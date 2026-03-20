સુરત: ગ્રાહકની 8 વર્ષની લડાઈ બાદ જીત; ATM માંથી પૈસા ન નીકળ્યા પણ ખાતામાંથી કપાઈ ગયા, બેંકો પરત કરવા આદેશ
2017ની રાતની ATM ઘટના પર 2026 માં ન્યાય મળ્યો, જીતેશભાઈને મળશે રૂ.10000 પ્લસ 9% વ્યાજ, માનસિક ત્રાસ માટે રૂ.૩000 અને ખર્ચ માટે રૂ.2000.
Published : March 20, 2026 at 2:01 PM IST
સુરત : સુરતના એક સામાન્ય ગ્રાહકને ATM માંથી પૈસા ઉપાડતી વખતે મોટી મુશ્કેલી પડી હતી. મશીનમાંથી એક પણ રૂપિયો ન નીકળ્યો, છતાં તેમના બેંક ખાતામાંથી 10,000 રૂપિયા કપાઈ ગયા. આ ઘટના 2017માં બની હતી. 8 વર્ષ સુધી બેંકો અને અધિકારીઓ પાસે ફરિયાદ કરવા છતાં કોઈ સમાધાન ન થયું. છેવટે સુરત જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશને 26 ફેબ્રુઆરી 2026 ના રોજ મોટો આદેશ આપ્યો છે.
સુરતના ડુંભાલ વિસ્તારમાં રહેતા સામાન્ય નાગરિક જીતેશકુમાર મહેન્દ્રકુમાર ગાંધીને 8 વર્ષ પહેલાં એક નાની ઘટનાએ મોટી મુશ્કેલીમાં મૂકી દીધા હતા. તા. 18 ફેબ્રુઆરી 2017 ના રોજ શનિવારની રાત્રે 8 વાગે તેઓ પોતાના પરિવારની જરૂરિયાત માટે પૈસા ઉપાડવા ગયા હતા. ઉધના વિસ્તારના શુભ રેસિડન્સી BRC ગેટ પાસે સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના ATM મશીનમાં તેમણે sv બેંક ઓફ બરોડાનું ડેબિટ કાર્ડ નાખ્યું અને પિન નંબર દાખલ કર્યો. 10 હજાર રૂપિયા ઉપાડવા માટે રાહ જોઈ. પરંતુ મશીનમાંથી કોઈ પૈસા ન નીકળ્યા અને કોઈ રસીદ પણ ન આવી.
થોડી વારમાં તેમના મોબાઈલ પર બેંકનો મેસેજ આવ્યો કે ખાતામાંથી 10 હજાર રૂપિયા કપાઈ ગયા છે. જીતેશભાઈને મોટો આઘાત લાગ્યો. તેમણે ATM ની આસપાસ સિક્યોરિટી ગાર્ડને શોધ્યા પણ કોઈ મળ્યું નહીં. રાત્રે બેંક બંધ હોવાથી તેઓ ઘેર પાછા આવી ગયા. બીજે દિવસે રવિવાર હોવાથી સોમવારે તેમણે બેંક ઓફ બરોડાની ડુંભાલ શાખામાં જઈને મેનેજરને આ વાત કરી. મેનેજરે કહ્યું, “તપાસ કરીએ, બીજે દિવસે આવો.” પરંતુ કંઈ પરિણામ ન આવ્યું.
જીતેશભાઈ અને તેમની પત્ની હીનાબેનનું જોઈન્ટ એકાઉન્ટ હતું. આ ખાતામાં છેલ્લા 7-8 વર્ષથી તેઓ ATM કાર્ડ વાપરતા હતા. તેમનો મોબાઈલ નંબર રજિસ્ટર્ડ હતો. ATM નો ID નંબર આ બધી વિગતો તેમણે બેંકને આપી પરંતુ કોઈ કાર્યવાહી ન થઈ.
તેમણે બેંક ઓફ બરોડાને તા. 21 ફેબ્રુઆરી 2017 માં લેખિત ફરિયાદ આપી. તેમણે તેમના ઈમેઈલ પરથી બેંક હેડક્વાર્ટર, રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા અને સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાને તા. 10 માર્ચથી 23 મે 2017 સુધી ઘણા ઈમેઈલ પણ કર્યા અને તેમનો પણ કોઈ જવાબ ન આવ્યો.
ત્યારબાદ તારીખ. 12 માર્ચ 2017 માં ઉધના પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી. તેમણે ATM ના CCTV ફૂટેજ મેળવવાની વિનંતી કરી. પોલીસે પણ કંઈ કાર્યવાહી ન કરી. તારીખસ 21 એપ્રિલ 2017 માં RTI અરજી કરીને CCTV ફૂટેજ માગ્યા અને તે પણ ન મળ્યા. તેમના વકીલ મુકેશ એમ. બોરીચા મારફતે તા. 21 એપ્રિલ 2017 માં બંને બેંકોને લીગલ નોટિસ મોકલી. નોટિસ બંને બેંકોને પહોંચી ગઈ પરંતુ કોઈ જવાબ ન આવ્યો.
