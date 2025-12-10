સુરત: કીમ હદ વિસ્તારમાંથી ખેતીવાડી વીજ લાઈનનાં વીજ તારની ચોરી કરતી 'રાવત ગેંગ'ને કીમ પોલીસે ઝડપી
વીજ તારની ચોરી કરતી રાવત ગેંગનાં મુખ્ય સુત્રધાર સહિત 7 ને ઝડપી પાડી ચોરીનો મુદ્દામાલ રીકવર કરતા ચકચાર મચી ગઇ હતી.
Published : December 10, 2025 at 8:49 PM IST
સુરત: કીમ પોલીસે પૂર્વ બાતમીનાં આધારે કીમ પોલીસ હદ વિસ્તારમાંથી એગ્રીકલ્ચર વીજ તારની ચોરી કરતી રાવત ગેંગનાં મુખ્ય સુત્રધાર સહિત 7 ને ઝડપી પાડી ચોરીનો મુદ્દામાલ રીકવર કરતા ચકચાર મચી ગઇ હતી.
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર શિયાળાની ઠંડીની શરૂઆત થતા જ સુરત જીલ્લામાં તસ્કરોની પ્રવૃત્તીમાં વધારો થયો હોય તેમ ખાસ કરીને ગ્રામ્ય વિસ્તારોનાં બદલે સીમ વિસ્તારોમાં ખેતીવાડી વીજ લાઇનને નિશાન બનાવતી ગેંગ સક્રીય થતા ખેડૂતોની ઊંઘ હરામ થઇ ગઇ હતી. સુરત જીલ્લાનાં કીમ પોલીસ મથકની હદમાં આવતા ભાદોલ-પારડી રોડ અને કદરામા – એરથાણ રોડ પરથી પસાર થતી એગ્રીકલ્ચરવીજ લાઈનને તસ્કરો દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવી હતી. આ ચોર ટોળકીએ રાત્રી દરમ્યાન લોકોની નહીવત હાજરીનો લાભ લઇ ખેતીવાડી વીજ લાઇનનાં બે ટનથી વધુ જીવંત વીજ તારની ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપ્યો હતો.
જોકે સમગ્ર ચોરીની જાણ થતા ખેડૂતોએ સ્થાનિક જીઇબી વિભાગને જાણ કરતા જીઇબી સુત્રો દ્વારા ઉપરોક્ત ઘટના અંગે કીમ પોલીસ મથકે ફરીયાદ નોંધાવી હતી. ત્યારે બનાવની જાણ થતા હરકતમાં આવેલી કીમ પોલીસે વીજ તાર ચોરી કરતા તસ્કરો સુધી પહોંચવા માટે તપાસનાં ધમધમાટ શરૂ કર્યા હતા. જોકે તપાસ દરમ્યાન સંપતસિંગ રાવત નામનો ઇસમ આ ગુનાનો મુખ્ય સુત્રધાર હોય અને જેણે પોતાનાં સાગરીતો સાથે મળીને સમગ્ર વીજ તાર ચોરીની ઘટનાઓને અંજામ આપ્યુ હોવાની કીમ પોલીસને બાતમી મળી હતી.
હરકતમાં આવેલી કીમ પોલીસ ઉપરોક્ત બાતમી વર્ણન અનુસાર ગણતરીનાં કલાકોમાં જ તાર ચોરીનાં મુખ્ય આરોપી સુધી પહોંચી જઇ જેને ઝડપી પાડવામાં આવ્યો હતો. ત્યારે પોલીસે ઝડપી પાડેલ આરોપીની સઘન પુછપરછ કરતા જેણે ગુનો કબુલી લઇ તેનાં સાથીદારો તેમજ ચોરીનાં વીજ તારની ખરીદી કરનાર ઇસમનાં પણ નામ પોલીસને આપ્યા હતા.
જેનાં આધારે પોલીસે જેનાં સાગરીતોને પણ ગણતરીનાં સમયમાં દબોચી લીધા હતા. પોલીસે તમામ આરોપીઓની ઉંડાણ પૂર્વકની પુછપરછ કરતા તેઓ દિવસ દરમ્યાન વીજ લાઇન વાળા વિસ્તારની રેકી કરતા હતા અને મોડી રાત્રે જ્યારે ખેડૂતોની અવર જવર ખેતરોમાં બંધ થયા બાદ ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપતા હતા. તેમજ વીજ તારની ચોરી કરતા પહેલા તેઓ વીજ લાઇનનો મેઇન પાવર સપ્લાય તાર તોડી નાંખતા હતા જેથી વીજ પ્રવાહ બંધ થઇ જાય ત્યાર બાદ તેઓ કટરની મદદથી વીજ તાર કાપીને જથ્થો ભેગો કરીને ચોરીની ઘટનાને અંજામ આપીને ભાગી છુટતા હતા તેમજ આરોપીઓએ કીમ પોલીસની હદમાં બે વખત અને ઓલપાડ પોલીસની હદમાં એક વખત મળીને કુલ ત્રણ ચોરીની ઘટનાઓ આચરી હોવાનું કીમ પોલીસ સમક્ષ કબુલાત કરી હતી.
જોકે કીમ પોલીસે કીમની હદમાં થયેલ બંને ચોરીનાં ગુનાનો તમામ મુદ્દામાલ રીકવર કરી ઝડપી પાડેલ મુખ્ય સુત્રધાર સંપતસિંગ રાવત સહિત સાત આરોપીઓની અટક કરી જેમની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
