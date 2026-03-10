સુરત: રેલવે-હાઈવે-વીજ લાઈન માટે જમીન સંપાદન સામે લોકોનો બળવો, ઝંખવાવમાં 23 પરિવારો રસ્તા પર ઉતર્યા
આજીવિકા અને રહેઠાણ પર સંકટ આવવાની ચિંતામાં ઝંખવાવમાં 23 પરિવારોના 93 સભ્યોની ખેતી અને 17 મકાનો જોખમમાં, 7 હેક્ટર જમીન છીનવાતાં ઘરવિહોણા થવાની ભીતિ.
Published : March 10, 2026 at 2:25 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના માંગરોળ તાલુકાના ઝંખવાવ ગામમાં રેલવે, હાઈવે અને વીજ લાઈન માટે જમીન સંપાદન સામે ખેડૂતો અને અસરગ્રસ્ત પરિવારોનો ઉગ્ર વિરોધ થઈ રહ્યો છે.
ઝંખવાવ ગામમાં નેશનલ હાઈવે 56ના ફોરલેન બાયપાસ રોડ, કોસંબા-ઉમરપાડા રેલવે લાઈન અને જેટકો કંપનીની વીજ લાઈન તથા ટાવર માટે જમીન સર્વે નંબર 111, 112 અને 113માંથી સંપાદન કરવાની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે. આના કારણે ગામના 23 પરિવારોના 93 સભ્યો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે.
આ પરિવારો મુખ્યત્વે ખેતી પર આધારિત છે. તેઓ આશરે 7 હેક્ટર જમીન પર ખેતી કરીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. જમીન સંપાદન થાય તો તેમની આજીવિકા સંપૂર્ણપણે છીનવાઈ જશે.
આ ઉપરાંત, આ જમીન પર 17 મકાનો પણ આવેલા છે, જેના કારણે અનેક પરિવારો ઘરવિહોણા થઈ જશે. આથી તેઓએ પોતાના અસ્તિત્વ અને રહેઠાણ બચાવવા માટે મિશન ફળિયામાંથી રેલી કાઢી અને મામલતદાર કચેરી સુધી દેખાવો કર્યા હતા. તેઓએ રાષ્ટ્રપતિને સંબોધતું આવેદનપત્ર પણ પાઠવ્યું છે.
અસરગ્રસ્ત લોકોનો આક્ષેપ છે કે ઝંખવાવ ગામ ભારતીય બંધારણની પાંચમી અનુસૂચિ હેઠળ આવે છે. આ અનુસૂચિ મુજબ, આવા વિસ્તારોમાં જમીન સંપાદન કરતા પહેલા ગ્રામસભા સાથે પરામર્શ અને સંમતિ લેવી ફરજિયાત છે. પરંતુ આ કિસ્સામાં આવું કરવામાં આવ્યું નથી, જે બંધારણીય જોગવાઈનું ઉલ્લંઘન છે.
"ઝંખવાવ ગામના સ્થાનિકો દ્વારા આવેદન પત્ર આપી રજૂઆત કરવામાં આવી છે. જે રજૂઆત સાંભળી ઉપરા અધિકારીઓના ધ્યાને મૂકવામાં આવશે." - એચ.વી ચાવડા, માંગરોળ તાલુકા મામલતદાર
નાયબ મામલતદાર પાયલબેન કથારીયાને આપેલા આવેદનમાં તેઓએ માગ કરી છે કે બંધારણીય નિયમોનું પાલન ન થયું હોવાથી જમીન સંપાદનનું જાહેરનામું તાત્કાલિક રદ કરવામાં આવે. જો તેમની માગણીઓ પૂરી ન થાય તો આગામી દિવસોમાં વિરોધ વધુ તીવ્ર કરવાની ચેતવણી પણ આપી છે.
