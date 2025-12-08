સુરત: પાંડેસરામાં લૂમ્સ કારીગરોનો મજૂરી વધારા મુદ્દે હંગામો, કારખાનાઓની સ્વીચો બંધ કરી મચાવ્યો હોબાળો
કારીગરો એટલા આક્રમક બન્યા હતા કે તેઓએ ચાલુ કારખાનાઓમાં ઘૂસીને મશીનો બંધ કરાવી દીધા હતા અને માલિકોને બાનમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
Published : December 8, 2025 at 4:57 PM IST
સુરત: સુરતના પાંડેસરા વિસ્તારમાં કાપડ ઉદ્યોગ સાથે સંકળાયેલા લૂમ્સ કારીગરોએ મજૂરીના ભાવવધારાની માંગ સાથે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. પ્રતિ મીટરે 5 થી 10 પૈસાના વધારાની માંગણી સાથે 50થી વધુ કારીગરોએ 5 થી 7 જેટલા એકમોમાં જઈને ઇલેક્ટ્રિક સ્વીચો બંધ કરી દીધી હતી અને કામકાજ અટકાવી દઈ ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટના કારખાનામાં લાગેલા CCTV કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે.
કારીગરોની આક્રમક માંગણી અને હંગામો
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, પાંડેસરાના લૂમ્સ એકમોમાં કામ કરતા કારીગરો લાંબા સમયથી મજૂરી દરમાં વધારાની માંગ કરી રહ્યા હતા. આ માંગણી સંતોષવામાં ન આવતા કારીગરોએ સંગઠિત થઈને વિરોધ શરૂ કર્યો હતો. કારીગરો એટલા આક્રમક બન્યા હતા કે તેઓએ ચાલુ કારખાનાઓમાં ઘૂસીને મશીનો બંધ કરાવી દીધા હતા અને માલિકોને બાનમાં લેવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. મજૂરીના દરમાં નજીવા વધારા માટે શરૂ થયેલો આ વિરોધ ટૂંક સમયમાં હિંસક સ્વરૂપ ધારણ કરી ગયો હતો.
CCTV ફૂટેજના આધારે પોલીસની કાર્યવાહી
ઘટનાની જાણ થતા જ પાંડેસરા પોલીસનો કાફલો તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો અને પરિસ્થિતિ પર કાબૂ મેળવ્યો હતો. કારખાનાના માલિકો અને વીવર્સ એસોસિયેશન દ્વારા આ મામલે રજૂઆત કરવામાં આવી હતી. પોલીસે CCTV ફૂટેજ કબજે કર્યા છે, જેમાં હંગામો મચાવનાર મુખ્ય કારીગરોની પ્રવૃત્તિઓ સ્પષ્ટપણે જોવા મળી રહી છે. ફૂટેજના આધારે તોફાની તત્વોની ઓળખ કરી તેમની ધરપકડ કરવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે.
વિસ્તારમાં સુરક્ષા અને પેટ્રોલિંગ વધારાયું
વીવર્સ એસોસિયેશનની રજૂઆત બાદ, ઉદ્યોગકારોમાં ભયનો માહોલ ન ફેલાય તે માટે પોલીસે વિસ્તારમાં સઘન પેટ્રોલિંગ શરૂ કર્યું છે. પોલીસ અધિકારીઓએ ખાતરી આપી છે કે કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે પૂરતા પગલાં લેવામાં આવશે. હાલમાં અન્ય કારખાનાઓમાં કામગીરી રાબેતા મુજબ શરૂ થાય તે માટે પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. મજૂરી વધારાના વિવાદે સુરતના ટેક્સટાઇલ હબમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે.