છેવટે તા. 20 ડિસેમ્બર 2017 માં જીતેશભાઈએ સુરત જિલ્લા ગ્રાહક તકરાર નિવારણ કમિશનમાં ફરિયાદ નંબર CC/886/2017 દાખલ કરી. કેસમાં 8 વર્ષ લાગ્યા અને કેસ ફેંસલ તારીખ 26 ફેબ્રુઆરી 2026 માં થયો. કમિશનના પ્રમુખ આર.એલ. કડકર અને સભ્ય પૂર્વી જોષીએ આ કેસનો ફેસલો સંભળાવ્યો
બેંક ઓફ બરોડાએ કહ્યું કે આ ATM સ્ટેટ બેંકનો છે તેથી જવાબદારી તેમની છે. સ્ટેટ બેંકે કહ્યું કે વ્યવહાર સફળ થયો છે અને રિપોર્ટમાં પૈસા ઉપાડાયા હોવાનું લખ્યું છે. પરંતુ કમિશને જોયું કે ગ્રાહકની વાત સાચી છે. મશીનમાંથી પૈસા નીકળ્યા નથી તે સ્પષ્ટ છે.
કમિશને રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયાના 2019 ના પરિપત્રનો ઉલ્લેખ કર્યો. આ પરિપત્રમાં સ્પષ્ટ લખ્યું છે કે ATM માં પૈસા ઉપાડવા માટે ખાતામાંથી કપાયા પણ મશીનમાંથી કેશ ન નીકળે તો બેંકે 5 દિવસમાં પ્રો-એક્ટિવ રીતે પૈસા પરત કરવા જોઈએ. જો વિલંબ થાય તો દરરોજ 100 રૂપિયા વળતર આપવું પડે. અહીં 8 વર્ષ વિલંબ થયો છે.
કમિશને બંને બેંકોને સાથે મળીને આદેશ આપ્યો છે કે,
• ફરિયાદીને 10,000 રૂપિયા પરત આપવા.
• આ રકમ પર તા. 18 ફેબ્રુઆરી 2017થી 9 ટકા વ્યાજ આપવું.
• માનસિક ત્રાસ અને આઘાત માટે 3000 રૂપિયા વળતર.
• કાયદાઈ ખર્ચ માટે 2000 રૂપિયા.
આ બધું 30 દિવસમાં આપવું પડશે અને જો બેંક આ નહીં આપે તો વધુ કાર્યવાહી થશે. કમિશને કહ્યું કે બેંકોએ ગ્રાહક સેવામાં બેદરકારી દાખવી છે. CCTV ફૂટેજ ન મેળવવા અને તપાસ ન કરવા માટે પણ જવાબદાર છે.
જીતેશભાઈ આજે ખૂબ ખુશ છે. તેઓ કહે છે, “8 વર્ષ સુધી માનસિક ત્રાસ થયો. પોલીસ, બેંક, RTI બધે ફરિયાદ કરી પણ કંઈ ન મળ્યું. છેવટે કમિશને ન્યાય આપ્યો. આ ન્યાય મારા જેવા અન્ય ગ્રાહકો માટે પણ ઉદાહરણ છે.”
આ કેસમાં બંને બેંકોએ કહ્યું હતું કે તેઓ જવાબદાર નથી. બેંક ઓફ બરોડાએ કહ્યું કે ATM સ્ટેટ બેંકનું છે અને તેમના રિપોર્ટમાં વ્યવહાર સફળ દેખાય છે. સ્ટેટ બેંકે કહ્યું કે કાર્ડ કોમ્પ્લેઈન મોડ્યુલમાં પણ સફળ દેખાય છે. પરંતુ કમિશને આ દલીલો નકારી કાઢી અને કહ્યું કે ગ્રાહકની વાત સાચી છે અને બેંકોએ સેવા પૂરી પાડી નથી.
રિઝર્વ બેંકના પરિપત્ર અનુસાર ATM, પોસ, યુપીઆઈ વગેરેમાં આવી તકલીફ થાય તો તરત પરત કરવું પડે અને જો વિલંબ થાય તો વળતર પણ આપવું પડે. આ કેસમાં આ નિયમનું પાલન ન થયું તેથી કમિશને કડક આદેશ આપ્યો.
આ આદેશથી સુરતના તમામ ATM ગ્રાહકોને મોટી આશા છે. હવે જો કોઈને એવી તકલીફ પડે તો તરત બેંક પાસે ફરિયાદ કરી શકાશે અને જો ન સમાધાન થાય તો કન્ઝ્યુમર કમિશનમાં જઈ શકાશે. બેંકોને પણ સંદેશ છે કે ગ્રાહકના પૈસા સાથે રમત કરવી નહીં. તાત્કાલિક તપાસ અને રિફંડ કરવું પડશે.
કમિશનના આ આદેશની કોપી બંને બેંકોને મોકલવામાં આવી છે અને 30 દિવસમાં પાલન ન થાય તો ફરિયાદી વધુ કાર્યવાહી કરી શકશે. આ કેસ દેશભરમાં ATM સેવા વિશે જાગૃતિ વધારશે. ગ્રાહકોએ હવે વધુ સાવધાન રહેવું જોઈએ અને તકલીફ થાય તો તરત લેખિત ફરિયાદ કરવી જોઈએ.
આ આદેશથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગ્રાહક અધિકારો મજબૂત છે. જો બેંક કે ATM કંપની બેદરકારી કરે તો ન્યાય મળી જ શકે છે. જીતેશભાઈની આ જીત હજારો ગ્રાહકો માટે પ્રેરણા છે.