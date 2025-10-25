છઠ મહાપર્વની ઉજવણી, મનપાએ 10 કુદરતી ઘાટ,15 કૃત્રિમ તળાવો સહિત 25 સ્થળોએ કરી વ્યવસ્થા
આજથી 25 ઓક્ટોબર શુક્રવારથી છઠ મહાપર્વની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. તેની સાથે સુરત મહાનગર પાલિકાએ શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા અને સુરક્ષા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરી છે.
Published : October 25, 2025 at 4:16 PM IST
સુરત: સૂર્યદેવની આરાધનાના મહાપર્વ છઠ પૂજાની શરૂઆત આજથી (25 ઓક્ટોબર) થઈ ગઈ છે, ત્યારે સુરત મહાનગરપાલિકા (SMC) એ શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા અને સુરક્ષા માટે વ્યાપક તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લીધી છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં 10 કુદરતી ઘાટ અને 15 કૃત્રિમ તળાવો સહિત કુલ 25 સ્થળોએ પર્વની ઉજવણી માટે વિશેષ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે.
મનપાએ કેવી કરી તૈયારી
મનપાના અધિકારીઓએ તમામ 25 પૂજા સ્થળો પર સ્વચ્છતા, લાઇટિંગ, પીવાના પાણીની વ્યવસ્થા અને મોબાઈલ શૌચાલયની સુવિધાઓ સુનિશ્ચિત કરી છે. આ ઉપરાંત,કોઈ પણ આકસ્મિક પરિસ્થિતિને પહોંચી વળવા માટે મેડિકલ ટીમ (20 ડૉક્ટર અને 2 મેડિકલ વાન), ફાયર બ્રિગેડ અને NDRF ટીમોને એલર્ટ મોડ પર રાખવામાં આવી છે. શ્રદ્ધાળુઓની સુવિધા માટે હેલ્પલાઇન નંબર પણ જાહેર કરવામાં આવ્યા છે.
છઠ્ઠ પર્વની મુખ્ય તારીખો:
પ્રારંભ: 25 ઓક્ટોબર
સંધ્યા અર્ઘ્ય: 27 ઓક્ટોબર (અસ્તાચલગામી સૂર્યને)
ઉષા અર્ઘ્ય: 28 ઓક્ટોબર (ઉદયાચલગામી સૂર્યને)
ચૂંટણીને કારણે ઓછી ભીડનો અંદાજ
જોકે, આ વર્ષે છઠ પર્વનો માહોલ કંઈક અલગ જોવા મળી રહ્યો છે. બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણીને કારણે સુરતમાં વસતા મૂળ બિહારના પ્રવાસી શ્રદ્ધાળુઓ મોટી સંખ્યામાં વતન પરત ફર્યા છે. સમસ્ત બિહાર ઝારખંડ સમાજના પ્રમુખ અજય ચૌધરીના જણાવ્યા અનુસાર, લગભગ 2 થી 2.5 લાખ જેટલા લોકો સુરત છોડીને બિહાર ગયા છે. આ કારણોસર, સામાન્ય રીતે લિંબાયત, ડિંડોલી, કાપોદ્રા, ઉધના અને પાંડેસરાના ઘાટો પર જે હજારોની ભીડ જોવા મળતી હોય છે, તેમાં આ વર્ષે ઘટાડો થવાની સંભાવના છે.
ડિંડોલી છઠ સરોવર પર કડક સુરક્ષા
ડિંડોલી જેવા સંવેદનશીલ છઠ સરોવર પર સુરક્ષા વ્યવસ્થાને કડક કરવામાં આવી છે. પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર આર.જે. ચૂડાસમાએ માહિતી આપી હતી કે, તળાવની ચારેય બાજુ સફાઈ અને સુરક્ષાના જરૂરી ઇન્તજામો કરાયા છે. સમગ્ર ઝોનમાંથી 200થી વધુ પોલીસકર્મીઓ અને સુરક્ષાકર્મીઓ ને ડ્યુટી પર તહેનાત કરવામાં આવશે અને સતત પેટ્રોલિંગ ચાલુ છે.
બિહાર વિકાસ પરિષદના સંરક્ષક રાજેન્દ્ર ઉપાધ્યાયે શ્રદ્ધાળુઓની સુરક્ષા માટે કરવામાં આવેલી વિશેષ વ્યવસ્થાઓ અંગે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો.
બજારોમાં પૂજા સામગ્રીની માંગ વધી
છઠ મહાપર્વની શરૂઆત સાથે જ બજારોમાં પૂજા સામગ્રીની ખરીદી માટે શ્રદ્ધાળુઓની ભીડ ઉમટી પડી છે. ફળ, શેરડી, પૂજા સામગ્રી, સૂપ-ડલિયા અને વાંસની ટોપલીઓના વેચાણમાં 25% સુધીનો વધારો નોંધાયો છે, ખાસ કરીને ડિંડોલી, લિંબાયત અને કાપોદ્રા વિસ્તારમાં. સુરત મનપા અને પોલીસની સંયુક્ત ટીમોએ સુરક્ષા અને સુવિધાને ધ્યાને રાખીને તમામ 25 સ્થળો પર કર્મચારીઓની તહેનાતી સુનિશ્ચિત કરી છે.