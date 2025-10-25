ETV Bharat / state

છઠ મહાપર્વની ઉજવણી, મનપાએ 10 કુદરતી ઘાટ,15 કૃત્રિમ તળાવો સહિત 25 સ્થળોએ કરી વ્યવસ્થા

આજથી 25 ઓક્ટોબર શુક્રવારથી છઠ મહાપર્વની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તેની સાથે સુરત મહાનગર પાલિકાએ શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા અને સુરક્ષા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરી છે.

છઠ મહાપર્વની ઉજવણી
છઠ મહાપર્વની ઉજવણી (Etv Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : October 25, 2025 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

સુરત: સૂર્યદેવની આરાધનાના મહાપર્વ છઠ પૂજાની શરૂઆત આજથી (25 ઓક્ટોબર) થઈ ગઈ છે, ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC) એ શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા અને સુરક્ષા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં 10 કુદરતી ઘાટ અને 15 કૃત્રિમ તળાવો સહિત કુલ 25 સ્થળોએ પર્વની ઉજવણી માટે વિશેષ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.

મનપાએ કેવી કરી તૈયારી

મનપાના અધિકારીઓએ તમામ 25 પૂજા સ્થળો પર સ્વચ્છતા, લાઇટિંગ, પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા અને મોબાઈલ શૌચાલયની સુવિધાઓ સુનિશ્ચિત કરી છે. આ ઉપરાંત,કોઈ પણ આકસ્મિક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે મેડિકલ ટીમ (20 ડૉક્ટર અને 2 મેડિકલ વાન), ફાયર બ્રિગેડ અને NDRF ટીમોને એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવી છે. શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા માટે હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.

સુરતમાં છઠ મહાપર્વની ઉજવણી (છઠ મહાપર્વની ઉજવણી)

છઠ્ઠ પર્વની મુખ્ય તારીખો:

પ્રારંભ: 25 ઓક્ટોબર

સંધ્યા અર્ઘ્ય: 27 ઓક્ટોબર (અસ્તાચલગામી સૂર્યને)

ઉષા અર્ઘ્ય: 28 ઓક્ટોબર (ઉદયાચલગામી સૂર્યને)

ચૂંટણીને કારણે ઓછી ભીડનો અંદાજ

જોકે, આ વર્ષે છઠ પર્વનો માહોલ કંઈક અલગ જોવા મળી રહ્યો છે. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીને કારણે સુરતમાં વસતા મૂળ બિહારના પ્રવાસી શ્રદ્ધાળુઓ મોટી સંખ્યામાં વતન પરત ફર્યા છે. સમસ્ત બિહાર ઝારખંડ સમાજના પ્રમુખ અજય ચૌધરીના જણાવ્યા અનુસાર, લગભગ 2 થી 2.5 લાખ જેટલા લોકો સુરત છોડીને બિહાર ગયા છે. આ કારણોસર, સામાન્ય રીતે લિંબાયત, ડિંડોલી, કાપોદ્રા, ઉધના અને પાંડેસરાના ઘાટો પર જે હજારોની ભીડ જોવા મળતી હોય છે, તેમાં આ વર્ષે ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.

છઠ મહાપર્વની ઉજવણીને સુરત મનપાની તૈયારી
છઠ મહાપર્વની ઉજવણીને સુરત મનપાની તૈયારી (Etv Bharat Gujarat)

ડિંડોલી છઠ સરોવર પર કડક સુરક્ષા

ડિંડોલી જેવા સંવેદનશીલ છઠ સરોવર પર સુરક્ષા વ્યવસ્થાને કડક કરવામાં આવી છે. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.જે. ચૂડાસમાએ માહિતી આપી હતી કે, તળાવની ચારેય બાજુ સફાઈ અને સુરક્ષાના જરૂરી ઇન્તજામો કરાયા છે. સમગ્ર ઝોનમાંથી 200થી વધુ પોલીસકર્મીઓ અને સુરક્ષાકર્મીઓ ને ડ્યુટી પર તહેનાત કરવામાં આવશે અને સતત પેટ્રોલિંગ ચાલુ છે.

મનપાએ 10 કુદરતી ઘાટ,15 કૃત્રિમ તળાવો સહિત 25 સ્થળોએ કરી વ્યવસ્થા
મનપાએ 10 કુદરતી ઘાટ,15 કૃત્રિમ તળાવો સહિત 25 સ્થળોએ કરી વ્યવસ્થા (Etv Bharat Gujarat)

બિહાર વિકાસ પરિષદના સંરક્ષક રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાયે શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષા માટે કરવામાં આવેલી વિશેષ વ્યવસ્થાઓ અંગે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.

છઠ મહાપર્વની શરૂઆત
છઠ મહાપર્વની શરૂઆત (Etv Bharat Gujarat)

બજારોમાં પૂજા સામગ્રીની માંગ વધી

છઠ મહાપર્વની શરૂઆત સાથે જ બજારોમાં પૂજા સામગ્રીની ખરીદી માટે શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ ઉમટી પડી છે. ફળ, શેરડી, પૂજા સામગ્રી, સૂપ-ડલિયા અને વાંસની ટોપલીઓના વેચાણમાં 25% સુધીનો વધારો નોંધાયો છે, ખાસ કરીને ડિંડોલી, લિંબાયત અને કાપોદ્રા વિસ્તારમાં. સુરત મનપા અને પોલીસની સંયુક્ત ટીમોએ સુરક્ષા અને સુવિધાને ધ્યાને રાખીને તમામ 25 સ્થળો પર કર્મચારીઓની તહેનાતી સુનિશ્ચિત કરી છે.

  1. દિવાળી અને છઠ માટે રેલવેએ મોટી જાહેરાત કરી, 1702 સ્પેશિયલ ટ્રેનો ચલાવશે
  2. રેલ મુસાફરો માટે મોટી રાહત! હવે ટ્રેન ટિકિટ પણ ફરીથી રિશેડ્યૂલ કરી શકાશે

TAGGED:

CHHATH PARVA
CHHATH PUJA DATE 2025
CHHATHI MAIYA
SURAT MUNICIPAL CORPORATION
CHHATH PUJA 2025

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.