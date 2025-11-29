“સુરતની લાજપોર જેલમાં નારાયણ સાંઈની ખોલીમાંથી ફરી મોબાઇલ મળ્યો, સુરક્ષા પર ગંભીર સવાલો !
લાજપોર જેલમાં જેલ સ્કવોર્ડ દ્વારા 27 નવેમ્બરના રોજ નારાયણ સાંઈની સેપરેટ સેલમાં ખોલી નંબર 1માં તપાસ શરૂ કરી હતી.
સુરત: સુરતની લાજપોર જેલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવી છે. દુષ્કર્મના કેસમાં પાકા કામના કેદી તરીકે સજા ભોગવી રહેલા વિવાદાસ્પદ ધર્મગુરૂ નારાયણ સાંઈની બેરેકમાંથી ફરી મોબાઈલ ફોન જપ્ત થયો છે. જેલ તંત્રએ તાત્કાલિક કાર્યવાહી શરૂ કરીને સચિન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી, જેના આધારે પોલીસે ગુનો નોંધ્યો અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
તાજેતરમાં જ એક ઠગ જેલરના નામે ફોન કરીને કેદીઓના પરિવારજનો પાસેથી પૈસા પડાવતો પકડાયો હતો, ત્યારથી લાજપોર જેલમાં સરપ્રાઇઝ ચેકિંગ શરૂ કરાયું હતું. સામે આવી રહેલી બાતમીના આધારે જેલ સ્કવોર્ડે 27 નવેમ્બરના રોજ નારાયણ સાંઈની સેપરેટ સેલ ખોલી નંબર 1માં તપાસ શરૂ કરી હતી. આ તપાસ દરમિયાન જેલના લોખંડના દરવાજાની પાછળ ચુંબકથી ચોંટાડેલો મોબાઇલ ફોન મળી આવ્યો. ફક્ત એટલું જ નહીં, તેની પાસેના થેલામાંથી જીઓ કંપનીનું સિમકાર્ડ પણ મળી આવ્યું હતું. તપાસમાં સામે આવ્યું કે નારાયણ સાંઈ ફોન પર વાત કર્યા બાદ બેટરી અને સિમકાર્ડ અલગ કાઢીને છુપાવી દેતો હતો.
સિમકાર્ડ તેની પાસે જ રહેતું હતું, જ્યારે ફોનની બેટરી સંત્રીરૂમમાં છુપાવી દેવામાં આવી હતી, જેને સિપાઈએ નકુચામાંથી કબજે કરી લીધી. જેલરની ફરિયાદ મુજબ છેલ્લા 11 મહિનામાં 12થી વધુ મોબાઇલ ફોન લાજપોર જેલમાંથી જપ્ત થઈ ચૂક્યા છે, જે જેલની ‘સુરક્ષા વ્યવસ્થા’ પર ગંભીર સવાલો ઊભા કરે છે.
ખાસ કરીને હાઈ-પ્રોફાઈલ કેદી નારાયણ સાંઈ પાસે મોબાઇલ મળવો, અંદરથી સહકાર મળ્યો હોવાની આશંકા તરફ ઈશારો કરે છે. હાલ સચિન પોલીસએે આ અંગે ગુનો નોંધીને ફોન જેલમાં કેવી રીતે પહોંચ્યો? કોણે મદદ કરી? અને કયા હેતુસર આ મોબાઈલનો ઉપયોગ થતો હતો ? એ અંગે ઊંડાણપૂર્વકની તપાસ શરૂ કરી છે.