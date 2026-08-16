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સુરત: ભેસ્તાનના સોફા બનાવવાના કારખાનામાં ભીષણ આગ, લાંબી જહેમત બાદ કાબૂ મેળવાયો

અગમ્ય કારણોસર લાગેલી આગે જોતજોતામાં વિકરાળ રૂપ ધારણ કરી લીધું હતું, જોકે ફાયર વિભાગની સમયસૂચકતા અને સઘન કામગીરીના કારણે મોટી જાનહાનિ ટળી હતી.

અગમ્ય કારણોસર લાગેલી આગે જોતજોતામાં વિકરાળ રૂપ ધારણ કરી લીધું હતું
અગમ્ય કારણોસર લાગેલી આગે જોતજોતામાં વિકરાળ રૂપ ધારણ કરી લીધું હતું (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 16, 2026 at 6:50 PM IST

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સુરત: શહેરના ભેસ્તાન વિસ્તારમાં આવેલા મહાવીર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ એરિયામાં એક સોફા બનાવવાના કારખાનામાં અચાનક ભીષણ આગ ફાટી નીકળવાની ઘટના સામે આવી છે. આ દુર્ઘટનાને કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં ભારે અફરાતફરી અને દોડધામનો માહોલ સર્જાઈ ગયો હતો. જોકે, ફાયર વિભાગની સમયસૂચકતા અને સઘન કામગીરીના કારણે મોટી જાનહાનિ ટળી હતી.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, ભેસ્તાનના મહાવીર ઈન્ડસ્ટ્રીયલ વિસ્તારમાં આવેલા ખાતા નંબર 130માં સોફાનું ઉત્પાદન કરતું એક કારખાનું આવેલું છે. અગમ્ય કારણોસર આ કારખાનામાં અચાનક આગ લાગી હતી. કારખાનામાંથી ધુમાડાના કાળા ડિબાંગ ગોટેગોટા આકાશમાં છવાઈ જતા આસપાસના લોકોમાં ગભરાટ ફેલાઈ ગયો હતો. સોફા બનાવવાના આ યુનિટમાં મોટા પ્રમાણમાં રૂ, ડનલોપ (ગાદી-ફોમ), લાકડું તેમજ જ્વલનશીલ કેમિકલનો જથ્થો મોટા પ્રમાણમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ અત્યંત જ્વલનશીલ પદાર્થો અને સામગ્રીના કારણે આગે જોતજોતામાં ખૂબ જ વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું અને ટૂંક સમયમાં જ સમગ્ર કારખાનાને પોતાની લપેટમાં લઈ લીધું હતું.

ફાયર વિભાગની સમયસૂચકતા અને સઘન કામગીરીના કારણે મોટી જાનહાનિ ટળી હતી. (ETV Bharat Gujarat)

ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તાત્કાલિક ફાયર વિભાગને જાણ કરવામાં આવી હતી. સ્થળ પર હાજર ફાયર ઓફિસરે જણાવ્યું હતું કે, માહિતી મળતાની સાથે જ ફાયર બ્રગેડનો કાફલો ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. ફાયર ફાઈટરોએ તાત્કાલિક મોરચો સંભાળીને આગ પર કાબૂ મેળવવા માટે પાણીનો ભારે મારો ચલાવ્યો હતો. જ્વલનશીલ સામગ્રી વધુ હોવાને કારણે આગ પર કાબૂ મેળવવો મુશ્કેલ બન્યો હતો, પરંતુ કલાકોની ભારે જહેમત અને સંઘર્ષ બાદ ફાયર જવાનોએ આગને સંપૂર્ણપણે કાબૂમાં લેવામાં સફળતા મેળવી હતી.

આ ભીષણ આગની દુર્ઘટનામાં કારખાનાની અંદર રહેલો કાચો માલ, અત્યાધુનિક મશીનરી, ફર્નિચર તેમજ વેચાણ માટે તૈયાર થયેલા સોફા સહિતનો લાખો રૂપિયાનો તમામ સામાન બળીને ખાખ થઈ ગયો હતો. જેના કારણે કારખાના સંચાલકને મોટું આર્થિક નુકસાન વેઠવાનો વારો આવ્યો છે.

આ ઘટનાના સમાચાર ફેલાતા જ સ્થાનિક લોકો અને વહીવટી તંત્રમાં ચિંતા વ્યાપી ગઈ હતી, પરંતુ સદનસીબે આ ભીષણ આગની દુર્ઘટનામાં કોઈ પણ પ્રકારની જાનહાનિ થઈ ન હતી. સમયસર આગ પર કાબૂ મેળવી લેવાતા આસપાસના અન્ય કારખાનાઓ અને એકમો સુરક્ષિત રહ્યા હતા, જેથી સ્થાનિક લોકો અને તંત્રે રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો. હાલમાં આ આગ કયા ચોક્કસ કારણોસર લાગી હતી તે અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી મળી શકી નથી, અને પોલીસે સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

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FIRE IN SOFA FACTORY SURAT

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