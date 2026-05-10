સુરત: લગ્નની લાલચ આપી દુષ્કર્મ ગુજારનાર આપના પ્રવક્તાની ધરપકડ, પોલીસે તપાસ શરુ કરી

એક મહિનાથી પોલીસને થાપ આપી નાસતા-ફરતા આમ આદમી પાર્ટીના પ્રવક્તા કાળુ વઘાસિયાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : May 10, 2026 at 1:32 PM IST

સુરત : જિલ્લાના રાજકીય વર્તુળોમાં ભારે ચર્ચા જગાવનાર દુષ્કર્મ અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીના કેસમાં આખરે લસકાણા પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. છેલ્લા એક મહિનાથી પોલીસને થાપ આપી નાસતા-ફરતા આમ આદમી પાર્ટીના પ્રવક્તા કાળુ વઘાસિયાની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીએ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી મહિલાને પ્રેમજાળમાં ફસાવી, લગ્નની ખોટી લાલચ આપી શારીરિક શોષણ કર્યું હોવાનો આક્ષેપ છે.

સોશિયલ મીડિયાથી થઈ હતી મિત્રતાની શરૂઆત

મૂળ અમરેલીના બગસરાના વતની અને હાલ લસકાણામાં રહેતા કાળુ ચતુરભાઈ વઘાસિયાએ ડિસેમ્બર 2024માં પીડિત મહિલા સાથે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સંપર્ક કેળવ્યો હતો. પોતાની રાજકીય વગ અને મીઠી વાતોથી તેણે મહિલાનો વિશ્વાસ જીતી લીધો હતો. આરોપીએ મહિલાને એવી માયાજાળમાં ફસાવી હતી કે તેની પત્ની સાથે તેને બનતું નથી અને તે ટૂંક સમયમાં છૂટાછેડા આપી તેની સાથે લગ્ન કરી લેશે.

હોટલ અને ઘરે લઈ જઈ આચર્યું દુષ્કર્મ

પોતાની પત્ની પિયરમાં રહે છે તેમ કહી વિશ્વાસમાં લઈ આરોપી કાળુએ મહિલાને અલગ-અલગ હોટલો અને પોતાના ઘરે લઈ જઈ અવારનવાર શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા હતા. જોકે, જ્યારે મહિલાએ લગ્ન માટે દબાણ કરવાનું શરૂ કર્યું, ત્યારે કાળુ વઘાસિયાએ પોતાનો અસલી ચહેરો બતાવ્યો હતો અને લગ્નનો સાફ ઇનકાર કરી દીધો હતો.

'તુષાર ઘેલાણી' જેવો કાંડ કરવાની આપી હતી ધમકી

પીડિત મહિલાના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીએ તેને અને તેના દીકરાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. એટલું જ નહીં, આરોપીએ તેને પોલીસ ફરિયાદ ન કરવા માટે દબાણ કરતા જણાવ્યું હતું કે, "જો તું ફરિયાદ કરીશ તો હું તુષાર ઘેલાણીની જેમ મરી જઈશ અને તારું જીવવું અઘરો કરી નાખીશ." આ ધમકીના કારણે મહિલા ડરી ગઈ હતી, પરંતુ આખરે હિંમત ભેગી કરી પોલીસના દ્વાર ખખડાવ્યા હતા.

પોલીસે આ રીતે ઝડપી પાડ્યો

લસકાણા પોલીસ મથકના પીઆઈ મીનાબા ઝાલાએ જણાવ્યું હતું કે, ગત તા. 10/04/2026 ના રોજ આ મામલે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો. આરોપી ધરપકડથી બચવા નાસતો-ફરતો હતો. લસકાણા પોલીસની ટીમે હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી બાતમી મેળવી હતી કે આરોપી ડાયમંડ નગર સર્વિસ રોડ પાસે છે, જ્યાં વોચ ગોઠવી તેને દબોચી લેવામાં આવ્યો છે. હાલ પોલીસ આ મામલે વધુ તપાસ કરી રહી છે.

