સુરત: કામરેજના મોરથાણામાં LCBની રેડ, ‘મારબેલા ફાર્મ હાઉસ’ના બંગલામાંથી 30 જુગારીઓ ઝડપાયા
પોલીસે 33 મોબાઈલ, 9 વાહનો અને રોકડ સહિત કુલ ₹29.86 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો, બે મુખ્ય સૂત્રધારો ફરાર.
Published : April 5, 2026 at 8:36 PM IST
સુરત: જિલ્લામાં આગામી પંચાયતની ચૂંટણીઓને અનુલક્ષીને પોલીસ દ્વારા કડક કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. આ દરમિયાન સુરત જિલ્લા LCBએ કામરેજ તાલુકાના મોરથાણા ગામની સીમમાં આવેલ 'મારબેલા ફાર્મ હાઉસ'માં ચાલતા હાઈપ્રોફાઈલ જુગારધામ પર ત્રાટકી 30 જુગારીઓને રંગેહાથ ઝડપી પાડ્યા છે.
બાતમીના આધારે કરી રેડ
સુરત ગ્રામ્ય પોલીસની 'કોમ્બિંગ નાઈટ' દરમિયાન એલ.સી.બી. તથા પેરોલ ફર્લો સ્કોડના એ.એસ.આઈ. શૈલેષભાઈ, હેડ કોન્સ્ટેબલ અમરતજી અને જગદીશભાઈને ચોક્કસ બાતમી મળી હતી. બાતમી મુજબ, મોરથાણાના મારબેલા ફાર્મ હાઉસના બંગલા નંબર 3માં ઈમરાન ઉર્ફે લાલો ઈંટવાલા અને જાફર રઝાક શેખ ફાર્મ હાઉસ ભાડે રાખી બહારથી માણસો બોલાવી જુગાર રમાડી રહ્યા હતા. પોલીસે આ બાતમીના આધારે વ્યૂહાત્મક રીતે દરોડો પાડતાં જુગારીઓમાં નાસભાગ મચી ગઈ હતી.
દરોડા દરમિયાન પોલીસે જપ્ત કરેલ મુદ્દામાલ
- 30 ઈસમોની અટકાયત
- રોકડ રકમ: રૂ.4,25,600
- મોબાઈલ ફોન: 33 નંગ (કિંમત રૂ.3,10,000/-)
- વાહનો: કાર, મોપેડ અને રિક્ષા મળી 09 વાહનો (કિંમત ₹22,50,000/-)
- પોલીસે સ્થળ પરથી કુલ ₹29,85,600/- નો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો
ક્યાંના છે આરોપીઓ?
ઝડપાયેલા 30 આરોપીઓમાં મોટાભાગના સુરત શહેરના નાનપુરા, લીંબાયત અને ઉધના વિસ્તારના રહેવાસીઓ છે. તપાસમાં ખૂલ્યું છે કે આરોપીઓ શહેરના ગીચ વિસ્તારોને બદલે ગ્રામ્ય વિસ્તારના ફાર્મ હાઉસને સુરક્ષિત માની ત્યાં જુગારધામ ચલાવતા હતા.
બે મુખ્ય સૂત્રધારો ફરાર
આ કેસમાં પોલીસે મુખ્ય સૂત્રધાર ઈમરાન ઉર્ફે લાલો ઈંટવાલા અને મોહમ્મદ ઈરફાન શેખને વોન્ટેડ જાહેર કર્યા છે. તેમને પકડવા માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
ફાર્મ હાઉસના માલિકો માટે પોલીસની સૂચના
આ દરોડા બાદ પોલીસ તંત્ર દ્વારા ફાર્મ હાઉસના માલિકોને કડક સૂચના આપવામાં આવી છે. તેમને જણાવ્યું છે કે ઓનલાઇન કે ઓફલાઇન ફાર્મ હાઉસ ભાડે આપતી વખતે ભાડુઆતની ઓળખની ખાતરી કરવી.
પોલીસે માલિકોને પોતાની પ્રોપર્ટીમાં કોઈ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ ન થાય તે માટે સતર્ક રહેવા અને શંકાસ્પદ હિલચાલ જણાય તો તાત્કાલિક પોલીસને જાણ કરવા અપીલ કરી છે.
