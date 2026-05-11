સુરત સાયબર ક્રાઈમનો મોટો ધડાકો: 'BG Wealth' ના નામે કરોડોનું MLM કૌભાંડ ઝડપાયું; 25 રોકાણકારો ફસાયા

ડીસીપી બિશાખા જૈને જણાવ્યું હતું કે, આ ટોળકી RBI દ્વારા પ્રતિબંધિત 'DSJ એક્સચેન્જ' ની ફેક લિંકનો ઉપયોગ કરતી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 11, 2026 at 9:11 PM IST

સુરત: શહેરમાં સાયબર ગુનેગારોએ હવે છેતરપિંડીની નવી રીત (મોડસ ઓપરેન્ડી) અપનાવી છે. સુરત સાયબર ક્રાઈમ સેલે ઉધના-બમરોલી રોડ પર ચાલતા એક એવા આંતરરાષ્ટ્રીય કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો છે, જે "કમ્પાઉન્ડ ઇન્ટરેસ્ટ" અને મૂડી બમણી કરવાની લાલચ આપી રોકાણકારોને શિકાર બનાવતું હતું. 'અંશ એન્ટરપ્રાઇઝ' નામની પેઢીની આડમાં 'BG Wealth Sharing' નામનું આખું નેટવર્ક ઊભું કરવામાં આવ્યું હતું.

ચોક્કસ બાતમીના આધારે પોલીસે ઉધના-બમરોલી રોડ પર આવેલા ભાટિયા કોમ્પ્લેક્સમાં દરોડો પાડ્યો હતો. નવાઈની વાત એ છે કે જ્યારે પોલીસ ત્યાં પહોંચી ત્યારે ઓફિસમાં 25 જેટલા રોકાણકારો હાજર હતા, જેઓ આ લોભામણી સ્કીમમાં રોકાણ કરવા આવ્યા હતા.

વિશાખા જૈન - DCP, સાયબર ક્રાઇમ, સુરત (ETV Bharat Gujarat)

ડીસીપી બિશાખા જૈને જણાવ્યું હતું કે, આ ટોળકી RBI દ્વારા પ્રતિબંધિત 'DSJ એક્સચેન્જ' ની ફેક લિંકનો ઉપયોગ કરતી હતી.

રોકાણ: ગ્રાહકોને 300 થી 1000 યુએસ ડોલર રોકાણ કરવા દબાણ કરવામાં આવતું.

વળતર: દરરોજ 1.3% વળતરની ખાતરી અને ટ્રેડિંગ સિગ્નલ આપવાના બહાને છેતરપિંડી થતી.

ડિજિટલ માયાજાળ: 'BonChat' નામની એપમાં રોકાણકારોને નફો થતો દેખાતો હતો, પરંતુ તે માત્ર 'વર્ચ્યુઅલ આંકડા' હતા. હકીકતમાં નાણાં આરોપીઓના ખિસ્સામાં જતા હતા.

બે આરોપીની ધરપકડ, કેશ કાઉન્ટિંગ મશીન મળ્યું

પોલીસે આ મામલે બે મુખ્ય સૂત્રધારોની ધરપકડ કરી છે:

  • નિરજ સિંહ રાજપૂત (ઉ.વ. 43): જેણે અત્યાર સુધીમાં 1000 થી વધુ ફેક આઈડી બનાવ્યા છે.
  • અજયસિંહ રાજપૂત (ઉ.વ. 44): જેણે 500 થી વધુ ફેક આઈડી બનાવી નાણાં ઉઘરાવ્યા હતા.

ઘટનાસ્થળેથી પોલીસે રૂ. 3,71,900/- રોકડા, બે મોબાઈલ અને એક કેશ કાઉન્ટિંગ મશીન જપ્ત કર્યું છે. મશીનની હાજરી પરથી સ્પષ્ટ થાય છે કે અહીં દરરોજ લાખોની રોકડમાં લેતી-દેતી થતી હતી.

તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે ઉઘરાવેલી રોકડ રકમ મુખ્ય સૂત્રધાર સુપારસ શેઠીયા ને હવાલા મારફતે મોકલાતી હતી. આ કેસમાં સુપારસ ઉપરાંત અલાઉદ્દીન અને ઈમરાન વોરા પણ સંડોવાયેલા છે, જેમને પકડવા પોલીસે ચક્રગતિમાન કર્યા છે.

ડીસીપી બિશાખા જૈને નાગરિકોને સાવચેત કરતા કહ્યું છે કે, સોશિયલ મીડિયા પર મળતી અનઅધિકૃત લિંક કે ટ્રેડિંગ સિગ્નલથી પ્રલોભિત થવું નહીં. કોઈપણ રોકાણ હંમેશા SEBI માન્ય બ્રોકર્સ દ્વારા જ કરવું જોઈએ.

