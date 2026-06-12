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"જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે, ત્યાં સુધી વ્યક્તિગત સપનાઓ બાજુ પર", પ્લેન દુર્ઘટનામાં મા-બાપને ગુમાવ્યા બાદ પુત્રીનો સંકલ્પ

આજે જ્યારે આ દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે તેમની પુત્રી મુક્તિએ ન્યાય માટે એક મક્કમ લડત શરૂ કરી છે.

"જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે, ત્યાં સુધી વ્યક્તિગત સપનાઓ બાજુ પર", પ્લેન દુર્ઘટનામાં મા-બાપને ગુમાવ્યા બાદ પુત્રીનો સંકલ્પ
"જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે, ત્યાં સુધી વ્યક્તિગત સપનાઓ બાજુ પર", પ્લેન દુર્ઘટનામાં મા-બાપને ગુમાવ્યા બાદ પુત્રીનો સંકલ્પ (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 12, 2026 at 3:49 PM IST

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સુરત: એક વર્ષ પહેલા અમદાવાદમાં બનેલી એર ઇન્ડિયા પ્લેન દુર્ઘટનાએ અનેક પરિવારોની ખુશીઓ છીનવી લીધી હતી. આ કરુણ અકસ્માતમાં તરસાદી ગામના અર્જુનસિંહ વાંસદિયા અને તેમના પત્ની દિવ્યાબેનને આપણે ગુમાવ્યા હતા. આજે જ્યારે આ દુર્ઘટનાને એક વર્ષ પૂર્ણ થઈ રહ્યું છે, ત્યારે તેમની પુત્રી મુક્તિએ ન્યાય માટે એક મક્કમ લડત શરૂ કરી છે.

આજે પણ એ દિવસની યાદો મુક્તિ અને તેના પરિવાર માટે અસહ્ય છે. મુક્તિ તેની બહેન કૃપાલીને મળવા માટે ઈંગ્લેન્ડ જવા માટે ખૂબ ઉત્સાહિત હતી, પરંતુ નિયતિને કંઈક બીજું જ મંજૂર હતું. માતા-પિતાના અવસાન બાદ આ પરિવારે હિંમત હારી નથી. ચાર ભાઈ-બહેનોમાંથી માત્ર મુક્તિના લગ્ન બાકી હતા. માતાની ઈચ્છા હતી કે મુક્તિ વિદેશમાં ઉચ્ચ અભ્યાસ કરે અને તેના ધામધૂમથી લગ્ન થાય. મુક્તિ આ દિશામાં તૈયારી પણ કરી રહી હતી, પરંતુ અકસ્માતે બધું બદલી નાખ્યું.

"જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે, ત્યાં સુધી વ્યક્તિગત સપનાઓ બાજુ પર", પ્લેન દુર્ઘટનામાં મા-બાપને ગુમાવ્યા બાદ પુત્રીનો સંકલ્પ (ETV Bharat Gujarat)

સામાન્ય રીતે આવી દુર્ઘટનાઓ બાદ લોકો તૂટી જતા હોય છે, પણ મુક્તિએ એક અલગ રાહ પસંદ કરી છે. તેણે નક્કી કર્યું છે કે, જ્યાં સુધી માતા-પિતા અને આ દુર્ઘટનામાં માર્યા ગયેલા અન્ય નિર્દોષ લોકોને ન્યાય નહીં મળે, ત્યાં સુધી તે પોતાનું કરિયર કે લગ્ન જેવા અંગત સપનાઓ પૂરા નહીં કરે. આ કાયદાકીય જંગ લડવા માટે જો પોતાની સંપત્તિ પણ વેચવી પડે, તો પણ તે પાછી પાની નહીં કરે.

"જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં મળે, ત્યાં સુધી વ્યક્તિગત સપનાઓ બાજુ પર", પ્લેન દુર્ઘટનામાં મા-બાપને ગુમાવ્યા બાદ પુત્રીનો સંકલ્પ (ETV Bharat Gujarat)

મુક્તિની માંગ સ્પષ્ટ છે: "આ પ્લેન દુર્ઘટનાની યોગ્ય તપાસ થાય અને દોષિતોને કડક સજા મળે." ન્યાય મળ્યા બાદ જ તે પોતાની માતાની અંતિમ ઈચ્છા પૂરી કરશે. એક પુત્રીનો આ સંઘર્ષ સમાજ અને તંત્ર માટે એક મોટો પ્રશ્ન છે કે શું આ પીડિતોને ક્યારે ન્યાય મળશે?

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TAGGED:

SURAT MUKTI VANSADIYA
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SURAT
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