સુરત: સરભોણની નહેરમાંથી 2 વર્ષના પ્રથમેશનો મૃતદેહ મળતા મૃત્યુઆંક 4 પર પહોંચ્યો, પરિવારની માગણી - "4 હોય કે 5, બધાને ફાંસી જ થવી જોઈએ"
નહેરમાંથી 2 વર્ષના માસૂમ પ્રથમેશનો મૃતદેહ મળતા આખો પરિવાર ભાંગી પડ્યો, બારડોલી પોલીસ મથકે પરિવારજનોના હૈયાફાટ આક્રંદ અને આક્રોશનો વીડિયો વાયરલ
Published : November 27, 2026 at 4:54 PM IST
સુરત: જિલ્લાના ઇતિહાસમાં કાળજું કંપાવી દેનારા મહારાષ્ટ્રના એરંડોલના શ્રમજીવી પરિવારના સામૂહિક હત્યાકાંડમાં કરુણતાની તમામ હદો વટાવી દેતી ઘટના સામે આવી છે. સરભોણ ગામના ચાંદદેવી ફળિયા પાસેની નાની નહેરમાં ઝાડી-ઝાંખરા અને કચરા વચ્ચે ફસાયેલી હાલતમાં મળી આવેલો બાળકનો મૃતદેહ 2 વર્ષના માસૂમ પ્રથમેશનો જ હોવાની ઓળખવિધિ થતાં જ સમગ્ર પંથકમાં અરેરાટી વ્યાપી ગઈ છે. આ સાથે જ આ હત્યાકાંડમાં મૃત્યુઆંક વધીને 4 પર પહોંચ્યો છે.
પોલીસ મથકે પરિવારનો હૈયાફાટ આક્રંદ: "4 હોય કે 5, બધાને ફાંસી જ થવી જોઈએ"
પોતાના વહાલસોયા પરિવારના ચાર-ચાર સભ્યોને ગુમાવ્યા બાદ હતભાગી પરિવારજનોના આંસુ સુકાવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા. હાલ સોશિયલ મીડિયામાં એક અત્યંત હૃદયદ્રાવક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, જેમાં મૃતક પરિવારના સભ્યો બારડોલી ગ્રામ્ય પોલીસ મથકના PI સમક્ષ હાથ જોડીને અને આક્રોશ સાથે ન્યાયની ગુહાર લગાવી રહ્યા છે. વીડિયોમાં પરિવારના સભ્ય રડતા અવાજે કહી રહ્યા છે કે, "સાહેબ, આરોપીઓએ જે રાક્ષસી કૃત્ય કર્યું છે, તેમાં 4 હોય કે 5, એક પણ નરાધમ બચવો ન જોઈએ. બધાને ફાંસીની જ સજા થવી જોઈએ." સામે પક્ષે પોલીસ અધિકારી પણ પરિવારને સાંત્વના આપતા જણાવી રહ્યા છે કે, "તમે યોગ્ય જુબાની આપજો, કોઈ પણ આરોપી બચશે નહીં, બધાને કડકમાં કડક સજા થશે."
હત્યારાઓએ કેટલી ક્રૂરતાપૂર્વક આખા પરિવારને મોતને ઘાટ ઉતારી નહેરમાં ફેંકી દીધો હતો તેનો અંદાજ એ વાત પરથી આવે છે કે અલગ-અલગ નહેરોમાંથી સ્વજનોના મૃતદેહ મળી રહ્યા છે.
- માતા કવિતાબાઈ: મહુવાના શેખપુર નજીકથી મૃતદેહ મળ્યો.
- નીતિન ઉર્ફે ભૂરિયો: મુળદ નજીકથી મૃતદેહ મળ્યો.
- 9 વર્ષીય સ્વીટી: ડુંગરી નજીકની નહેરમાંથી મૃતદેહ મળ્યો.
- 2 વર્ષીય પ્રથમેશ: સરભોણની નહેરમાંથી કચરા વચ્ચે ફસાયેલો મૃતદેહ મળ્યો.
- હરીશની શોધખોળ: ચાર સ્વજનોની અંતિમવિધિની વેદના વચ્ચે હજુ પણ પરિવારના સભ્ય હરીશની કાકરાપાર ડાબા કાંઠાની નહેરમાં સઘન શોધખોળ ચાલી રહી છે.
₹50 લાખના વીમા કૌભાંડનું 'પાપ' અને FIRના 48 કલાકમાં ખેલાયો ખૂની ખેલ
આ સમગ્ર હત્યાકાંડના મૂળમાં ₹50 લાખનું બનાવટી અકસ્માત વીમા કૌભાંડ હોવાનું ખૂલ્યું છે. પતિ સંજય પાટીલના અવસાન બાદ કવિતાબાઈએ સ્વિફ્ટ ડિઝાયર કાર (MH-54-0067) સાથે ખોટો અકસ્માત ઊભો કરી ધુળે કોર્ટમાં ₹50 લાખના વળતરનો દાવો માંડ્યો હતો. તપાસમાં ભાંડો ફૂટતા 18 જૂન, 2026ના રોજ દાવો પાછો ખેંચી લેવાયો હતો, પરંતુ તે પહેલાં 24 સપ્ટેમ્બર, 2025ના રોજ પતિના યસ બેંકના ડેબિટ કાર્ડ મારફતે ₹10 લાખ સેરવી લેવાયા હતા. આ કૌભાંડ અંગે મહારાષ્ટ્રમાં FIR નોંધાયાના માત્ર 48 કલાકમાં જ આખા પરિવારનો કાંટો કાઢી નાખવામાં આવ્યો.
પોલીસ માટે સૌથી મોટો સવાલ: બંટી અને આભા પાછળ 'અસલી સૂત્રધાર' કોણ?
સુરત ગ્રામ્ય LCB અને બારડોલી ગ્રામ્ય PI પી. એન. જાડેજાની ટીમે જળગાંવના પારોળાથી ઝડપાયેલા આરોપી દયાનંદ ઉર્ફે ખંડિયા ભદાણેના 8 દિવસના રિમાન્ડ મેળવી પૂછપરછ તેજ કરી છે, જ્યારે ફરાર મુખ્ય આરોપી બંટી અને આભાને દબોચવા 6 ટીમો મહારાષ્ટ્રમાં ત્રાટકી રહી છે. જોકે, તપાસમાં સૌથી ચોંકાવનારો વળાંક એ છે કે મહારાષ્ટ્રમાં નોંધાયેલી ₹50 લાખના વીમા કૌભાંડની FIRમાં બંટી અને આભાનું નામ જ નથી. તો પછી જે કૌભાંડમાં તેઓ સીધા સામેલ નહોતા, તેમાં તેમણે કોના ઈશારે આટલા મોટા સામૂહિક હત્યાકાંડને અંજામ આપ્યો? વીમા કૌભાંડના આ 'અસલી સૂત્રધાર' પરથી પરદો ઊંચકવો હવે પોલીસ માટે સૌથી મોટો પડકાર બની રહ્યો છે.
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