સુરત ગ્રામ્ય LCBનો મોટો સપાટો: 15થી વધુ ગુનાઓમાં નાસતી ફરતી ખૂંખાર 'મોહનીયા ગેંગ'નો મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત 3 ઝડપાયા

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 9, 2026 at 2:20 PM IST

સુરત: ગુજરાત રાજ્યમાં લૂંટ, ધાડ અને ઘરફોડ ચોરી કરી તરખાટ મચાવનાર કુખ્યાત 'મોહનીયા ગેંગ'ના મુખ્ય સૂત્રધાર સહિત ત્રણ રીઢા આરોપીઓને સુરત ગ્રામ્ય જિલ્લા એલ.સી.બી.એ ફિલ્મી ઢબે દાહોદ જિલ્લાના ઉંડાર ગામેથી દબોચી લીધા છે. આ ગેંગ 15 થી વધુ ગંભીર ગુનાઓમાં નાસતી ફરતી હતી.

સુરત ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક રાજેશ ગઢિયાના માર્ગદર્શન હેઠળ એલ.સી.બી. પી.આઈ. એન.જી. પાંચાણીની ટીમે ટેકનિકલ અને હ્યુમન ઈન્ટેલીજન્સના આધારે તપાસ હાથ ધરી હતી. તપાસ દરમિયાન બાતમી મળી હતી કે તાજેતરમાં કામરેજના સોવરીન બંગ્લોઝમાં થયેલ ચોરી પાછળ દાહોદની મોહનીયા ગેંગનો હાથ છે. આ ગેંગના સભ્યો હાલ વતનમાં હોવાની ખાતરી થતા પોલીસે દાહોદના ધાનપુર તાલુકાના ઉંડાર ગામે સ્પેશ્યલ ઓપરેશન પાર પાડ્યું હતું.

આરોપીઓ ડુંગરાળ વિસ્તારમાં રહેતા હતા અને પોલીસની હિલચાલ જાણવા માટે પાલતુ કૂતરાઓ રાખતા હતા. જોકે, પોલીસે ચોક્કસ પ્લાન બનાવી મોડી રાત્રે એકસાથે દરોડો પાડી, આરોપીઓ સાથે બાથ ભીડીને ત્રણ રીઢા ગુનેગારોને ઝડપી લીધા હતા.

ઝડપાયેલા આરોપીઓ:

૧. દલીયો ઉર્ફે દલો ઉર્ફે ગાંડો કાળુભાઈ મોહનીયા (મુખ્ય સૂત્રધાર).

૨. દિલીપ ઉર્ફે દીલો કાળુભાઈ મોહનીયા (મુખ્ય સૂત્રધાર).

૩. કલ્પેશ ઉર્ફે પટ્ટી પરશુભાઈ મોહનીયા (ગેંગનો સાગરીત).

ગુનાહિત ઈતિહાસ:

આ ગેંગ મજૂરી કામના બહાને સુરત, વડોદરા, અમદાવાદ અને ગાંધીનગર જેવા શહેરોમાં જતી અને રાત્રિના સમયે બંધ મકાનોને ટાર્ગેટ કરતી હતી. તાજેતરમાં તેઓએ દમણમાં એક જ રાતમાં બે મંદિરો અને એક મકાનના તાળા તોડી રૂ. 1.33 કરોડથી વધુની મત્તાની ચોરી કરી હતી. કામરેજમાં ચોરી દરમિયાન એક મહિલા જાગી જતા તેને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી. મુખ્ય આરોપીઓ વિરુદ્ધ વિવિધ કોર્ટ દ્વારા અનેક ધરપકડ વોરંટ પણ ઇશ્યુ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ગેંગના પકડાવવાથી સુરત ગ્રામ્ય સહિત રાજ્યના અન્ય જિલ્લાઓના અનેક વણશોધાયેલા ગુનાઓનો ભેદ ઉકેલાયો છે.

