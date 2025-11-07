ETV Bharat / state

સુરતના કુબેરજી ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ભીષણ આગ: હોનારતમાં કરોડોનો માલસામાન ખાખ, કોઈ જાનહાનિ નહીં

6 ફાયર સ્ટેશનોની 12થી વધુ ફાયર ફાઇટર ગાડીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને યુદ્ધના ધોરણે આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી.

સુરતના કુબેરજી ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ભીષણ આગ
સુરતના કુબેરજી ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં ભીષણ આગ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 7, 2025 at 8:02 PM IST

સુરત: શહેરના સારોલી વિસ્તારમાં આવેલી જાણીતી કુબેરજી ટેક્સટાઇલ વર્લ્ડ માર્કેટમાં આજે બપોરે ભીષણ આગ લાગતાં વેપારી આલમમાં ભારે અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. બિલ્ડિંગના 12મા માળે આવેલા ગોડાઉનમાં આગની શરૂઆત થતાં જ જોતજોતામાં આગે વિકરાળ સ્વરૂપ ધારણ કરી લીધું હતું.

પ્રાથમિક માહિતી મળતાં જ ફાયર વિભાગ હરકતમાં આવ્યું હતું. 6 ફાયર સ્ટેશનોની 12થી વધુ ફાયર ફાઇટર ગાડીઓ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવી હતી અને યુદ્ધના ધોરણે આગ પર કાબૂ મેળવવાની કામગીરી શરૂ કરી હતી.

દોડધામ અને કરોડોના નુકસાનની આશંકા
આગ લાગવાની જાણ થતાં જ ટેક્સટાઇલ માર્કેટમાં હાજર વેપારીઓ અને કામદારોમાં ગભરાટ ફેલાયો હતો. સૌપ્રથમ પોતાનો જીવ બચાવવા માટે લોકોએ દોડધામ કરી હતી અને તમામ લોકો સમયસર સલામત સ્થળે ખસી ગયા હતા, જેના કારણે સદભાગ્યે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી.

ફાયર ઓફિસર દિનુ પટેલ પાસેથી મળતી માહિતી મુજબ, 12મા માળે કેટલીક દુકાનો ભેગી કરીને બનાવવામાં આવેલા એક મોટા ગોડાઉનમાં આ આગ લાગી હતી. જેમાં કાપડના મોટા રોલનો મોટો જથ્થો રાખવામાં આવ્યો હતો. કાપડના જથ્થાના કારણે આગ ઝડપથી ફેલાઈ હતી. કાપડનો મોટો જથ્થો આગની લપેટમાં આવી ગયો હોવાથી, કરોડો રૂપિયાનો માલસામાન બળીને ખાખ થઈ ગયો હોવાનો અંદાજ છે.

ફાયર વિભાગના જવાનોએ પાણીનો મારો ચલાવી ગણતરીના સમયમાં આગને આગળ પ્રસરતી અટકાવીને તેના પર કાબૂ મેળવી લીધો હતો. હાલમાં, આગના મૂળ કારણની તપાસ કરવાની સાથે કુલિંગની કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે, જેથી ફરીથી આગ ન ભભૂકે. સુરતની આર્થિક કરોડરજ્જુ ગણાતા કાપડ બજારમાં લાગેલી આ આગની ઘટનાએ ફાયર સેફ્ટી અને સુરક્ષાના માપદંડો અંગે ફરી એકવાર ગંભીર સવાલો ઊભા કર્યા છે. નુકસાનનો ચોક્કસ આંકડો કુલિંગની કાર્યવાહી પૂરી થયા બાદ જ જાણી શકાશે.

