સુરતઃ REEL બનાવવા નકલી TTE બન્યો યુવક, પોલીસે ઝડપીને કર્યા આવા હાલ, જુઓ VIDEO
વીડિયો વાયરલ કરવા યુવકે રેલવેના ટ્રાવેલિંગ ટિકિટ એક્ઝામિનર (TTE) જેવો વેશ ધારણ કરી સુરત રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ પર મુસાફરોની ટિકિટ ચેક કરવાનો ઢોંગ કર્યો હતો.
Published : October 24, 2026 at 11:36 AM IST
સુરત: સોશિયલ મીડિયા પર ફેમસ થવા અને વધુ વ્યૂઝ મેળવવા માટે યુવાઓ અવનવા અખતરા કરતા હોય છે, ત્યારે સુરતમાં આવો જ એક ચોંકાવનારો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ કરવા માટે એક યુવકે રેલવેના ટ્રાવેલિંગ ટિકિટ એક્ઝામિનર (TTE) જેવો વેશ ધારણ કરી સુરત રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ પર મુસાફરોની ટિકિટ ચેક કરવાનો ઢોંગ કર્યો હતો. એટલું જ નહીં, યુવક ચાલતી ટ્રેનના જનરલ કોચમાં પણ મુસાફરો પાસે ટિકિટ અને પાસ માંગતો જોવા મળ્યો હતો. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર સામે આવ્યા બાદ રેલવે પોલીસ હરકતમાં આવી હતી. GRP અને RPF દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી સંયુક્ત કાર્યવાહીમાં વીડિયો બનાવનાર સમીઉલ્લાહ શેખને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. આરોપી સુરતના લિંબાયત વિસ્તારના મહાપ્રભુ નગરનો રહેવાસી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, ગત 22 ઓક્ટોબરના રોજ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (ટ્વિટર) પર સુરત રેલવે સ્ટેશન વિસ્તારનો એક શંકાસ્પદ વીડિયો વાયરલ થયો હોવાની ફરિયાદ મળી હતી. આ વીડિયોમાં એક યુવક રેલવેના TTE જેવો વેશ ધારણ કરીને મુસાફરોની ટિકિટ ચેક કરતો જોવા મળ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે 'chillboy_92' નામના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ અને યુટ્યુબ આઈડી પરથી આ વીડિયો અપલોડ કરવામાં આવ્યો હતો.
ફરિયાદને પગલે સુરત રેલવે પોલીસની ટીમે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીદારોની મદદથી તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસના આધારે પોલીસે લિંબાયત-ઉધના વિસ્તારમાંથી વીડિયો બનાવનાર સમીઉલ્લાહ શેખને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસની પૂછપરછ દરમિયાન આરોપીએ જણાવ્યું હતું કે, તેણે 18 ઓક્ટોબરના રોજ સુરત રેલવે સ્ટેશન પરિસરમાં પ્રવેશ કરીને પ્લેટફોર્મ નંબર 2 પર વીડિયો શૂટ કર્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર મનોરંજન માટે કન્ટેન્ટ બનાવી વધુ વ્યૂઝ મેળવવાના હેતુથી આ હરકત કરી હોવાનું તેણે જણાવ્યું હતું.
વીડિયોમાં યુવક સફેદ શર્ટ, કાળું પેન્ટ, ગળામાં ઓળખપત્ર અને હાથમાં ડાયરી રાખીને TTE જેવો દેખાવ કરતો જોવા મળે છે. તે પ્લેટફોર્મ પર બેન્ચ પર બેઠેલા મુસાફરો પાસે જઈને ટિકિટ માંગે છે. એક મુસાફર પાસે ટિકિટ ન હોવાનું જણાવી તેને દંડ ભરવા કહેતો પણ જોવા મળે છે. આ દરમિયાન મુસાફર માફી માંગતો અને વિનંતી કરતો દેખાય છે. ત્યારબાદ યુવક અન્ય મુસાફરો પાસે પણ ટિકિટ તપાસવાનો ઢોંગ કરે છે.
આટલું જ નહીં, યુવક ચાલતી ટ્રેનના જનરલ ક્લાસના કોચમાં ચડીને બેઠેલા અને ઊભેલા મુસાફરો પાસે ટિકિટ તથા પાસ માંગતો જોવા મળે છે. કેટલાક મુસાફરો તેને વીડિયો શૂટિંગ અંગે સવાલો પૂછતાં અને તેના પર શંકા વ્યક્ત કરતાં તે વાત ટાળીને બીજા કોચમાં જતો રહે છે. આ રીતે તેણે રેલવે કર્મચારી હોવાનો દેખાવ કરીને મુસાફરો સાથે ટિકિટ ચેક કરવાની નકલ કરી હતી.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીએ મનોરંજન અને સોશિયલ મીડિયા પર વ્યૂઝ મેળવવા માટે વીડિયો બનાવ્યો હોવાની કબૂલાત કરી છે. જોકે, તેણે મુસાફરો પાસેથી કોઈ નાણાં પડાવ્યાં ન હોવાનો દાવો કર્યો હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે. રેલવે સ્ટેશન જેવા સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ સંવેદનશીલ સ્થળે અધિકારી જેવો વેશ ધારણ કરીને મુસાફરોને ગેરમાર્ગે દોરવાની હરકતને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી છે.
આ મામલે રેલવે કર્મચારી તરીકે ખોટો દેખાવ કરીને મુસાફરોને ગેરમાર્ગે દોરવા અને સ્ટેશન પરિસરમાં અનધિકૃત પ્રવેશ કરવા બદલ સુરત RPF પોલીસ સ્ટેશનમાં આરોપી વિરુદ્ધ રેલવે અધિનિયમની કલમ 145(2)(a) અને 147 હેઠળ ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર માત્ર વ્યૂઝ મેળવવા માટે કરવામાં આવતી આવી હરકતો કાયદાકીય મુશ્કેલી ઊભી કરી શકે છે, તે આ ઘટના પરથી સ્પષ્ટ થાય છે.
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