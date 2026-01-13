સુરત: માંડવીમાં ગેસના બાટલા કાપી બનાવેલા ચોરખાનામાંથી નીકળ્યો દારૂનો જથ્થો, 7.22 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત
ગેસના કોમર્શિયલ બાટલાઓમાં ખાસ પ્રકારના ગુપ્ત ખાના બનાવી દારૂની હેરાફેરી કરતા નેટવર્કને પોલીસે ઝડપી પાડ્યું છે.
Published : January 13, 2026 at 1:19 PM IST
સુરત: સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ એક્શન મોડમાં છે. બુટલેગરો દારૂ ઘુસાડવા માટે અવનવા કીમિયા અજમાવતા હોય છે, પરંતુ માંડવી પોલીસે આ વખતે બુટલેગરોના એવા પ્લાનનો પર્દાફાશ કર્યો છે કે તમે પણ જોતા રહી જશો. ગેસના કોમર્શિયલ બાટલાઓમાં ખાસ પ્રકારના ગુપ્ત ખાના બનાવી દારૂની હેરાફેરી કરતા નેટવર્કને પોલીસે ઝડપી પાડ્યું છે.
પોલીસને ચકમો આપવા ગેસના બાટલાનો ઉપયોગ
ઘટનાની વિગત મુજબ, માંડવી પોલીસ સ્ટેશનના પી.આઈ. સી.બી. ચૌહાણના માર્ગદર્શન હેઠળ ટીમ પેટ્રોલિંગમાં હતી. આ દરમિયાન હેડ કોન્સ્ટેબલ ભાવિનભાઈને મળેલી સચોટ બાતમીના આધારે સ્ટેટ હાઈવે નંબર-56 પર વોચ ગોઠવવામાં આવી હતી. બાતમી મુજબની મહિન્દ્રા સુપ્રો ગાડી (નંબર GJ 19 X 7626) આવતા જ પોલીસે તેને આંતરી હતી.
જ્યારે બાટલા તપાસ્યા તો પોલીસ પણ ચોંકી ઉઠી!
ગાડીમાં પાછળના ભાગે કોમર્શિયલ ગેસના 28 બાટલા ભરેલા હતા. ઉપરછલ્લી રીતે જોતા લાગે કે ગેસની સપ્લાય થઈ રહી છે, પણ જ્યારે પોલીસે બારીકાઈથી તપાસ કરી તો બાટલાઓમાં ખાસ 'ચોરખાના' બનાવેલા જોવા મળ્યા હતા. આ બાટલાઓમાંથી ભારતીય બનાવટની વિદેશી દારૂની કુલ 2109 નંગ બોટલ (કિંમત રૂ. 4,82,775) મળી આવી હતી.
ખોટી નંબર પ્લેટનો ખેલ પણ ખુલ્લો પડ્યો
ઝડપાયેલા આરોપીઓ મેહુલ જેરામભાઈ ઢોડિયા પટેલ (સેલવાસ) અને જીગ્નેશ ઈશ્વરભાઈ પટેલ (વલસાડ) એ પોલીસ પૂછપરછમાં જણાવ્યું કે, રસ્તામાં પોલીસથી બચવા માટે તેમણે ગાડી પર ખોટી નંબર પ્લેટ લગાવી હતી. પોલીસે કુલ રૂ. 7,22,565નો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી બે શખ્સોની ધરપકડ કરી છે.
વોન્ટેડ આરોપીઓ:
પોલીસે આ કેસમાં દારૂ મોકલનાર સેલવાસના સંતોષ અને મંગાવનાર ઝંખવાવના સમીર તંબોલીને વોન્ટેડ જાહેર કરી તેમને પકડવા ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
ઝડપાયેલો મુદ્દામાલ:
- વિદેશી દારૂની બોટલો: 2109 નંગ (રૂ. 4.82 લાખ)
- મહિન્દ્રા સુપ્રો ટ્રક: 01 (રૂ. 2 લાખ)
- કોમર્શિયલ ગેસ બાટલા: 28 નંગ (રૂ. 28,000)
- મોબાઈલ અને રોકડ: રૂ. 11,790
- કુલ કિંમત: રૂ. 7,22,565/-
