સુરતમાં પઠાણી ઉઘરાણીનો વીડિયો વાયરલ, જમીન દલાલને ઢોર માર મારનારા ત્રણ વ્યાજખોરો ઝડપાયા
વાયરલ વીડિયોના આધારે ઉત્રાણ પોલીસે તાત્કાલિક ફરિયાદ નોંધી ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીના આધારે ત્રણ મુખ્ય આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા.
Published : September 26, 2026 at 8:49 PM IST
સુરત: વ્યાજખોરો સામે કડક કાર્યવાહીના પોલીસના દાવાઓ વચ્ચે મોટા વરાછા વિસ્તારમાંથી વ્યાજખોરીનું ગંભીર સ્વરૂપ સામે આવ્યું છે. વ્યાજે આપેલા નાણાંની પઠાણી ઉઘરાણી માટે એક યુવકને ઓફિસમાં બોલાવીને નિર્દયતાપૂર્વક માર મારવામાં આવ્યો હોવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો.
શું હતી ઘટના?
ઉત્રાણમાં રહેતા અને જમીન દલાલીનું કામ કરતા કેતનભાઈ વેલજીભાઈ વાઘાણીએ તારક કોશિયા પાસેથી રૂ. 3 લાખ વ્યાજે લીધા હતા. જેમાંથી તેમણે રૂ. 1.50 લાખ ચૂકવી દીધા હતા અને બાકીની રકમ માટે થોડો સમય માંગ્યો હતો.
આ બાબતની અદાવત રાખીને તારક કોશિયાએ હિસાબ કરવાના બહાને કેતનભાઈને પોતાની ઓફિસમાં બોલાવ્યા હતા. કેતનભાઈ ઓફિસે પહોંચતા જ વ્યાજખોરે દરવાજો બંધ કરી દીધો હતો અને ત્યાં હાજર અન્ય શખ્સોએ તેમને ગાળો ભાંડી, પાંચ જેટલા લાફા મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી.
આ સમગ્ર અત્યાચારનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થતાં સ્થાનિક રહીશો અને વેપારીઓમાં વ્યાજખોરો સામે ભારે રોષ ભભૂકી ઉઠ્યો હતો.
પોલીસની ત્વરિત કાર્યવાહી અને ધરપકડ
વીડિયો વાયરલ થતા જ હરકતમાં આવેલી ઉત્રાણ પોલીસે ભોગ બનનાર કેતનભાઈ વાઘાણીની ફરિયાદ નોંધીને તાત્કાલિક તપાસ શરૂ કરી હતી.
પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીના આધારે આ પ્રકરણમાં સંડોવાયેલા મુખ્ય આરોપીઓ મૌલિક મહેશભાઈ ચૌહાણ, માનવકુમાર લાલજીભાઈ કોશિયા અને તારક દીપકભાઈ કોશિયા નામના ત્રણેય આરોપીઓની ધરપકડ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
આ મામલે વધુ માહિતી આપતા ઉત્રાણ પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. એચ.આર. ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે, "વાયરલ વીડિયોના આધારે ભોગ બનનારનો સંપર્ક કરી ત્વરિત ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે અને ત્રણેય આરોપીઓને ઝડપી પાડવામાં આવ્યા છે. શહેરમાં વ્યાજખોરો કે અસામાજિક તત્વો સામે પોલીસની કડક કાર્યવાહી સતત ચાલુ રહેશે અને કોઈપણ દોષિતને બક્ષવામાં નહીં આવે."
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