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સુરતના જંગલોમાં હવે દીપડાઓ માનવ વસ્તીમાં નહીં આવે! વન વિભાગે ગીરથી લવાયેલા હરણો જંગલમાં છોડ્યા

સુરતમાં માંડવી અને આસપાસના જંગલમાં દીપડાના હુમલાની ઘટનાઓ રોકવા વન વિભાગે નવતર પ્રયોગ અમલમાં મૂક્યો છે.

વન વિભાગે ગીરથી લવાયેલા હરણો જંગલમાં છોડ્યા
વન વિભાગે ગીરથી લવાયેલા હરણો જંગલમાં છોડ્યા (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 26, 2026 at 9:04 PM IST

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સુરત: સુરત જિલ્લાના માંડવી અને આસપાસના જંગલ વિસ્તારોમાં છેલ્લા કેટલાક સમયથી દીપડાઓના આંટાફેરા અને માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષની ઘટનાઓ ચિંતાનો વિષય બની હતી. પરંતુ હવે આ સમસ્યાના કાયમી ઉકેલ માટે સુરત વન વિભાગે એક ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને નવતર પ્રોજેક્ટ અમલમાં મૂક્યો છે. શું છે આ આખું મિશન? ચાલો જાણીએ.

માંડવીના જંગલોમાં હાલ 104થી વધુ દીપડાઓ વસવાટ કરે છે. જોકે, છેલ્લા વર્ષોમાં દીપડાની વસ્તી તો વધી છે, પણ તેમની સામે જંગલમાં કુદરતી ખોરાક એટલે કે તૃણાહારી પ્રાણીઓની સંખ્યા ઘટતા દીપડાઓ ખોરાકની શોધમાં રહેણાંક વિસ્તારો તરફ વળ્યા હતા. આ સમસ્યાને ડામવા માટે સુરત વન વિભાગે 'ફૂડ ચેઈન સ્ટ્રેન્થનિંગ' વ્યૂહરચના અપનાવી છે. જેના ભાગરૂપે ગીરના જંગલમાંથી ખાસ 'ટપકાવાળા હરણો' (Spotted Deer) ને સુરત લાવવામાં આવ્યા છે.

વન વિભાગે ગીરથી લવાયેલા હરણો જંગલમાં છોડ્યા (ETV Bharat Gujarat)

પ્રોજેક્ટની ખાસ વાતો:

કુલ 50થી વધુ હરણો: વન વિભાગે 3 અલગ-અલગ બેચમાં કુલ 50થી વધુ હરણોને માંડવીની વન્યજીવ રેન્જમાં મુક્ત કર્યા છે.

સતત મોનિટરિંગ: હરણો નવા વાતાવરણમાં કેવી રીતે અનુકૂળ થાય છે અને તેમનું લોકેશન જાણવા માટે ખાસ ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ ગોઠવવામાં આવી છે.

આધુનિક ટેકનિક: જંગલમાં તૃણાહારી પ્રાણીઓની વસ્તી ગણતરી માટે 'ડિસ્ટન્સ સેમ્પલિંગ' અને 'ટ્રાન્ઝેક્ટ મેથડ' જેવી આધુનિક પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.

સુરત વન વિભાગના નાયબ વન સંરક્ષક (DCF) ધીરજ કુમારના જણાવ્યા અનુસાર, આ પ્રોજેક્ટનો મુખ્ય હેતુ જંગલમાં ખોરાકની સાંકળને મજબૂત બનાવવાનો છે. જેથી દીપડાઓને શિકાર માટે બહાર નીકળવાની જરૂર ન પડે અને માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષ પર કાયમી ધોરણે પૂર્ણવિરામ મૂકી શકાય.

અગાઉ વન વિભાગે જંગલી મરઘીઓનું બ્રીડિંગ સેન્ટર અને સ્પોટેડ ડિયરનું સક્સેસફુલ બ્રીડિંગ સેન્ટર પણ શરૂ કર્યું હતું. હવે, હરણોને સીધા મુક્ત કરીને લેવાયેલું આ પગલું દીર્ઘકાલીન ફાયદાકારક સાબિત થશે. વન વિભાગને આશા છે કે આવનારા સમયમાં સુરત જિલ્લામાં માનવ-વન્યજીવ સંઘર્ષની ઘટનાઓ પર સંપૂર્ણ કાબૂ મેળવી શકાશે.

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માંડવીના જંગલમાં હરણ છોડાયા
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