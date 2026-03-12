સુરત: કોસાડ આવાસ હત્યાકાંડનો ભેદ ઉકેલાયો; પુત્ર અને પુત્રવધૂએ જ કરી માતાની ક્રૂર હત્યા
પોલીસ પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે, હમીદાખાતૂનનો નાનો પુત્ર પરવેઝ અને તેની ભાભી શબાના વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ હતો.
Published : March 12, 2026 at 6:29 PM IST
સુરત: સુરતના અમરોલી વિસ્તારમાં આવેલા કોસાડ આવાસ પાસે બે દિવસ પહેલાં કોથળામાં બંધ હાલતમાં મળી આવેલી 55 વર્ષીય હમીદાખાતૂનની હત્યાનો ભેદ ઉકેલવામાં સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચને મોટી સફળતા મળી છે. આ હત્યા કોઈ બહારની વ્યક્તિએ નહીં, પરંતુ મૃતકના સગા પુત્ર પરવેઝ અને પુત્રવધૂ શબાનાએ મળીને કરી હોવાનું પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે. આ હત્યાકાંડમાં શબાનાના પિતા ફિરોઝ આલમે પણ સાથ આપ્યો હતો.
પોલીસ પૂછપરછમાં સામે આવ્યું છે કે, હમીદાખાતૂનનો નાનો પુત્ર પરવેઝ અને તેની ભાભી શબાના વચ્ચે પ્રેમ સંબંધ હતો. સાસુ હમીદાખાતૂન આ સંબંધો અને ઘરના આર્થિક વિવાદોને લઈ અવારનવાર ટોકટોક કરતા હતા. આ રોજબરોજના ઝઘડાથી કંટાળીને પરવેઝ અને શબાનાએ હમીદાખાતૂનને રસ્તામાંથી હટાવવાનું કાવતરું ઘડ્યું હતું. આ માટે શબાનાએ તેના પિતા ફિરોઝ આલમને ખાસ બિહારથી સુરત બોલાવ્યા હતા.
ગત 10 માર્ચના રોજ ત્રણેય આરોપીઓએ ભેગા મળી હમીદાખાતૂનની હત્યા કરી દીધી હતી. હત્યા કર્યા બાદ પકડાઈ જવાની બીકે તેઓએ લાશને એક દિવસ સુધી ઘરમાં જ છુપાવી રાખી હતી. ત્યારબાદ 11 માર્ચના રોજ લાશના હાથ-પગ દોરીથી બાંધી, કોથળામાં ભરીને હનુમાનજીના મંદિર પાસે ફેંકી દીધી હતી.
આ કેસમાં સૌથી મહત્વની કડી 'દોરી' બની હતી. લાશના હાથ-પગ બાંધવા માટે જે ખાસ પ્રકારની ચિંદી (દોરી)નો ઉપયોગ થયો હતો, તેવી જ દોરી પોલીસને સર્ચ દરમિયાન મૃતકના ઘરમાંથી મળી આવી હતી. આ ઉપરાંત, પુત્ર પરવેઝે પોતે જ અમરોલી પોલીસ સ્ટેશનમાં માતા ગુમ થઈ હોવાની ખોટી ફરિયાદ નોંધાવી હતી, પરંતુ પોલીસને તેની વર્તણૂક પર શંકા જતા કડક પૂછપરછ હાથ ધરી હતી, જેમાં સમગ્ર પાપ છતું થયું હતું.
હત્યાને અંજામ આપીને શબાનાના પિતા ફિરોઝ આલમ બિહાર ભાગી ગયો હતો. જોકે, સુરત ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ટેકનિકલ સર્વેલન્સની મદદથી તેનું લોકેશન મેળવી બિહાર STFને જાણ કરી હતી. પટના રેલવે સ્ટેશન પરથી ફિરોઝની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
ડીસીપી ભાવેશ રોઝીયાનું નિવેદન:
"આ એક વણઉકેલાયેલ ગુનો હતો, પરંતુ ટેકનિકલ લીડ અને ઘરની તપાસમાં મળેલી દોરીના પુરાવાને આધારે પુત્ર અને પુત્રવધૂની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. શબાનાના પિતાને બિહારથી લાવવાની તજવીજ ચાલુ છે."
હાલ પોલીસે ત્રણેય આરોપીઓ વિરુદ્ધ હત્યાનો ગુનો નોંધી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. ફોરેન્સિક પીએમ રિપોર્ટ મુજબ, મૃતકને માથામાં ઈજા પહોંચાડી અને ગળું દબાવીને મોતને ઘાટ ઉતારવામાં આવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: