ઉમરપાડામાં કિશોરી પર સામૂહિક દુષ્કર્મની ઘટના: પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહી, ચાર આરોપીઓની ધરપકડ

સગીરા લગ્ન પ્રસંદમાંથી પોતાના ઘરે પરત ફરી રહી હતી. તે દરમિયાન ચાર શખ્સોએ તેનો પીછો કરીને એકાંતવાળી જગ્યાએ સામૂહિક દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.

સુરતમાં સામુહિક દુષ્કર્મની ઘટના (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 16, 2026 at 2:19 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લાના ઉમરપાડા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં એક અત્યંત ગંભીર અને માનવતાને શરમાવે તેવી ઘટના સામે આવી છે. લગ્ન પ્રસંગમાંથી પરત ફરી રહેલી એક સગીરાનો પીછો કરી, કિશોર સહિત ચાર શખ્સોએ અવાવરું જગ્યાએ લઈ જઈ તેના પર સામૂહિક દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાની વિગતો બહાર આવી છે. આ મામલે સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ એક્શનમાં આવી છે અને ગણતરીના કલાકોમાં તમામ આરોપીઓને ઝડપી લીધા છે.

સુરત જિલ્લા એસપી રાજેશ ગઢિયાએ વિગતો આપતા જણાવ્યું હતું કે, ગત રોજ ઉમરપાડા વિસ્તારમાં એક લગ્ન પ્રસંગ હતો. આ પ્રસંગ પૂર્ણ થયા બાદ સગીરા પોતાના ઘરે પરત ફરી રહી હતી. તે દરમિયાન ચાર શખ્સોએ તેનો પીછો કર્યો હતો અને તેને એક એકાંતવાળી જગ્યાએ પકડી પાડી હતી. ત્યારબાદ ચારેય શખ્સોએ સગીરા પર સામૂહિક દુષ્કર્મ આચર્યું હતું.

ઘટના બાદ ભોગ બનનાર કિશોરીએ હિંમત દાખવી પરિવારને જાણ કરી હતી. પરિવારે તાત્કાલિક પોલીસનો સંપર્ક સાધતા, પોલીસ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું હતું. એસપી રાજેશ ગઢિયા પોતે પોતાની ટીમ સાથે તાત્કાલિક ઉમરપાડા પહોંચ્યા હતા અને તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો.

ચાર આરોપીઓ પકડાયા
પોલીસે આ ગુનામાં સંડોવાયેલા તમામ ચાર આરોપીઓની ઓળખ કરી તેમની ધરપકડ કરી લીધી છે. આ નરાધમોના નામ મિતેશ વસાવા,આકાશ ચૌધરી,રાહુલ વસાવા અને ચોથો આરોપી કિશોર હોવાનું સામે આવ્યું છે. આરોપીઓ પણ તે જ વિસ્તારના વતની હોવાનું અને લગ્ન પ્રસંગમાં પણ હાજર હોવાનું પ્રાથમિક તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.

એસપીએ વધુમાં જણાવ્યું કે, "આ કેસમાં બી.એન.એસ (BNS) અને પોક્સો (POCSO) એક્ટની ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. જેમાં આજીવન કેદથી લઈને મૃત્યુદંડ સુધીની સજાની જોગવાઈ છે. અમે એફએસએલ (FSL) અને મેડિકલ એક્સપર્ટ્સની મદદ લઈ રહ્યા છીએ જેથી તમામ વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓ એકત્ર કરી શકાય અને આરોપીઓને સખત સજા અપાવી શકાય."

હાલમાં ઉમરપાડા પીઆઈ જે.જે. મોડ આ કેસની તપાસ કરી રહ્યા છે, જ્યારે ઇન્ચાર્જ એસડીપીઓ બી.કે. વનાર સુપરવિઝન કરી રહ્યા છે. પોલીસ આરોપીઓના રિમાન્ડ મેળવી વધુ પૂછપરછ હાથ ધરશે.

આ પણ વાંચો:

  1. સુરેન્દ્રનગરના પાટડીમાં 60 વર્ષના વૃદ્ધે 14 વર્ષની સગીરા પર અનેકવાર દુષ્કર્મ આચરીને ગર્ભવતી બનાવી
  2. મહેસાણા: પ્રેમ સંબંધ રાખવાની ના પાડતા ઉશ્કેરાયેલા શખ્સે 47 વર્ષીય મહિલાની છરીના ઘા ઝીંકી હત્યા કરી

