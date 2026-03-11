સુરત: કોસાડ આવાસ નજીક રસ્તા પર પડેલા કોથળામાંથી 57 વર્ષીય વૃદ્ધાનો મૃતદેહ મળ્યો
સુરતના કોસાડ આવાસ નજીક રસ્તા પર પડેલા કોથળામાંથી 57 વર્ષીય વૃદ્ધા હમીદા ખાતુનનો મૃતદેહ મળ્યો, સફાઈ દરમિયાન સફાઈ કર્મચારીઓને શંકા જતા પોલીસને જાણ કરી હતી.
Published : March 11, 2026 at 5:13 PM IST
સુરત: શહેરના અમરોલી વિસ્તારમાં આવેલા કોસાડ આવાસ યોજનામાં આજે (11 માર્ચ) એક ખૂબ જ દુઃખદ અને ભયાનક ઘટના બની છે. આ આવાસના H-2 બિલ્ડિંગની નજીકના રસ્તા પર એક કોથળો પડેલો જોવા મળ્યો હતો જેમાંથી 57 વર્ષીય મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો છે. આ ઘટનાથી આખા વિસ્તારમાં ભારે ચકચાર મચી જવા પામી છે અને લોકોમાં ભયનો માહોલ છે.
મળતી માહિતી પ્રમાણે, સુરત મહાનગરપાલિકાના સફાઈ કામદારો સવારે રોજની જેમ સફાઈનું કામ કરી રહ્યા હતા ત્યારે તેમને H-2 બિલ્ડિંગ પાસે એક કોથળો દેખાયો હતો. કોથળામાંથી ખૂબ જ ખરાબ દુર્ગંધ આવતી હતી આથી સફાઈ કર્મીઓને શંકા થઈ અને તેમણે તરત જ અમરોલી પોલીસને જાણ કરી હતી.
પોલીસ તરત જ ઘટનાસ્થળે પહોંચીને કોથળો ખોલતાં જ અંદરથી એક મહિલાનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં મહિલાની ઓળખ 57 વર્ષીય હમીદા ખાતુન તરીકે થઈ છે. તેઓ કોસાડ આવાસના H-2 બિલ્ડિંગમાં જ પોતાના 2 પુત્રો સાથે રહેતા હતા. હમીદાબેન ઘરકામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. તેઓ મૂળ બિહારના હતા અને છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી સુરતમાં રહેતા હતા.
"કોસાડ આવાસમાં કોથળામાં બંધ હાલતમાં મહિલાની લાશ મળી હોવાની જાણ થતા પોલીસ તુરંત કાર્યરત થઈ હતી. મૃતકની ઓળખ થઈ ચુકી છે. પરિસ્થિતિ જોતા આ હત્યાનો મામલો હોવાનું સ્પષ્ટ જણાય છે. આરોપીઓને પકડવા માટે અલગ-અલગ ટીમો બનાવવામાં આવી છે." — લખધીરસિંહ ઝાલા, DCP
આશ્ચર્યની વાત એ છે કે, જ્યાંથી મૃતદેહ મળ્યો હતો તે જગ્યા તેમના ઘરની બિલકુલ નજીક છે. ઘટનાની ગંભીરતા જોઈને DCP લખધીરસિંહ ઝાલા સહિત અમરોલી પોલીસ અને ક્રાઈમ બ્રાન્ચના ઉચ્ચ અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા.
પોલીસે ડોગ સ્ક્વોડ અને ફોરેન્સિક સાયન્સ લેબોરેટરી (FSL)ની મદદથી પુરાવા એકઠા કરવાનું શરૂ કર્યું છે. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યો છે. હાલમાં પોલીસે અજાણ્યા વ્યક્તિઓ સામે ગુનો નોંધ્યો છે. પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ આવ્યા પછી મોતનું ચોક્કસ કારણ અને હત્યા કેવી રીતે કરવામાં આવી તે વિગતો સ્પષ્ટ થશે. પોલીસે હત્યારાને ઝડપવા માટે તપાસ તેજ કરી છે.
