સુરત: સરથાણા નેચર પાર્કની શાન ગણાતા સિંહ ‘આર્ય’નું કિડની ફેલ્યોરથી મોત
આર્યની તબિયત છેલ્લા કેટલાક સમયથી નાદુરસ્ત હતી, છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી તેણે ખોરાક લેવાનું સંપૂર્ણ બંધ કરી દીધું હતું
Published : April 29, 2026 at 5:49 PM IST
સુરત: મહાનગરપાલિકા સંચાલિત સરથાણા નેચર પાર્કમાંથી વન્યજીવ પ્રેમીઓ માટે અત્યંત દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. ઝૂનું મુખ્ય આકર્ષણ અને લાખો મુલાકાતીઓના મન જીતનાર 9.5 વર્ષીય નર સિંહ 'આર્ય'નું કિડની ડિસફંક્શન (કિડની ફેલ્યોર)ને કારણે કરુણ મોત નિપજ્યું છે, જેને પગલે પાર્કના સ્ટાફ સહિત પર્યટકોમાં ભારે શોક છવાઈ ગયો છે. આર્યના જવાથી તેની સાથી સિંહણ 'વસુધા' એકલી પડી ગઈ છે.
એક સપ્તાહથી ખોરાક લેવાનું છોડી દીધું હતું
તબીબી વિગતો મુજબ, આર્યની તબિયત છેલ્લા કેટલાક સમયથી નાદુરસ્ત હતી. ગત 29 માર્ચ 2026થી તેની ગંભીરતાને જોતા સઘન મેડિકલ ચેકઅપ શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. લોહીની તપાસમાં 'સીરમ ક્રિએટીનીન'નું સ્તર સતત વધતું હોવાનું સામે આવ્યું હતું, જે કિડની ફેલ્યોરની નિશાની હતી. છેલ્લા એક અઠવાડિયાથી તેણે ખોરાક લેવાનું સંપૂર્ણ બંધ કરી દીધું હતું. ઝૂના વેટરનરી ડોક્ટરો દ્વારા તેને ફ્લુઈડ થેરાપી અને ઇમરજન્સી ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવી હતી, પરંતુ તમામ પ્રયાસો નિષ્ફળ રહ્યા હતા અને આજે તેણે અંતિમ શ્વાસ લીધા હતા.
2020માં સુરત લવાયો
સિંહ ‘આર્ય’ને વર્ષ 2020માં છત્તીસગઢના નવા રાયપુર ખાતે આવેલા નંદનવન ઝૂ અને જંગલ સફારીથી સુરત લાવવામાં આવ્યો હતો. અહીં તેને સિંહણ ‘વસુધા’ સાથે રાખવામાં આવ્યો હતો. છેલ્લા 6 વર્ષથી આ જોડી સુરત નેચર પાર્કની શાન ગણાતી હતી.
આર્યના મોતના સમાચાર વાયુવેગે પ્રસરતા વન્યજીવ પ્રેમીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર દુઃખ વ્યક્ત કર્યું હતું. છેલ્લા છ વર્ષથી તેની સંભાળ રાખતા કીપર્સ અને ઝૂના અધિકારીઓ પણ ભાવુક થયા હતા. આર્યના જવાથી સુરતના પ્રાણી સંગ્રહાલયે એક પ્રભાવશાળી વનરાજ ગુમાવ્યો છે.
