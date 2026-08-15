સુરત ગ્રામ્યમાં નકલી ઘીનું મોટું નેટવર્ક ઝડપાયું: પામ ઓઈલ અને વનસ્પતિ તેલમાંથી બનાવતા હતા 'ગાયનું ઘી'
સુરત ગ્રામ્ય LCBએ કામરેજના ધોરણપારડી ગામે હિંદવા ડ્રીમ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં દરોડો પાડીને કૈવલ ફૂડ પ્રોડક્ટના નામે ચાલતું નકલી ઘીનું એકમ ઝડપી પાડ્યું હતું.
Published : August 15, 2026 at 3:50 PM IST
સુરત: શ્રાવણ મહિનામાં ઘીની માંગ વધતા જ લોકોના સ્વાસ્થ્ય સાથે ચેડા કરવાનું મોટું કાવતરું સામે આવ્યું છે. સુરત જિલ્લાના કામરેજમાં નકલી ઘીનું ઉત્પાદન કરતા એક મોટા રેકેટનો સુરત ગ્રામ્ય LCBએ પર્દાફાશ કર્યો છે. પામ ઓઈલ અને વનસ્પતિ તેલમાંથી 'ગાયનું શુદ્ધ ઘી' બનાવીને વેચવામાં આવતું હતું. પોલીસે સ્થળ પરથી 52 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરીને એક આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
કામરેજ તાલુકાના ધોરણપારડી ગામે આવેલ હિંદવા ડ્રીમ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં પોલીસ દ્વારા દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. અહીં કૈવલ ફૂડ પ્રોડક્ટના નામે ધમધમતું એકમ શંકાસ્પદ ઘી બનાવી "ગાયનું શુદ્ધ ઘી" તરીકે વેચતું હોવાની ચોક્કસ બાતમી પોલીસને મળી હતી.
"સુરત ગ્રામ્ય એલ.સી.બીની ટીમ દ્વારા બાતમીના આધારે ધોરણપારડી ગામની સીમમાં આવેલ હિંદવા ડ્રીમ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં દરોડા પાડતા કૈવલ ફૂડ પ્રોડક્ટના નામે નકલી ઘી બનાવવાનું નેટવર્ક ઝડપી પાડ્યું છે. આરોપી અંકિતકુમાર મોદી લાયસન્સના ઓથા હેઠળ પામ ઓઈલ તથા વનસ્પતિ તેલનું મિશ્રણ કરી તેને 'ગાયનું ઘી' તરીકે વેચતો હતો. હાલ 52 લાખ રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની મદથી સેમ્પલ મોકલી વધુ તપાસ હાથ ધરેલ છે." - નરેશ પાંચાણી, LCB PI, સુરત
પામ ઓઈલનું મિશ્રણ કરીને બનાવતા હતા નકલી ઘી
તપાસ દરમિયાન, પ્લોટ નં. જી-01માંથી મોટી માત્રામાં પામ ઓઈલ, વનસ્પતિ તેલ અને સોયાબીન તેલ મળી આવ્યું હતું. આ મિશ્રણનો ઉપયોગ કરીને તેને 'Shri ANMOL RATNA COW's GHEE' નામની બ્રાન્ડ હેઠળ પેક કરીને બજારમાં વેચવામાં આવતું હતું.પોલીસે નાના-મોટા ઘી ભરેલા ડબ્બા, વનસ્પતિ તેલ ભરેલા ડબ્બા, ઘીના ડબ્બા ઉપર લગાવવામાં ઉપયોગી સ્ટીકરો, ગેસની સગડી, પ્રિન્ટિંગ મશીન, વજન કાંટો સહિત સ્થળ પરથી આશરે 52 લાખ રૂપિયાથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે.
લાયસન્સની આડમાં એક વર્ષથી ચાલતું હતું રેકેટ
આ કેસમાં આરોપી અંકિતકુમાર રાજેશકુમાર મોદી, રહે. કિમ, સુરતની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપી ડેરી પ્રોડક્ટ બનાવવાના લાયસન્સની આડમાં આ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિ છેલ્લા એક વર્ષથી ચલાવતો હતો. હાલમાં પોલીસે ફૂડ એન્ડ ડ્રગ્સ વિભાગની મદદથી જરૂરી નમૂનાઓ લઈને તપાસ અર્થે મોકલી દીધા છે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
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