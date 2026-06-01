સુરત: પાંચ મહિના અગાઉ પ્રેમ લગ્ન, ઓલપાડમાં યુવકે નજીવી બાબતે પત્નીને મોતને ઘાટ ઉતારી

નિલેશ મઇડાએ આશરે પાંચ મહિના પહેલા જ ૨૦ વર્ષીય દુર્ગા સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 1, 2026 at 4:51 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લાના ઓલપાડમાંથી એક એવી ઘટના સામે આવી છે, જેને સાંભળીને તમારું કાળજું કંપાવા લાગશે! સંબંધોને શર્મસાર કરતી અને માનવતાને નેવે મૂકતી આ ઘટનામાં, માત્ર એક ઝૂંપડાનું પતરું આડું કરવા જેવી નજીવી બાબતમાં એક પાશવી પતિએ પોતાની જ ૨૦ વર્ષની પત્નીને ઘાતકી મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી છે.

મૂળ મધ્ય પ્રદેશના અને હાલ ઓલપાડના મુળદ ગામે આવેલી શુભમ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એસ્ટેટમાં મજૂરી કામ કરતા નિલેશ મઇડાએ આશરે પાંચ મહિના પહેલા જ ૨૦ વર્ષીય દુર્ગા સાથે પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. બંને અહીં ઝૂંપડું બાંધીને રહેતા હતા અને મજૂરી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. પરંતુ ગત ૩૦ મેની રાત્રિના આશરે દસેક વાગ્યાના અરસામાં, રહેણાંકના ઝૂંપડાનું પતરું આડું કરવા જેવી સામાન્ય બાબતમાં આ નવદંપતી વચ્ચે બોલાચાલી થઈ હતી. કોણ જાણતું હતું કે આ સામાન્ય બોલાચાલી એક મોટી દુર્ઘટનામાં બદલાઈ જશે.

આ નજીવા વિવાદમાં પતિ નિલેશ મઇડા એટલો હિંસક અને જલ્લાદ બની ગયો કે તેણે પત્ની પ્રત્યેની તમામ મર્યાદાઓ ભૂલી દીધી. નજીકમાં પડેલા લાકડાના બોથડ પદાર્થ વડે તેણે પત્ની દુર્ગાના માથાના પાછળના ભાગે એક પછી એક ધડાધડ જીવલેણ ઘા ઝીંકી દીધા. માથામાં ગંભીર ઈજાઓ થવાને કારણે ૨૦ વર્ષની માસૂમ દુર્ગાનું ઘટનાસ્થળે જ કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું.

આ લોહિયાળ ખેલ ખેલ્યા બાદ હત્યારો પતિ ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં જ મૃતક દુર્ગાના ભાઈ રાહુલભાઈ વાસુનિયાએ કીમ પોલીસ મથકમાં નરાધમ બનેવી નિલેશ વિરૂદ્ધ હત્યાની કડક ફરિયાદ નોંધાવી હતી.

કીમ પોલીસે ગુનો નોંધી લાશને પીએમ અર્થે ખસેડી અને ફરાર પાપી પતિને ઝડપી પાડવા માટે ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા અને હત્યારો પતિ રાજ્ય છોડી ભાગે એ પહેલા જ કિમ પોલીસ તેને દબોચી જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો હતો. આ આદિવાસી શ્રમિક પરિવારમાં હાલ ભારે શોક અને રોષનો માહોલ છે.

DySP બી. કે. વનારે જણાવ્યું હતું કે, રાત્રે પતિ-પત્ની વચ્ચે અણબનાવ બન્યો હતો. જેથી ઉશ્કેરાયેલા પતિએ પત્નીના માથામાં લાકડા ઘા ઝીકીં દીધા હતા. ગંભીર રીતે ઘાયલ મહિલાને પાડોશીઓ હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા, જ્યાં હાજર ડોક્ટરે મહિલાને મૃત જાહેર કરી હતી. પોલીસે આરોપીની અટકાયત કરી આગળની તપાસ હાથ ધરી છે.

