતા અને ધારાસભ્યની રજૂઆત બાદ મેયર દક્ષેશ માવાણીએ તાત્કાલિક તપાસના આદેશ આપ્યા છે. વરાછા ઝોનના કાર્યપાલક ઇજનેર કરણકુમાર ભાવસારે જણાવ્યું કે, રીતેશ બ્રહ્મભટ્ટ પાસે 3 દિવસમાં લેખિત ખુલાસો માંગવામાં આવ્યો છે. જો સ્ત્રીના સન્માન સાથે છેડા થયા હશે તો કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
વરાછાની મહિલાઓએ ચેતવણી આપી છે કે જો ગરીબોનું સાંભળવામાં નહીં આવે તો લાચારીના કારણે લોકો ગુનાખોરીના રસ્તે ચડી જશે. હાલ આ સમગ્ર મામલો સુરતમાં ભારે ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે.
"મેં ટ્રાફિક સમસ્યા દૂર કરવા પત્ર લખ્યો હતો, ગરીબોને હેરાન કરવા માટે નહીં. નિર્દોષ અને ગરીબ વૃદ્ધ મહિલાઓ સાથે આવું અમાનવીય વર્તન કદાપિ ચલાવી લેવાય નહીં. ટ્રાફિકના નામે ગરીબની રોજગારી છીનવવી યોગ્ય નથી." - કુમાર કાનાણી, ધારાસભ્ય
આ પણ વાંચો...