સુરત: કડોદરા વિસ્તારમાં પ્રેમિકાને મેળવવાની લાલસામાં માસૂમનું અપહરણ કરનાર ઝડપાયો
સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની સતર્કતાએ આ નરાધમના મનસૂબા પર પાણી ફેરવી દીધું છે.
Published : April 14, 2026 at 7:14 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લાના કડોદરા વિસ્તારમાં ફિલ્મી પ્લોટ જેવી એક અપહરણની ઘટના સામે આવી છે. જ્યાં એક પ્રેમીએ પોતાની પ્રેમિકાને ફરી મેળવવા માટે તેના 7 વર્ષના માસૂમ પુત્રનું અપહરણ કરી લીધું હતું. જોકે, સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની સતર્કતાએ આ નરાધમના મનસૂબા પર પાણી ફેરવી દીધું છે.
ઘટનાની વિગતવાર વાત કરીએ તો, કડોદરા જીઆઈડીસી પોલીસ મથકની હદમાં આવેલા વરેલી ગામેથી ગત 12 એપ્રિલના રોજ એક માસૂમ બાળક ગુમ થયો હતો. તપાસમાં સામે આવ્યું કે બાળકનું અપહરણ દિલીપ વિશાલ કોટાર નામના શખ્સે કર્યું છે. પોલીસ તપાસમાં જે ખુલાસો થયો તે ચોંકાવનારો હતો. આરોપી દિલીપ અને બાળકની માતા વચ્ચે અગાઉ પ્રેમ સંબંધ હતો. આરોપી તેને પોતાની સાથે મહારાષ્ટ્ર લઈ જવા માંગતો હતો, પણ મહિલાએ ના પાડતા, તેને પાછી મેળવવા માટે માસૂમ પુત્રને 'હથિયાર' બનાવી તેનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું.
ઘટનાની ગંભીરતા જોઈ સુરત રેન્જ આઈજી પ્રેમ વીર સિંહ અને ગ્રામ્ય એસપી રાજેશ ગઢિયા દ્વારા તાત્કાલિક એલસીબી અને કડોદરા પોલીસની અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી હતી. સીસીટીવી ફૂટેજ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સના આધારે જાણવા મળ્યું કે આરોપી બાળકને લઈ મહારાષ્ટ્રના અહિલ્યાનગર (અહમદનગર) નાસી ગયો છે. છેક મહારાષ્ટ્ર સુધી પીછો કરી, પોલીસે આરોપીને દબોચી લીધો અને બાળકને હેમખેમ બચાવી લીધો હતો.
જ્યારે માસૂમ પુત્ર સહી-સલામત માતાના ખોળામાં પરત ફર્યો, ત્યારે પરિવારમાં ખુશીની લહેર દોડી ગઈ હતી અને પોલીસની કામગીરીની પ્રશંસા કરવામાં આવી હતી. હાલ પોલીસે આરોપી દિલીપ વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની કલમ 137(2) મુજબ ગુનો નોંધી તેને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
પ્રેમમાં પાગલ બનેલો શખ્સ એક માસૂમનું જીવન જોખમમાં મૂકતા અચકાયો નહીં, પરંતુ કાયદાના લાંબા હાથથી તે બચી શક્યો નથી.
