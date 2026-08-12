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સુરત: 100 ફૂટ ઊંચી પાણીની ટાંકી પર યુવક ચડીને બેસી ગયો, ભારે જહેમત બાદ ફાયર બ્રિગેડે કર્યું સફળ રેસ્ક્યુ

1 કલાકની ભારે જહેમત બાદ યુવકને સફળતાપૂર્વક નીચે ઉતારવામાં આવ્યો

1 કલાકની ભારે જહેમત બાદ યુવકને સફળતાપૂર્વક નીચે ઉતારવામાં આવ્યો
1 કલાકની ભારે જહેમત બાદ યુવકને સફળતાપૂર્વક નીચે ઉતારવામાં આવ્યો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 11:00 PM IST

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સુરત: ઉધના વિસ્તારમાં આજે એક ફિલ્મી દ્રશ્ય સર્જાયું હતું, જ્યાં 100 ફૂટ ઊંચી નિર્માણાધીન પાણીની ટાંકી પર એક યુવક ચડી જતાં ભારે દોડધામ મચી ગઈ હતી. કન્સ્ટ્રકશન માટે લગાવવામાં આવેલી પાલખ (સ્કેફોલ્ડિંગ) ના માધ્યમથી આ યુવક ટાંકીની ટોચ પર પહોંચી ગયો હતો. એક કલાક સુધી તે ઉપર જ બેસી રહેતા નીચે એકત્રિત થયેલા લોકોને પ્રખ્યાત ફિલ્મ 'શોલે' નો 'બસંતી-વીરૂ' વાળો સીન યાદ આવી ગયો હતો.

ઉધના વિસ્તારમાં સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (SMC) ની નવી પાણીની ટાંકીનું કામ ચાલી રહ્યું છે. આજે અચાનક એક યુવક પાલખના સહારે 100 ફૂટ ઊંચી ટાંકી પર ચડી ગયો. નીચે હાજર લોકોએ તેને નીચે ઉતરી જવા માટે ઘણી સમજાવટ કરી હતી, પરંતુ તે માન્યો ન હતો અને ટાંકીની ઉપર જઈને બેસી ગયો હતો તેમજ ગોળ-ગોળ ફરવા લાગ્યો હતો. એક કલાક સુધી આખોમાળો આખો વિસ્તાર અને તંત્ર ચિંતામાં મૂકાયું હતું.

ઘટનાની ગંભીરતા જોતા તાત્કાલિક ઉધના ફાયર સ્ટેશનની ટીમ હાઈડ્રોલિક પ્લેટફોર્મ સાથે ઘટનાસ્થળ પર દોડી ગઈ હતી. ફાયર ઓફિસર નરોત્તમ ખલાસીના જણાવ્યા અનુસાર, ટાંકી પર ચડેલો યુવક અસ્થિર મગજનો હતો અને તે શું બોલી રહ્યો છે તેની કોઈ સ્પષ્ટતા નહોતી થતી.

કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને અને યુવક નીચે ન કૂદી પડે તે માટે નીચે ખાસ જાળી પકડીને ફાયરના જવાનોને સ્ટેન્ડબાય રાખવામાં આવ્યા હતા. રેસ્ક્યુ ઓપરેશન દરમિયાન ફાયરનો એક જવાન ઉપરથી નીચે ઉતર્યો જ્યારે અન્ય એક જવાન નીચેથી પાલખ પર ચડ્યો હતો. ઉપર પહોંચેલી ટીમે યુવકને દોરડા વડે સુરક્ષિત રીતે બાંધીને મહામહેનતે નીચે ઉતારવાની કામગીરી પાર પાડી હતી. ફાયર ફાઇટરોની સમયસૂચકતા અને સતર્કતાને કારણે માત્ર એક જ કલાકમાં આખું રેસ્ક્યુ ઓપરેશન સફળ રહ્યું હતું.

આ યુવક શા માટે અને કેવી રીતે 100 ફૂટ ઊંચી ટાંકી પર ચડી ગયો હતો તેનું ચોક્કસ કારણ હજુ અકબંધ છે. હાલ તો પોલીસે આ યુવકને અટકમાં લઈ લીધો છે અને સમગ્ર મામલે વધુ પૂછપરછ હાથ ધરી છે. આ ઘટનાને પગલે આસપાસના લોકોના શ્વાસ અધ્ધર થઈ ગયા હતા, પરંતુ સુરક્ષિત રેસ્ક્યુ થતાં સૌએ રાહતનો શ્વાસ લીધો હતો.

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MAN CLIMBED ONTO WATER TANK
SURAT MAN ON WATER TANK
MAN RESCUED FROM WATER TANK
MAN CLIMBED ONTO WATER TANK

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