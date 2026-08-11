નાસિરનગર ડિમોલિશન વિવાદ બાદ સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશનર એમ. નાગરાજનની બદલી
સુરત મહાનગરપાલિકાના વહીવટી કાર્યોમાં કોઈ વિક્ષેપ ન આવે તે માટે કલેક્ટર તેજસ પરમારને વધારાનો હવાલો આપવામાં આવ્યો છે.
Published : August 11, 2026 at 10:53 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 10:58 PM IST
અમદાવાદ: સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના કમિશનર IAS નાગરાજન એમ. (RR:GJ:2009)ની બદલી કરવામાં આવી છે. તેમને ગાંધીનગર ખાતે સમગ્ર શિક્ષા અભિયાનના રાજ્ય પ્રોજેક્ટ ડિરેક્ટર તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
આ બદલીને પગલે સુરતના કલેક્ટર IAS તેજસ દિલીપભાઈ પરમાર (RR:GJ:2016)ને સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશનરનો વધારાનો હવાલો સોંપવામાં આવ્યો છે. તેઓ હવે કલેક્ટર તરીકેની જવાબદારી સાથે સુરત મહાનગરપાલિકાના કમિશનરનો હવાલો પણ સંભાળશે.
સરકારી આદેશ અનુસાર આ બદલી અને નિમણૂક તાત્કાલિક અસરથી અમલમાં આવશે. સુરત મહાનગરપાલિકાના વહીવટી કાર્યોમાં કોઈ વિક્ષેપ ન આવે તે માટે કલેક્ટર તેજસ પરમારને વધારાનો હવાલો આપવામાં આવ્યો છે.
IAS નાગરાજન એમ. સુરત મ્યુનિસિપલ કમિશનર તરીકે કાર્યરત હતા. તેમની નવી જવાબદારીમાં તેઓ સમગ્ર શિક્ષા અભિયાન અંતર્ગત રાજ્યકક્ષાના શૈક્ષણિક પ્રોજેક્ટ્સનું સંચાલન અને મોનિટરિંગ કરશે.
નાસીરનગર ડિમોલિશન વિવાદ શું હતો?
જૂન 2026માં નાસીરનગર વિસ્તારમાં આશરે 100 જેટલા મકાનો/ઝૂંપડાં તોડી પાડવાની કાર્યવાહી થઈ હતી. સ્થાનિકો અને કોંગ્રેસના કાર્યકરોએ આ કાર્યવાહી ગેરકાયદે અને બિનઅધિકૃત ડિમોલિશન હોવાનો આક્ષેપ કર્યો હતો અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર નાગરાજન એમ.ને મળવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આ દરમિયાન વિરોધ કરી રહેલા લોકો અને SMCના સુરક્ષા કર્મચારીઓ વચ્ચે ઘર્ષણ થયું અને પોલીસે આશરે 50 લોકોને અટકાયતમાં લીધા હતા.
આ મામલો ગુજરાત હાઈકોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો. ખાસ વાત એ હતી કે નાગરાજન એમ.એ હાઈકોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરી હતી કે આ ડિમોલિશન સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવ્યું ન હતું. બાદમાં SMCએ આ ઘટનાની આંતરિક તપાસ માટે પાંચ અધિકારીઓને સસ્પેન્ડ કર્યા હતા.