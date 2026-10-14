સુરતમાં માનવ જિંદગી સાથે ખેલ! પશુઓની દવા બોટલમાં ભરીને બાળકોની દવા તરીકે વેચનાર મેડિકલ સંચાલક ઝડપાયો
SOGની ટીમે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને સાથે રાખી અઠવા બડેખા ચકલા, ગોપીપુરા મોમનાવાડ રોડ પર આવેલા "શ્રી શાંતીનાથ મેડિકલ સ્ટોર" પર દરોડો પાડ્યો હતો.
Published : October 14, 2026 at 6:21 PM IST
સુરત: સુરત શહેર સ્પેશિયલ ઓપરેશન્સ ગ્રુપ (SOG)એ માનવ જિંદગી સાથે ગંભીર ચેડાં કરનાર એક મેડિકલ સંચાલક સામે લાલ આંખ કરી છે. પશુઓની સારવાર માટે ઉપયોગમાં લેવાતી દવામાંથી રિફિલિંગ કરી, બોટલ પર બનાવટી સ્ટીકર ચોંટાડીને બાળકોની સારવાર માટે વેચાણ કરતા અઠવા વિસ્તારના મેડિકલ સ્ટોર સંચાલકની SOG ટીમે ધરપકડ કરી છે.
ઘટનાની વિગત અને સયુંક્ત રેડ
SOGની ટીમે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગને સાથે રાખી અઠવા બડેખા ચકલા, ગોપીપુરા મોમનાવાડ રોડ પર આવેલા "શ્રી શાંતીનાથ મેડિકલ સ્ટોર" પર દરોડો પાડ્યો હતો. જ્યાંથી મેડિકલ સંચાલક મો.સાજીદ ઇબ્રાહિમ મુલ્લાની અટકાયત કરવામાં આવી છે.
પૂછપરછ દરમિયાન ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે કે, આરોપી પોતાના સ્ટોરમાં પશુઓની સારવાર માટે રાખેલી હિમાલય કંપનીની 'Liv.52 Protec Liquid Animal Feed Supplement' (5 લિટર કેન) દવામાંથી દવા કાઢીને ખાલી નાની બોટલોમાં જાતે જ રિફિલિંગ કરતો હતો. ત્યારબાદ તે બોટલ પર બાળકોની સારવારમાં ઉપયોગમાં લેવાતી 'Liv.52 drops 60ML' ના બનાવટી સ્ટીકર ચોંટાડીને ગ્રાહકોને વેચતો હતો
પોલીસે મેડિકલ સ્ટોરમાંથી રૂ.31 હજારની કિંમતનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે, જેમાં Liv.52 drops 60ML બોટલ નંગ-1, લેબલ વગરની તથા રિફિલિંગ માટે રાખેલી ખાલી બોટલો, ઢાંકણ અને બુચ, Liv.52 drops 60MLના બનાવટી સ્ટીકર નંગ- 6 મળી આવ્યા છે. આરોપી વિરુદ્ધ અઠવા પોલીસ સ્ટેશનમાં BNS-2023 ની કલમ 123, 125, 336(2), 336(3), 336(4), 278 મુજબ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
DCP રાજદીપસિંહ નકુમે જણાવ્યું હતું કે, "SOG અને ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સની સંયુક્ત ટીમને માહિતી મળી હતી કે અઠવા એરિયામાં ગોપીપુરા ખાતે આવેલા 'શાંતિનાથ મેડિકલ'ની અંદર આરોપી દ્વારા પશુઓની લિવર માટેની 'Liv.52 Liquid Animal Feed'ની મોટી બોટલોમાંથી દવા કાઢીને, માનવ ઉપયોગમાં બાળકોના લિવર માટે વપરાતી 'Liv.52 drops 60ML' ની નાની બોટલોમાં રિફિલિંગ કરી વેચાણ કરવામાં આવી રહ્યું છે.સંયુક્ત રેઇડ દરમિયાન ત્યાંથી પશુઓની દવાની 5 લિટર અને 1 લિટરની બોટલો, 60 એમએલની નાની બોટલો તેમજ બનાવટી સ્ટીકરો મળી કુલ રૂ.31 હજારનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. પશુઓની લિવરની દવા માનવને આપવી ખૂબ જ હાનિકારક છે. પોલીસ દ્વારા નાગરિકોને અપીલ કરવામાં આવે છે કે કોઈપણ દવા (આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથિક કે એલોપેથિક) હંમેશાં ડોક્ટરના પ્રિસ્ક્રિપ્શન વગર ન લેવી જોઈએ, અન્યથા મોટું નુકસાન થઈ શકે છે."
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