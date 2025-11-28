ETV Bharat / state

સુરત: કીમ-કરંજ-નવાપરા અને પાલોદ વિસ્તારમાં હાટબજારોનો વ્યાપ વધતાં સ્થાનિક વેપારીઓમાં આક્રોશ

બહારથી આવતા વેપારીઓ સસ્તું માલ વેચી જતા હોવાથી સ્થાનિક વેપારીઓના રોજગાર પર ગંભીર અસર પડી રહી છે.

Published : November 28, 2025 at 8:47 PM IST

સુરત: સુરત જિલ્લાના કીમ, કરજ, નવાપરા અને પાલોદ વિસ્તારોમાં છેલ્લા થોડા મહિનાઓથી હાટ બજારોની સંખ્યા સતત વધી રહી છે. અગાઉ અઠવાડિયામાં માત્ર એક જ દિવસ હાટ બજાર ભરાતું હતું, પરંતુ હવે અઠવાડિયાના મોટાભાગના દિવસોમાં અલગ-અલગ સ્થાનો પર બજારો યોજાઈ રહ્યા છે. બહારથી આવતા વેપારીઓ સસ્તું માલ વેચી જતા હોવાથી સ્થાનિક વેપારીઓના રોજગાર પર ગંભીર અસર પડી રહી છે.

સ્થાનિક વેપારીઓ હાઈવે પર ઉતર્યા, ભારે રોષ

હાટ બજારોના વિરોધ રૂપે અરેઠ તાલુકાના કરંજ-હરિયાળ વિસ્તારમાં આવેલા વેપારીઓએ કીમ–માંડવી સ્ટેટ હાઈવે નંબર 65 પર બેસીને હાઈવે બ્લોક કર્યો હતો. જેના પગલે ટ્રાફિક લાંબા સમય સુધી સ્થગિત રહ્યો હતો.

સ્થાનિક વેપારી જિતેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે રવિવારથી સોમવાર સુધી હાટ બજાર સતત ભરાઈ છે. બહારના લોકો આવી ધંધો કરે છે અને સસ્તું વેચીને ચાલ્યા જાય છે. અમારા રોજગાર પર મોટો પ્રહાર થયો છે. જ્યાં સુધી આ હાટ બજારો બંધ નહીં થાય, ત્યાં સુધી વિરોધ ચાલુ રહેશે.”

અપરાધિક પ્રવૃત્તિઓમાં વધારો - મહિલા આગેવાનોનો આક્ષેપ

સ્થાનિક મહિલા આગેવાન અને વકીલ ડિમ્પલ પટેલએ જાહેર કર્યું કે હાટ બજારોના વધતા પ્રમાણથી અપરાધિક પ્રવૃત્તિઓમાં પણ મોટો વધારો થયો છે.

ડિમ્પલ પટેલે જણાવ્યું: પહેલા માત્ર એક દિવસ બજાર ભરાતું, હવે તો રોજ. જેના કારણે બાઈક ચોરી, મોબાઈલ ચોરી, યુવતીઓ સાથે છેડછાડ જેવી ઘટનાઓ વધી ગઈ છે. પંચાયતમાં અરજી કરી છે, મામલતદારને પણ રજૂઆત કરી છે, પરંતુ કહે છે કે તેમના અધિકારક્ષેત્રમાં નથી આવે. અમારી માત્ર એક જ માંગ છે કે આ હાટ બજારો સંપૂર્ણપણે બંધ થવી જોઈએ.”

વ્યાપારીઓની મુખ્ય માંગને લઈને તંત્ર સામે પ્રશ્નો

  • રોજ-બરોજ થતા બજારો બંધ કરાય
  • બહારથી આવતા ગેરકાયદેસર વેપારીઓ પર નિયંત્રણ
  • વધતા ગુનાઓ પર પોલીસ તંત્ર સક્રિય થાય
  • બજાર માટે અધિકૃત નીતિ અને મર્યાદા નક્કી કરાય

માંડવી પોલીસ મથકના પીઆઈ સી.બી ચૌહાણ એ જણાવ્યું હતું કે, સ્ટેટ હાઈવે બ્લોક કર્યા હોવાની જાણ થતાં જ અમારી ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી ગઈ હતી. અને સ્થાનિક વેપારીઓને સમજાયા હતા. આ રીતે વિરોધ યોગ્ય નથી, વાહન ચાલકોને તકલીફ પડે છે. જેથી તેઓએ હાઈવે ખુલ્લો કરી દીધો હતો.

