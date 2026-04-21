સુરત: બગોદરાના 20 તોલા સોનાની ચોરીનો લાંબા સમયથી વોન્ટેડ આરોપી ઝડપાયો
Published : April 21, 2026 at 9:16 PM IST
સુરત: ગુજરાત રાજ્યમાં આગામી જિલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની ચૂંટણીઓને અનુલક્ષીને નાસતા-ફરતા આરોપીઓને પકડવા માટે રાજ્યવ્યાપી સ્પેશ્યલ ડ્રાઇવનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જે અંતર્ગત સુરત ગ્રામ્ય એલ.સી.બી. અને પેરોલ ફર્લો સ્કોડે સંયુક્ત ઓપરેશન હાથ ધરીને ગંભીર ગુનામાં સંડોવાયેલા એક રીઢા ગુનેગારને ઝડપી પાડ્યો છે.
સુરત ગ્રામ્ય એલ.સી.બી. અને પેરોલ ફર્લો સ્કોડની અલગ-અલગ ટીમો તપાસમાં હતી. આ દરમિયાન હેડ કોન્સ્ટેબલ વિક્રમભાઇ, મહેશભાઇ અને રાજેશભાઇને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી કે બગોદરા પોલીસ સ્ટેશનના ઘરફોડ ચોરીના ગુનામાં સંડોવાયેલ આરોપી હમીર ઉર્ફે બોડો રમેશભાઇ હાડા (ઓડ) નવાગામ પાસે દાદા ભગવાન મંદિર નજીક સર્વિસ રોડ પર ઉભો છે. બાતમીના આધારે પોલીસે વોચ ગોઠવી તેને દબોચી લીધો હતો.
પકડાયેલા આરોપીની પૂછપરછ કરતા તેણે જણાવ્યું હતું કે, તેણે પોતાના ભાઈ શ્રવણ ઓડ સાથે મળીને અમદાવાદ જિલ્લાના બગોદરા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં આવેલા ભમાસરા ગામના એક બંધ મકાનમાંથી આશરે 20 તોલા સોનાના દાગીના, 1 કિલો ચાંદી અને રોકડ રકમની ચોરી કરી હતી. આ ગુનામાં તે લાંબા સમયથી વોન્ટેડ હતો.
આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ
ઝડપાયેલ આરોપી હમીર ઉર્ફે બોડો રીઢો ગુનેગાર છે અને તેની સામે અગાઉ પણ અનેક ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે:
અમદાવાદ ગ્રામ્ય: બાવળા, બગોદરા, અસલાલી અને સાણંદ પોલીસ સ્ટેશનમાં લૂંટ અને ચોરીના ગુના.
ખેડા જિલ્લો: નડિયાદ ટાઉન અને વડતાલ પોલીસ સ્ટેશનમાં ગુનાહિત ઇતિહાસ.
અમદાવાદ શહેર: વટવા પોલીસ સ્ટેશનમાં બે ગુના અને પાસા (PASA) હેઠળની કાર્યવાહી.
સુરત ગ્રામ્ય: કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં ચોરીનો ગુનો.
સુરત ગ્રામ્ય પોલીસે આરોપીની અટકાયત કરી વધુ તપાસ અર્થે તેને કામરેજ પોલીસ સ્ટેશનને સુપ્રત કર્યો છે. આ સફળ કામગીરીમાં એલ.સી.બી. અને પેરોલ ફર્લો શાખાના તમામ કર્મચારીઓ જોડાયા હતા.
