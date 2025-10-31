સુરતનો શર્મજનક કિસ્સો: સગી બહેનની હાજરીમાં નાની બહેન પર દુષ્કર્મ ગુજારનાર નરાધમને ૧૦ વર્ષની સખત કેદની સજા
માનવતાને શર્મસાર કરનારી અત્યંત ઘૃણાસ્પદ ઘટનામાં સુરતની કોર્ટે ઐતિહાસિક અને દાખલારૂપ ચુકાદો આપ્યો છે.
Published : October 31, 2025 at 3:03 PM IST
સુરત: સુરતના પાલ વિસ્તારમાં બનેલી માનવતાને શર્મસાર કરનારી અત્યંત ઘૃણાસ્પદ ઘટનામાં સુરતની કોર્ટે ઐતિહાસિક અને દાખલારૂપ ચુકાદો આપ્યો છે. છઠ્ઠા એડિશનલ સેશન્સ જજ હિતેશકુમાર વ્યાસની કોર્ટે આરોપી મૂકેશ જાદવને ૧૦ વર્ષની સખત કેદની સજા ફટકારી છે.
બહેનની હાજરીમાં આચર્યો ગુનો:
કેસની વિગતો મુજબ, આ શરમજનક ઘટના ૧૩મી ઓક્ટોબર, ૨૦૧૯ના રોજ બની હતી. આરોપી સૌપ્રથમ ભોગ બનનારની મોટી બહેનને પાલ ખાતેના એક એપાર્ટમેન્ટ પર લઈ ગયો હતો અને ત્યાં તેની પર બળજબરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. ત્યારબાદ આરોપીએ મોટી બહેનને દબાણ કરીને તેની નાની બહેનને ત્યાં ફોન કરીને બોલાવી હતી.
મોટી બહેન આરોપીની પત્નીનું મોપેડ લઈને નાની બહેનને લેવા ગઈ હતી. નાની બહેન ફ્લેટ પર આવ્યા પછી, આરોપીએ મોટી બહેન ત્યાં હાજર હોવા છતાં પણ નાની બહેન પર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો. આ કૃત્યએ માનવતાની તમામ હદો વટાવી દીધી હતી અને બંને બહેનો પર ગંભીર માનસિક અસર છોડી હતી.
કોર્ટે આરોપીની દયા અરજી ફગાવી:
સજાની સુનાવણી દરમિયાન આરોપી તરફથી કોર્ટ સમક્ષ દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, તે પરિણીત છે, બે સંતાનોનો પિતા છે અને તેની એક દીકરી બીમાર હોવાથી તેની સારવાર કરવાની છે, તેથી તેને ઓછી સજા આપવામાં આવે.
જોકે, કોર્ટે આરોપીના ગુનાની ગંભીરતા, દુષ્કર્મની ઘૃણાસ્પદ રીત અને બંને બહેનો પર થયેલી માનસિક અસરને ધ્યાનમાં લીધી હતી. સરકારી વકીલની દલીલને માન્ય રાખીને કોર્ટે આરોપીની દયા અરજી નામંજૂર કરી હતી અને તેને ૧૦ વર્ષની સખત કેદની સજાનો આદેશ કર્યો હતો. કોર્ટના આ ચુકાદાથી પીડિતોને ન્યાય મળ્યો છે.
