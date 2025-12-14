સુરતના વેપારી સાથે 13 લાખનો તોડ કરનાર 'નકલી પોલીસ' અસલી પોલીસના હાથમાં આવી ગઈ
કીમ પોલીસે ગણતરી ના દિવસો માં ત્રણ નકલી પોલીસને ઝડપી પાડી ગુના મામલે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
સુરત : કીમ પોલિસે 13 લાખના તોડ મામલે નકલી પોલીસ બનેલા 3 લોકોને ઝડપી પાડ્યા છે. મિત્ર અને યુવતી સાથે ફાર્મમાં ગયેલા વેપારીને 3 ઈસમોએ પોલીસ તરીકેની ઓળખ આપી તમે મહિલાને લાવીને ખોટા કામ કરો છો, તેમ કહીને ધાક ધમકીઓ આપી 13 લાખ પડાવી લીધા હતા. કીમ પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં ત્રણ નકલી પોલીસને ઝડપી પાડી તપાસ હાથ ધરી છે.
ઓલપાડ તાલુકાના કીમ નજીક મૂળદ ગામની સીમમાં આવેલ પામવીલા ફાર્મ હાઉસમાં ગંભીર કિસ્સો સામે આવ્યો હતો. સુરત શહેરના કાપોદ્રા ખાતે રહેતા 38 વર્ષીય અંકુર ટી ગોધાણી તારીખ 14 નવેમ્બરના રોજ પોતાના મિત્રો સાથે મૂળદ ખાતે આવેલ પામવિલા ફાર્મ હાઉસના બંગલા નંબર 31માં દિવસ દરમિયાન રોકાયા હતા, તેમની સાથે તેમનો મિત્ર મનીષ અને મહિલા મિત્ર પણ આવ્યા હતા, તે સમય દરમ્યાન એક ભૂખરા કલરની સ્વીફ્ટ ડિઝાયર કારમાં ત્રણ જેટલા અજાણ્યા યુવાનો ફાર્મ હાઉસમાં આવી પહોંચ્યા હતા.
ત્રણ ઈસમોએ પોલીસ તરીકેની ઓળખ આપી હતી, બાદમાં ફરિયાદીને તમે મહિલાને લાવી ખોટું કામ કરી રહ્યા છો, તેમ કહી બદનામ કરવાની ધમકી આપી હતી, મિત્ર તેમજ યુવતીને ચપ્પુ બતાવી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. અંકુર પાસેથી પોલીસ તરીકે ઓળખ આપનાર યુવાનોએ રૂપિયા 25 લાખની માંગણી કરી હતી.
અંતે ફરિયાદીએ રૂપિયા 13 લાખ આપવાનું નક્કી કર્યું હતું. રૂપિયા પડાવી લઈ પોલીસ સ્વાંગમાં આવેલ ત્રણ ઈસમો ફરાર થઇ ગયા હતા. ઘટનાં લાંબા સમય વીતી ગયા બાદ ફરિયાદીએ પોલીસે ફરિયાદ આધારે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. સમગ્ર ઘટનાક્રમ સર્જાયા બાદ પોલીસે તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કર્યો હતો. કીમ પોલીસને ટેક્નિકલ હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સની મદદથી એક મહત્વની કડી હાથ લાગી હતી.
ફરિયાદીની ફરીયાદ પ્રમાણે, ભૂખરા કલરની સ્વીફ્ટ ડિઝાયર કાર અંગે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. જે સમગ્ર ઘટનામાં મહત્વની કડી રૂપ સાબિત થઈ હતી. કારની આગળ પોલીસનું બોર્ડ મૂકીને ફરતી કાર અંગે તપાસ કરતા કાર મળી આવી હતી. પોલીસ બોર્ડ મુકેલ કારબી બાતમી મળતા કાર અટકાવી હતી અને જે બાદ શંકાસ્પદ ઈસમોને લાવી ઝીણવટ ભરી તપાસમાં ઈસમોએ ગુનાની કબૂલાત કરી હતી.
હાલ તો પોલીસ ત્રણ નકલી પોલીસની ધરપકડ કરી છે. રિમાન્ડ મેળવી ઓળખ પરેડ તેમજ અન્ય કોઈ આવા ગુનાઓને અંજામ આપ્યો છે કે આ બનાવમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંડોવણી છે, કે કેમ તે અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
