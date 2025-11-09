ETV Bharat / state

સુરતની GIDCમાં નેતાગીરીના નામે ઉઘરાણું!, MLA અને પૂર્વ મંત્રીનું નામ વટાવ્યું

માંડવી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ મંત્રી કુંવરજી હળપતિના નામનો દુરુપયોગ કરીને કીમ ચારરસ્તા GIDCના ઉદ્યોગકારોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા.

જાહેર સમારોહમાં ખુદ ધારાસભ્યએ કર્યો પર્દાફાશ
જાહેર સમારોહમાં ખુદ ધારાસભ્યએ કર્યો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 9, 2025 at 1:34 PM IST

1 Min Read
સુરત : જિલ્લાના ઔદ્યોગિક અને રાજકીય ક્ષેત્રે એક સનસનાટીભરી ઘટના સામે આવી છે. જેમાં માંડવી વિધાનસભાના ધારાસભ્ય અને પૂર્વ મંત્રી કુંવરજી હળપતિના નામનો દુરુપયોગ કરીને કીમ ચારરસ્તા GIDCના ઉદ્યોગકારોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. દિવાળીના તહેવારની આસપાસ 'મુકેશ અને ગોટુ' નામના 2 શખ્સોએ ધારાસભ્યના માણસ હોવાનું કહીને ઉઘરાણું કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવાનું બહાર આવ્યું છે.

જાહેર સમારોહમાં ખુદ ધારાસભ્યએ કર્યો પર્દાફાશ

આ મામલો ત્યારે ચર્ચામાં આવ્યો જ્યારે ખુદ ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિએ અરેઠ તાલુકાના કરંજ ગામે માંડવી તાલુકા ઇન્ડસ્ટ્રિયલ એસોસિએશનના સ્નેહ મિલન સમારોહમાં પોતાના પ્રવચનની શરૂઆત જ આ વિવાદિત ખુલાસાથી કરી હતી.

જાહેર સમારોહમાં ખુદ ધારાસભ્યએ કર્યો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

તેમણે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, "મારા અને પૂર્વ મંત્રી ગણપત વસાવાના નામથી કેટલાક આગેવાનો ઉઘરાણા કરતા હોવાની ફરિયાદો મારા ધ્યાને આવી છે. એટલું જ નહીં, દિવાળીના સમયે મુકેશ અને ગોટુ નામના બે વ્યક્તિઓએ કીમ ચારરસ્તા GIDCના ઉદ્યોગકારોને 'કુંવરજીભાઈના માણસો છીએ' એવું કહીને રૂપિયા પડાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો."

ધારાસભ્યએ કડક શબ્દોમાં ઉદ્યોગકારોને ચેતવણી આપી

આવા કોઈ માણસો મારા છે નહીં, મેં કોઈને પણ ઉઘરાણી માટે મોકલ્યા નથી. જો કોઈ પણ વ્યક્તિ મારા કે અન્ય કોઈ નેતાના નામે રૂપિયા માંગે તો તાત્કાલિક સીધો મારો સંપર્ક કરજો. ધારાસભ્યના મોઢેથી આ ચોંકાવનારો ખુલાસો સાંભળીને સમારોહમાં હાજર ઉદ્યોગકારો અને અન્ય લોકોમાં આ ઘટના અંગે ભારે ચર્ચા જાગી હતી.

પૂર્વ મંત્રી કુંવરજી હળપતિ
પૂર્વ મંત્રી કુંવરજી હળપતિ (ETV Bharat Gujarat)

છેતરપિંડી કે રાજકીય દાવ? હવે ફરિયાદ થશે?

આ 'કળા' કરનારા મુકેશ અને ગોટુ કોણ છે અને કેટલા ઉદ્યોગકારો તેમની છેતરપિંડીનો ભોગ બન્યા છે, તે એક મોટો સવાલ છે. રાજકીય નેતાઓના નામનો ઉપયોગ કરીને ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ આચરવાના આ કિસ્સાને ગંભીરતાથી લેવામાં આવ્યો છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે, ભોગ બનનારા ઉદ્યોગકારો અથવા ખુદ ધારાસભ્ય કુંવરજી હળપતિ સમાજમાં દાખલો બેસાડવા માટે આ મામલે પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવે છે કે કેમ.

